5 важных новостей о вирусе папилломы человека: чем опасен и где его вылечить в Уфе?

Почему нужно следить за симптомами ВПЧ у детей?

Дети — это самое драгоценное, что у нас есть. Они непоседы, много двигаются, активно общаются, обычно посещают кружки и секции — танцы, гимнастику, плавание, борьбу и т. д. Ходят сначала в детский сад, потом в школу. И приносят оттуда не только ОРВИ или ветрянку, но и ВПЧ.

Вирус папилломы человека может вызвать у детей бородавки не только на руках, но и на подошвах ног, особенно если ножки часто оказываются во влажной среде — потеют или ребенок постоянно наступает в лужи, бегает по сугробам и т.д.

— У меня в практике был случай с аккуратной красивой девочкой, которая занималась танцами. В процессе занятий от прыжков и прочих движений у нее возникали микротравмы на ступнях, трескалась кожа, и в трещины попал ВПЧ. И вот однажды мама с ужасом обнаружила у красивой девочки множество подошвенных бородавок. Ей было больно наступать на них, стало сложно танцевать и даже ходить. Хорошо, что она срочно обратилась к врачу, — комментирует Гульнур Нигманова.

Маленький беленький бугорок на коже ребенка, который взрослые часто игнорируют, со временем может привести к появлению множества таких новообразований на его теле. И это не пустяк, это так называемый кантогиозный моллюск.

— В этом случае также нельзя медлить с визитом к врачу! Нужно обсудить с педиатром план лечения и мероприятия по удалению этих проявлений, иначе их число может вырасти до катастрофических размеров. У нас бывали маленькие пациенты, у которых вырастало свыше 50 таких кантогиозных моллюсков. Процедура их удаления довольно неприятная и болезненная. И чем больше таких новообразований, тем больше будет страдать ребенок, — говорит Гульнур Хамзеевна.

При появлении у школьников бородавок на руках, также не стоит легкомысленно тянуть время, лучше своевременно их удалить, не допуская их размножения на коже, а потом получить противовирусную терапию, чтобы избежать повторения беды.

— Пожалейте бедных учителей, — обратилась доктор к родителям школьников. — Все каникулы они приходят к нам на удаление бородавок, которые подхватывают от учеников через тетради, учебники или просто через общение с детьми. Вирус попадает таким образом и к учителям, и к другим детям.