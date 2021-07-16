Очереди, усталость, агрессия: как работают мобильные пункты вакцинации Уфы

Корреспондент Mkset сравнил, как работают мобильные пункты вакцинации от коронавируса в Уфе до и после введенных ограничений на посещение общественных мест.

Почти месяц френдлента ежедневно выносит сообщения о новых случаях коронавируса (периодически летальных) среди друзей и знакомых. Все они, как правило, заканчиваются истошной просьбой — «Вакцинируйтесь!». В Башкирии вакцинация шла в унисон с общероссийской — плохо. Когда не помогли пряники (лотереи с розыгрышем купона на строящуюся квартиру в Дёме, сейчас — путевки в санаторий), в ход пошли кнуты — без прививки или справки ПЦР почти месяц нельзя попасть в кино. На горизонте маячат аналогичные ограничения по посещению кафе и ресторанов. Поэтому жители Башкирии ломанулись на вакцинацию — в том числе и потому, что без прививки появился шанс пролететь мимо отдыха на переполненном черноморском побережье. В итоге если 21 июня первым компонентом были привиты 434 тыс. человек, то 9 июля — уже 710 тыс. Фото: Медиахолдинг 1Mi Так вышло, что два укола «Спутником» я получил в принципиально разное время — первый этап я прошел прямо накануне ограничений (в середине июня), второй — в начале июля, когда ажиотаж в регионе расцвел пышным цветом. Поэтому хотелось сравнить сам процесс вакцинации до и после. Мои родители, которые поставили прививку еще весной в прикрепленной к району поликлинике, жаловались на очереди, которые было никак не миновать. Они записались на конкретное время, но в поликлинике выяснилось, что на прививку сидит живая очередь без записи (по народному принципу «Кто последний? /Вас здесь не стояло!»), и в итоге все равно пришлось выстаивать полдня в душном коридоре. Поэтому меня привлекла система мобильных пунктов вакцинации — почему-то я решил, что там очередь будет меньше, да и в торговых центрах не так тоскливо, как в местных поликлиниках, где все на всех кричат. Ближайшим для меня местом «чипирования» был ТЦ «Башкирия». Фото: Медиахолдинг 1Mi В обоих случаях я приходил на вакцинацию после работы, «срезав» с рабочего дня час времени в попытке избежать наплыва людей. Вечером 16 июня в пункте вакцинации в «Башкирии» было очень свободно — передо мной оказалось человек пять-шесть. Они сидели в боксе вакцинации (находится около выхода из детского магазина «Rich Family») и на парочке скамеек, которые поставили перед входом в бокс — все на изрядном расстоянии друг от друга и в масках. Две медсестры, которые дали бланки на заполнение (паспортные данные, анкета с анамнезом хронических болезней), о чем-то болтали. Очередь двигалась по человеку минут за 15: стремительный медосмотр (давление, пульс, сатурация, какие лекарства принимаете), дозаполнение документов, укол. Оказавшись в очереди чуть раньше 18 часов, в 19.15 я уже получил свое. За время ожидания (т.е. примерно за час-полтора) за мной постепенно подошли еще примерно человек шесть, то есть процесс не останавливался. 7 июля я подошел чуть раньше — в 17.20, но передо мной было примерно человек 20-25 — конкретное число было невозможно различить из-за того, что все скамейки на этом пятачке были полностью заняты (скамеек тоже изрядно прибавилось). Как позже выяснилось, небольшая часть очереди ждала «своих» из детского магазина. Тем не менее медсестра, давая бланки на заполнение, уточнила, что не уверена, удастся ли мне сегодня успеть до закрытия. На стекле бокса, где был обозначен режим работы пункта вакцинации, начало рабочего дня (13.00) было заклеен пластырем, на котором было от руки написано «11.00». Я решил подождать. Фото: Медиахолдинг 1Mi В этот раз очередь вела себя иначе. Во-первых, все сидели плотно друг к другу — судя по разговорам, люди в середине очереди провели здесь уже около двух-трех часов и не хотели терять как место посидеть, так и формальное место в очереди перед незнакомым человеком, которого боялись упустить из вида. Во-вторых, люди устали и нервничали — всякого, кто пытался просто сесть на свободное место ближе ко входу к врачам, некоторые крайне активные тётеньки немедленно подвергали перекрестному допросу («А вы за кем занимали? Почему вы туда сели? Разве сейчас ваша очередь?» и т. д.). Те в ответ возмущались претензиями, но с нового места не сходили. Добавлю, что и очередь в этот раз была практически без масок — едва ли треть была в масках, и то большая часть спустила их на подбородки или шею. Подавляющее большинство посетителей торгового центра тоже было без масок, несмотря на плотные очереди и большой поток людей. Многие приходили на прививку, но, заняв очередь, не возвращались, из-за чего случались словесные перепалки — все путались в очередности и боялись не успеть уколоться после стольких часов ожидания. Мужчина средних лет, увидев очередь, сказал, что ждать не собирается, потому что в обычной поликлинике таких толп нет, и ушел. Периодически из разных уголков очереди слышались возмущенные голоса — люди возмущенно высказывали по телефону своим родным и друзьям за то, что они помешали им прийти раньше/в другой день/в другую точку вакцинации. Со стойкостью самурая и математической регулярностью приходила уборщица и мыла полы — скорее всего, с хлоркой или чем-то подобным. В итоге мне удалось уколоться примерно через два часа с небольшим — около 19.30. Кажется, за последний час очередь пошла быстрее, чем в прошлый раз, — примерно по человеку за 7-10 минут. Врачи, которые проводили медосмотр и занимались непосредственно уколами, выглядели крайне вымотанными и периодически говорили коллегам, что они очень устали и ничего не соображают. За мной оставалось еще примерно человек 10, дверь в бокс была приспущена — очевидно, новых людей уже просили не занимать очередь. Фото: Медиахолдинг 1Mi P. S. С одной стороны, востребованность вакцины в Башкирии — это хорошо: как минимум, привитые люди переносят коронавирус легче. С другой стороны, искусственно созданный ажиотаж лишний раз заставляет людей звереть — не нужно говорить, что от ограничений, опасений за здоровье близких и экономических последствий пандемии сил у людей не осталось. Да и на работу мобильных пунктов жалобы не утихают (например). К тому же, сейчас этот всероссийский кнут кажется изрядно опоздавшим — третья волна в России уже грянула и предотвратить ее вакцинацией уже не получится. 15 июля в уфимском Конгресс-холле был открыт крупный пункт вакцинации, который предположительно может принимать до 1,5 тыс. человек в день. Для сравнения: мощности пункта в ТЦ «Башкирия» едва ли позволят привить сотню человек в день. Почему этого — хороших условий и серьезных мощностей в централизованном пункте — нельзя было предоставить сразу, а нужно было сначала всех хорошенько помучить запретами и очередями? Впрочем, стоит ли задавать этот вопрос в регионе, где двойные стандарты — привычка, а не случайное исключение.

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