«С 5 утра стояли в очереди». В Башкирии семьи с детьми-инвалидами заявили об унижении

В Башкирии введение денежных сертификатов вместо земельных участков для семей с детьми-инвалидами обернулось скандалом.

Вот вам очередная история о том, как хотели лучше, а получился автомат Калашникова. Семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи имеют право на получение бесплатного земельного участка. Естественно, огромная очередь образовалась в Уфе. Внимание! Со второй половины 2012 года очередь остановилась, то есть люди ждут уже больше 8 лет. И наконец, в прошлом году ввели альтернативу земельному участку (которого и так не дождешься) - это единовременная денежная выплата в размере 250 тысяч рублей в виде сертификатов (порядок, утвержден постановлением правительства РБ № 601 от 13.10.2020г.) Отличная идея! Отвратительная механика реализации! Знаете, что в порядке выдачи сертификатов предусмотрели? Заявительный характер и не учитывать действующую очередность! Это означает: кто первый заявление написал, тот и получит сертификат. В совокупности, с лимитированием выдачи сертификатов, возникает ситуация, что граждане, состоящие в очереди еще с 2012 года, не могут воспользоваться, в то время, как состоящие в очереди намного позже, сертификатами (денежными выплатами) уже воспользовались. Действует принцип «кто успел», что ставит в неравное положение самую уязвимую категорию – семьи с детьми-инвалидами. Ребенок может находиться на лечении, в кризисе заболевания, на реабилитации в другом городе – а заявления на сертификаты (денежные выплаты) в 2021 году были приняты в Уфе за один день. После появления информации на сайте администрации Уфы, на следующий день люди занимали очередь задолго до начала работы УЗИО, а на вопросы родителей, которые прочитали позже информацию, дали рекомендацию «отлавливать и сторожить сайт администрации» в следующем году. Знаете, сколько выделили сертификатов на 2021 год на Уфу? Всего 60 сертификатов! На несколько тысяч человек, стоящих в очереди! Photo: Facebook.com 60 сертификатов - это пыль! А еще это унижение! Унижение своих же граждан. Знаете, это как выглядит, "уважаемые" товарищи, кто устанавливал такой порядок? Вот вам моя обратная связь. Photo: Facebook.com Ощущение, что вы стоите на обрыве и кинули эти 60 сертификатов в яму, а в яме толпа из тысячи человек. Вы стоите и смотрите сверху, как они дерутся между собой за эти несчастные 60 сертификатов. Photo: Facebook.com Блин, заставлять людей чуть ли не штурмом брать двери, вот так с ними поступать - это через край. Меньше, чем за неделю, мы получили свыше 40 гневных писем от родителей детей-инвалидов. Они негодуют, почему так поступили с ними, пишут о несправедливом порядке. Сообщают о том, что как не было справедливости, так ее и нет. Ну, вот нельзя желать зла, конечно. Но мне прямо очень хочется, чтобы те, кто довел ситуацию до такого, примерили на себя «шкуру отчаяния». Когда ты и так ждал чего-то 8 лет, а тебе раз, подожди еще 8 лет. Лови момент, ты же сама виновата, что не прибежала с ночи к дверям с заявлением, не важно, что у тебя больной ребенок! Приходи на следующий год! Только следи, чтобы на следующий год в этот момент твой ребенок не температурил, или, например, ему не делали операцию. Вот так! Вчера на заседании комиссии по здравоохранению, социальной политике, благотворительности, вопросам семьи и детства Общественной палаты РБ обсуждали данную ситуацию. Я также написала письмо-обращение от Центра «Ломая барьеры» в Общественную палату. Очень надеюсь, что ситуацию можно исправить. Прикладываю маленькую толику сообщений и скрин сайта города Уфы о распределении 60 сертификатов на 2021 год. Photo: Facebook.com И еще: очередь ведь так и не ликвидировалась и не продвинулась! Да, в общей массе она уменьшится на 60 человек. Но стоящие впереди человека люди не успели подать заявление на сертификат, то очередь не изменится и останется без движения.

