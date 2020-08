Как похудеть на 30 килограмм за 5 шагов

Журналист Алик Аллаяров делится секретами рационального питания.

Когда я стартовал со 100 килограммов, я и не знал сколько подводных камней меня ждет. Однако, путем проб и ошибок я вывел пять базовых действий, которые позволили мне похудеть. Без ущерба для здоровья. На этом фото я вешу почти центнер. Не буду писать, зачем я решил похудеть, могу лишь сказать, что связано это было со здоровьем. Гораздо важнее, думаю, будет информация о том, как мне в итоге удалось скинуть более 30 лишних килограммов. И до сих пор не набрать. 2012 год. Photo: из личного архива Шаг №1. Чтобы похудеть, как это ни странно звучит, надо есть. Ни в коем разе нельзя сокращать сразу объем еды. Иначе организм включит режим накопления. Надо его обмануть. Сокращайте не объем, а потребляемые калории. Грубо говоря, меняйте не количество, а качество. Начинайте больше есть фруктов и овощей. Фрукты лучше есть в первой половине дня, а овощи, соответственно, во второй. Шаг №2. Откажитесь от мучного и сладкого. Увы, без этого никак! Особенно вредно сочетание того и другого. Исключите из зоны досягаемости печеньки, пряники и т.д. Вместо булочек и хлеба - каша, вместо конфет и варенья - мед. 15-20 граммов горького шоколада и столовая ложка меда - все что можно в день. Причем, употребить это лучше в первой половине дня. Вместо сладостей в зоне досягаемости фрукты и орехи. Шаг №3. Старайтесь все углеводы употреблять в первой половине дня. Во второй - больше белков. На ужин из углеводов только овощи. Ужин за 3-4 часа до сна. Но не позже 21.00. Шаг №4. Пейте воду. Вопреки рекомендациям про обязательные 2-3 литра воды в сутки, я считаю, что норма у каждого индивидуальна. Найдите свою. Но бутылочка воды всегда должна быть под рукой. Еду желательно не запивать. Лучше пить до еды. Это касается всех напитков, включая чай и кофе. Шаг №5. Повышайте уровень своей физической активности. Начните с малого, например, купите шагомер или установите мобильное приложение. В неделю вы должны делать не менее 50 тысяч шагов. 2019 год. Photo: Из личного архива Не обязательно заниматься фитнесом или очередной модной тренировкой. Делайте то, что вам нравится: ходите много пешком, плавайте, бегайте, играйте и т.д. И надо помнить, что эффективность тренировок в их регулярности! Кроме трех основных приемов пищи введите в рацион минимум еще два перекуса. Это позволит вам не доводить чувство голода до сильного и тем самым избежать переедания. P.S. Пишите вопросы. Отвечу, обязательно. Вопросы редакция принимает на почту: info@mkset.ru

