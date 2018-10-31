Как устроить фееричную встречу Нового года в Уфе

Развлекательный комплекс «Огни Уфы» вот уже на протяжении 15 лет является одной из лучших площадок города Уфа.
Корпоратив в этом великолепном дворце искусств не оставит равнодушным любого, тем более в Новый год!
Предновогодний праздник или сама Новогодняя ночь - 2019 в ресторане «Браухаус» превратятся в увлекательную шоу-программу с проверенными временем музыкальными хитами в исполнении лучших музыкантов города, конкурсами и сюрпризами от ведущих, которые сопровождаются качественным звуком и комфортным световым оформлением. Вам сулит вкусовое разнообразие блюд европейской и немецкой кухни из проработанного новым бренд-шефом ресторана Сергеем Малаховским нового меню, изысканные крепкие напитки, лучшие коктейли от барменов и 5 сортов живого свежесваренного пенного напитка из собственной пивоварни «Кессель Брау». Ресторан "Браухаус" - маленькая Бавария в самом центре Уфы! Подойдет для компаний от 4 до 200 человек.
Концертный зал «Колизео» придаст вашему празднику особую торжественную атмосферу. Амфитеатр и арена, выполняющая функцию танцпола, придутся по душе даже самым взыскательным гостям. В дополнение ко всему этому – ресторанная кухня и напитки. Клубная площадка, оснащенная современным профессиональным звуко- и свето-оборудованием, как нельзя лучше подойдёт большим компаниям от 200 до 1000 человек.
Банкетный зал «Веранда» - сочетание уюта и изящества, которое в купе с разнообразным меню и качественным звуковым и световым оформлением позволит провести неповторимый вечер для компаний от 20 до 90 человек.
Корпоратив для небольшой команды друзей и единомышленников от 15 до 30 персон, любящих показать себя и исполнить любимые песни с хорошим звуком, идеально впишется в атмосферу караоке-залов «Монро-холл» и «Мафия-холл», которые помогут гостям зарядиться положительной энергией и почувствовать себя настоящими звездами.
«Клуб XI» в РК «Огни Уфы» – многофункциональный зал-трансформер, в котором есть все для успешного проведения праздничного предновогоднего торжества от 40 до 180 персон в банкетной рассадке, и до 500 человек в концертном исполнении. Профессиональное звуковое, световое и мультимедийное оборудование увлекут в круговорот веселья и атмофсеру неудержимого праздника.
Развлекательный комплекс «Огни Уфы» – это 5 прекрасно оборудованных залов для проведения мероприятий от 4 до 2500 персон. Каждый зал стилизован и полностью обустроен под определенные задачи.
Предновогоднее спецпредложение (действует во всех залах): при сумме заказа в 2500 рублей на гостя вы получаете «пивной безлимит».
Адрес: г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 19.
Персональный банкетный менеджер: +7 (917) 740-90-90.
Телефон: +7 (347) 290-86-90.
http://огни-уфы.рф
Чрезмерное употребление пива вредит здоровью.