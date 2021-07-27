«На смену китайским 35,5° пришли стабильные 37,5°». Записки больного CoVID-19 из Уфы

«На смену китайским 35,5° пришли стабильные 37,5°». Записки больного CoVID-19 из Уфы
Мнение

Вчера, 16:03
Анастасия Десяткина
Журналист Mkset.ru
Публикуем продолжение честной колонки корреспондента Mkset Анастасии Десяткиной о том, каково болеть коронавирусом в третью волну пандемии.

Продолжаю рассказ о своих ковидных злоключениях. В пятницу вечером меня атаковали 38,4°. Благодаря жаропонижающему за ночь температура спала до китайской нормы в 35,5°.

24 июля.

Субботу я провела в режиме электровеника и, пользуясь улучшением, переделала кучу дел, аккуратно сходив в магазин и шарахаясь от людей. У мамы же состояние под названием «такое себе» продолжается. Запахов и вкусов у нее нет. После прогулки у неё поднялась температура и было решено даже не ходить гулять возле дома. Бонусом к моим переживаниям о здоровье мамы добавился 11-летний брат. Весь день он хныкал, что у него болит голова, а вечером градусник показал 37,3°, и он стал говорить в нос.

Что касается моих обонятельных рефлексов, то с уже с большей уверенностью могу сказать, что, вероятно, у меня тоже ковид. Запахи начали пропадать в субботу вечером.

25 июля.

Утром в воскресенье я не смогла полноценно задышать. Виной всему стала дикая боль в носу при вдохе, которая затем отдавала в головную боль. Запахи пропали практически все, малая их часть чувствуется либо при очень близком приближении к носу, либо просто отдает ароматом паленого пластика. Вкусы притупились, стало уже без разницы, пью ли я чай с сахаром или без. Кашля практически нет, но из-за боли в носу приходится дышать ртом, что очень тяжело и отдает неприятными ощущениями в легкие.

26 июля.

Утром пришлось отстоять очередь, чтобы сдать ПЦР. О чудо, обошлось без неурядиц вроде «вашего направления здесь нет». Симптомы остаются все те же. К ним прибавилась еще больше ломота в теле и постоянная усталость. Температура держится в районе 37-37,5° с воскресенья и пока не думает сдавать своих позиций.

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