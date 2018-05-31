Золотые руки и сердца: 10 аргументов за Туймазинский индустриальный колледж

Качество обучения подтвердили конкурсы мастерства

Совсем недавно на встрече со студентами профессиональных колледжей, ставшими победителями и призёрами международных и всероссийских конкурсов профмастерства, а также с их наставниками и преподавателями глава Башкирии Рустэм Хамитов высказал свое мнение об уровне подготовки представителей рабочих профессий.

– Сегодня нарастает убеждение в том, что рабочая специальность – это на самом деле хорошо во всех смыслах. Можно не только заработать, но и сделать хорошую трудовую карьеру, расти профессионально, пользоваться почётом, уважением и т.д., - сказал глава республики. - Конечно, надо пропагандировать рабочие профессии. Вы в данном случае будете нести благородную миссию: рассказывать об интересном, участвовать в этом совместном действии по подготовке профессиональных, рабочих кадров. Надеюсь, что и у нас по многим направлениям будет нарастать движение молодых рабочих, движение за подготовку рабочих кадров, – сказал Рустэм Хамитов. – У нас неплохо работает в этой части Туймазинский индустриальный колледж. У него есть программа «МастерОК». Уже сотни ребятишек прошли через Туймазинский колледж, стали специалистами.