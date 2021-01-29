«С 5 утра стояли в очереди». В Башкирии семьи с детьми-инвалидами заявили об унижении

Ну, вот нельзя желать зла, конечно. Но мне прямо очень хочется, чтобы те, кто довел ситуацию до такого, примерили на себя «шкуру отчаяния». Когда ты и так ждал чего-то 8 лет, а тебе раз, подожди еще 8 лет. Лови момент, ты же сама виновата, что не прибежала с ночи к дверям с заявлением, не важно, что у тебя больной ребенок! Приходи на следующий год! Только следи, чтобы на следующий год в этот момент твой ребенок не температурил, или, например, ему не делали операцию.