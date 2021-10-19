Антон Орлов: «Властям Башкирии нужно пересмотреть подход к вакцинации от ковида»

Координатор отделения независимого профсоюза «Действие» в Башкирии Антон Орлов, сам оказавшись на больничной койке из-за коронавируса, написал колонку на Mkset, где высказал свое мнение о проводимой вакцинации в республике.

Власти Республики, наконец, решились ввести антикоронавирусные ограничения перед лицом всё более нарастающей волны пандемии ковида. Ситуация была, наконец, признана властями Республики настолько угрожающей, что главный санитарный врач РБ Анна Казак издала постановление о необходимости проведения обязательной вакцинации для расширенного перечня работников, указанного в самом Постановлении. В свою очередь глава Республики Радий Хабиров издал новую редакцию Указа о введении жёстких ограничений на посещение общественных мест для непривитых граждан и введении режима самоизоляции для пожилых граждан в возрасте старше 60 лет, которые являются основной группой риска. Пандемия ковида должна была бы уже за те два года, что он с нами, убедительно доказать всем и каждому, что ковид реален и крайне опасен. Также для популяризации вакцинации и самой вакцины крайне желательно было бы проведение и массированной агитационно-информационной кампании со стороны государства, что позволило бы надёжно закрепить уровень доверия граждан как к самим вакцинам, так и к массовой вакцинации, как, главным образом, к инструменту по сдерживанию потока пациентов в учреждения здравоохранения, которые, в связи с ограниченным уровнем резервов российской системы здравоохранения, просто не рассчитаны на такое увеличение количества обращений граждан. 17 октября Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой признал провал государства в плане информационной работы о необходимости вакцинации. Толстой заявил, что государство не сумело объяснить россиянам необходимость вакцинации от COVID-19. Тем не менее, принимаются нормативные документы о её обязательности для большого числа работников, наиболее подверженных риску заражения и передачи ковида. Однако, во главу угла власти опять ставят исключительно карательные меры: Роспотребнадзор грозит тем работодателям, которые не выполнят целей по вакцинации, штрафами и иными санкциями, а работодатели, в свою очередь, должны будут отстранять непривитых работников от работы без сохранения заработной платы. Республиканским властям нужно пересмотреть подход в этом вопросе с чисто ограничительно-запретительного на более открытый и готовый к оказанию содействия как гражданам, так и организациям. Во-первых, необходимо просто на несколько порядков усилить информационно-агитационную работу о необходимости вакцинации, как в СМИ, так и путём повсеместной раздачи наглядной агитации руками, естественно, вакцинированных агитаторов, проводить лекции в трудовых коллективах на предприятиях. Граждане должны быть тщательным образом проинформированы о том, какие вакцины есть, в чём их отличие, об их безопасности для здоровья и необходимости их постановки для общественного благополучия и снижения нагрузки на систему здравоохранения. Во-вторых, на самые трудные сейчас участки в системе здравоохранения Республики, испытывающей просто колоссальную нагрузку, необходимо предложить вакансии с повышенной оплатой труда и соцпакетом для того, чтобы работники частных учреждений здравоохранения и медработники из соседних регионов имели достаточно причин, чтобы эти вакансии принимать. Это позволит в какой-то степени нивелировать тот дефицит кадров медработников, имеющийся на текущий момент в системе здравоохранения Республики. В-третьих, необходимо обдумать пакет мер прямой экономической поддержки граждан Республики. Экономические аспекты пандемии ковида ничуть не менее важны, в связи с чем прямые регулярные выплаты гражданам от государства могли бы поддержать как платёжеспособный спрос, так и бизнес Республики. Полученные от государства деньги люди будут использовать для покупки товаров и услуг. Только такой комплексный и системный подход, направленный не просто на принуждение граждан, а более взвешенный и открытый, позволит, на мой взгляд, не только преодолеть пиковые волны ковида с меньшими потерями, но и позволит властям Республики выстроить взаимопонимание с обществом на более высоком уровне.

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