Химия в основе жизни: как синтез элементов создает полезную продукцию

Хлор

Хлор (CL) очень активен, поэтому в природе он встречается только в виде соединений. Самые большие запасы хлора содержатся в составе солей вод морей и океанов.

Хлорирование воды – самый распространенный способ ее дезинфекции.

Дихлорэтан, винилхлорид, поливилхлорид, терефталоилхлорид, соляная кислота, хлористый кальций – продукты БСК, в составе которых есть хлор.