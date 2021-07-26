«Сидеть с температурой в очередях». Записки больного Covid-19 из Башкирии

Честная колонка корреспондента Mkset Анастасии Десяткиной о том, как заболеть коронавирусом в третью волну и получить помощь только с полпинка.

С введением обязательной вакцинации многие коллеги начали делиться своими ощущениями после нее. Я же решила поделиться своим опытом болезни - той самой, знаменитой коронавирусной инфекциии. В первую волну самоизоляции мы всей семьей очень ревностно соблюдали социальную дистанцию, обрабатывали руки и продукты антисептиком, везде носили маски. Даже летом, когда стояла невыносимая жара я все же терпела, но находилась в битком набитом транспорте в средстве защиты. Целый год и до настоящего момента все эти меры я соблюдала и даже умудрилась без последствий два раза съездить в Санкт-Петербург не в лучшие его статистические времена по заболеваемости. Однако за все это время меня не настигла инфекция. Никто из моих знакомых и родственников также не болел ковидом. Ни что не вечно под луной. С приходом в нашу жизнь массовой вакцинации многие сделали прививку по разным причинам: кто-то хотел поехать отдохнуть без лишних проблем, кто-то опасается за свое здоровье, а я же предпочла повременить с данной процедурой. Первым звоночком в нашей семье стала повышенная температура у мамы. В понедельник, 19 июля, мы весь день пытались вызвать ей врача из поликлиники, но вместо этого слышали только монотонные гудки, бьющие отбой. Ближе к вечеру мое смирение перешло в негодование, и я решила пожаловаться в наш Минздрав. Благо, что главный врач поликлиники не игнорирует обращений «сверху» и лично вечером в понедельник связалась с нами и сообщила, что завтра врач обязательно приедет. 20 июля У мамы продолжает держаться температура 38, но из плюсов мы дождались фельдшера, которая, к слову, будто бы ездить не на вызов к больным, а просто прогуляться. Благо, что она отнеслась к ситуации внимательней чем обычно, и измерила маме сатурацию и сообщила чтобы мама явилась 21 июля строго с 8 до 9 часов на сдачу анализа ПЦР. При этом она несколько раз повторила, что направление на тест будет уже лежать в кабинете и с температурой не нужно ходить по поликлинике, а направляться прямо в нужный кабинет. Тем временем, у меня начинает сильно болеть голова, боль продолжается даже в течении ночи. 21 июля Утром мама с температурой отправилась сдавать тест в поликлинику, но спустя полтора часа позвонила и рассказала следующее. Придя туда, она простояла очередь, но зайдя в кабинет ей сказали, что направления на тест нет и отправили к дежурному терапевту, который даст ей его. Находится в битком набитой поликлинике среди таких же больных она не стала и ушла домой. Я же снова решила пожаловаться в уже любимое ведомство. И снова, только после жалобы, ей позвонила главврач поликлиники и сказала подойти уже завтра на тест. Тем временем у меня продолжает беспрестанно болеть голова и я пытаюсь спастись Цитрамоном. 22 июля И снова мама пошла в поликлинику, но в этот раз сдать тест ей все-таки удалось. Ей было сказано, что результат она получит по смс в течении нескольких дней, также выдали направление на КТ в РКБ. У меня же продолжает болеть голова и немного болит шея, как будто меня продуло. 23 июля Ночь с четверга на пятницу выдалась для меня непростой. Уже ложившись спать, я почувствовала, что у меня начинает немного ломить суставы. В 2 часа ночи я просыпаюсь от дикого озноба и затрудненного дыхания. На градуснике 38. Уснуть в таком состояние оказалось нереально, и чтобы хоть как-то попробовать сбить температуру я выпила жаропонижающее. Голова все также продолжает болеть, бонусом неимоверно ломит все тело. В попытке вызвать врача себе, я полтора часа провела на телефоне слушая гудки занятой линии. В пол десятого утра мне удалось дозвониться. Затем мне звонит участковый терапевт с вопросом: так у вас же уже есть больничный лист? Видимо сотрудники даже не потрудились посмотреть год рождения и разные инициалы. Фото: Анастасия Десяткина В половине двенадцатого утра ко мне приехал дежурный врач. Я рассказала, что меня беспокоит, на что она всего лишь скромно меня послушала и сказала, что хрипов нет. Пока она писала мне в назначение лечения банальные витамин С и Аквалор я все-таки уточнила, что мама сдавала ПЦР-тест и возможно у меня тоже может быть коронавирус. Только после этого мне был назначен тест. Но чтобы его сдать, несмотря на плохое самочувствие и температуру мне придется идти в поликлинику. Надеюсь, что хотя бы направление там уже будет и меня не отправят как маму сидеть в многочасовых очередях. Позже маме позвонил терапевт и сообщил о том, что ее результат ПЦР положительный. Врач также рассказала, что за один день положительные тесты пришли еще девятерым. Лекарства она обещала выписать в понедельник, посмотрим, что в итоге ей назначат. Надеюсь, что от коронавируса ее не будут лечить витаминками. А мне же предстоит узнать результат только в следующий вторник. Во всей этой истории меня радует только один момент. Моя бабушка астматик и диабетик в момент нашей болезни находится в другом месте и слава богу, что она не заразиться от нас. Но есть и удручающие моменты. В подобной ситуации ничего не остается кроме как сидеть с температурой в очередях и заражать окружающих (к слову в очереди сидят и беременные) и сам лишний раз подвергает себя риску осложнения или же дожидаться пока совсем станет плохо до вызова скорой помощи. Неудивительно, что на сайте Минздрава и личных страницах Радия Хабирова в социальных сетях постоянно все жалуются на проблемы в диагностике и назначении лечения от коронавируса. Продолжение следует...

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