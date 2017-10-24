«Платить нельзя наказать»: как вести себя с коллекторами?

Какова законодательная база?

С 1 января 2017 года вступили в действие основные положения Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон), которые обеспечивают дополнительный механизм защиты прав граждан.

Закон устанавливает ограничения, условия и порядок деятельности кредитора или лица, действующего от его имени. При этом стоит помнить, что Закон не освобождает заемщиков от исполнения обязательств, так что сами по себе требования кредиторов, предъявленные в рамках закона, не могут рассматриваться как нарушение прав.

Есть и еще ряд ограничений: Закон не касается долговых обязательств, возникающих между физическими лицами, если сумма долга менее 50 тысяч рублей и нет договора цессии. Действие Закона также не распространяется на денежные обязательства индивидуальных предпринимателей, которые возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности, и долги в сфере ЖКХ, если должник опять же не подписал договор цессии.