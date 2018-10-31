Как устроить фееричную встречу Нового года в Уфе

«Bolshoi» - это культ безудержного веселья

Restaurant bar karaoke «Bolshoi» известен уфимцам как новое уникальное статусное развлекательное заведение, в котором царит атмосфера французского кабаре. Стильный интерьер, авторская европейская кухня, высокое качество обслуживания и развлечения, для самых искушенных гостей. Здесь можно не только вкусно поужинать, но и насладиться интересными качественными выступлениями артистов и эксклюзивными шоу-программами.

В меню предлагаются изысканные блюда авторского меню от неординарного шеф-повара, эксклюзивные коктейли от не менее креативного бармена. Корпоратив в сопровождении выступлений известных артистов и музыкальных коллективов самых разнообразных жанров поможет отвлечься от повседневной суеты и с головой окунуться в праздничный круговорот.

В отдельном зале караоке можно собраться с компанией друзей, если вам знакомо чувство творческого полета и музыка будит в душе желание раствориться в песне. В вашем распоряжении 5 столов, каждый на 4-6 персон, с удобными мягкими диванами, эксклюзивная карта бара, кальяны, меню ресторана, профессиональный звукорежиссер, самый большой выбор песен, первый в Уфе экран с лазерным проектором и большая сцена. А благодаря современному профессиональному звуковому оборудованию и правильной настройке, ваш голос зазвучит по-новому.

А если кто-то захочет отвлечься от шумного веселья и предаться элегантному времяпрепровождению с кием в руках, его ждет BILLIARD CLUB «SOLO», который хорошо известен не только заядлым адептам пирамиды, но и игрокам-любителям бильярда, а также гурманам вкусной и здоровой пищи.

Адрес: Уфа, ул. Карла Маркса, 20.

Телефон для бронирования: +7 (3472) 94-35-35

www.bolshoi-ufa.ru