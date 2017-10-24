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«Платить нельзя наказать»: как вести себя с коллекторами?
Сегодня, 13:46Фото: соцсети
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Специалисты регионального Управления Службы судебных приставов по Башкирии подготовили памятку для тех, кому приходится общаться с коллекторами.
На сегодняшний день в специальный реестр, составленный Службой судебных приставов, включены больше 140 коллекторских организаций, действующих по всей России, две из них зарегистрированы в Башкирии, остальные третируют должников, присылая письма и осуществляя звонки из других регионов страны. На сегодняшний день в УФССП по РБ поступило уже больше 150 обращений от граждан с жалобами на неправомерные действия коллекторов, по итогам их рассмотрения составляются административные протоколы, наиболее серьезные случаи передаются в суд. При общении с коллекторами важно знать несколько моментов.