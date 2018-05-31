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Золотые руки и сердца: 10 аргументов за Туймазинский индустриальный колледж
Сегодня, 11:18
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Воспитание человека труда педагогический коллектив этого учебного заведения считает своей главной задачей.
Туймазинский индустриальный колледж за 57 лет своей работы выпустил в большую жизнь почти 5000 специалистов, которых хватило бы для обеспечения рабочими кадрами масштабного строительного треста или промышленного предприятия. И каждый год более 250 молодых парней и девушек вновь уверенно выбирают именно это учебное заведение, чтобы получить профессию и таким образом заложить крепкий фундамент будущего здания своей жизни. Медиакорсеть выяснила, чем же Туймазинский индустриальный колледж привлекает наших молодых современников.