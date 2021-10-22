Без разговоров: что означает для Башкирии отмена спектакля «Сказ о Кисябике»?

Ответ может быть любым — очевидным и не очень, но сам факт постановки проблемы под таким ракурсом говорит больше собственно ответа. Люди устали от постоянной игры властей в двойные стандарты. Ведь в Башкирии, когда это выгодно, любовь к корням и национальной истории прет из каждого утюга, но когда этот интерес может нанести некий потенциальный ущерб — эта же любовь трактуется как нечто опасное. (Стоило бы этого бояться, если бы зритель умел думать и анализировать? Ах да, у нас же это не хотят практиковать). То есть что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Подобный маятник последние годы работает уже на самых разных уровнях жизни — вплоть до вакцинации, которая объявлялась абсолютно добровольной, а потом, после громкого провала кампании по неназываемым причинам, стала не совсем добровольной. Во всех подобных ситуациях наблюдается потеря одного важного элемента — диалога между властью и населением. Отсутствие этого диалога в России стало негласно считаться за правило, и поэтому люди так резко реагируют даже на отмену спектакля. Ведь и в этом случае власти Башкирии не вышли на открытый диалог, не обсудили эту ситуацию публично, а безмолвно оставили отписку, мол, вообще-то коронавирус.