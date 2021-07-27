«На смену китайским 35,5° пришли стабильные 37,5°». Записки больного CoVID-19 из Уфы

Субботу я провела в режиме электровеника и, пользуясь улучшением, переделала кучу дел, аккуратно сходив в магазин и шарахаясь от людей. У мамы же состояние под названием «такое себе» продолжается. Запахов и вкусов у нее нет. После прогулки у неё поднялась температура и было решено даже не ходить гулять возле дома. Бонусом к моим переживаниям о здоровье мамы добавился 11-летний брат. Весь день он хныкал, что у него болит голова, а вечером градусник показал 37,3°, и он стал говорить в нос.