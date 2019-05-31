Как похудеть на 30 килограмм за 5 шагов

На этом фото я вешу почти центнер. Не буду писать, зачем я решил похудеть, могу лишь сказать, что связано это было со здоровьем. Гораздо важнее, думаю, будет информация о том, как мне в итоге удалось скинуть более 30 лишних килограммов. И до сих пор не набрать.