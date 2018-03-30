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Химия в основе жизни: как синтез элементов создает полезную продукцию
Сегодня, 09:00
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Медиакорсеть продолжает знакомить читателей с деятельностью Башкирской содовой компании.
Невозможно представить человеческую жизнь без химии. Она окружает нас повсюду. Из химических элементов и их соединений люди за многие века научились создавать самые разнообразные материалы и сырье, из которых можно производить бесконечное множество полезной продукции. Убедиться в этом нам помогли специалисты Башкирской содовой компании (БСК).