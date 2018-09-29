7 причин подарить шоколадно-фруктовый букет

Это оригинальный и стильный подарок.

При выборе подарков сейчас как никогда ценится оригинальность. Фруктовый букет из категории подарков, которые способны удивить и порадовать даже самого солидного виновника торжества. Таким образом фейерверк положительных эмоций будет обеспечен.

Но какой в подарках толк, если их нельзя съесть? Это правило действует безотказно.

При этом решаются сразу две ключевые задачи: шоколадно-фруктовый букет отлично подходит в качестве декора, станет изысканным лакомством под шампанское на вашем торжестве.

Подарок может быть выполнен в разных стилях – это может быть просто коробочка клубники в шоколаде, которая поднимет настроение вашей коллеге по работе, или шикарный фруктовый букет, составленный из любимых лакомств именинника, или даже эффектное клубничное дерево - потрясающая композиция, в основе которой лежат спелые ягоды клубники и нежный зефир. Таким образом вы безошибочно донесете до адресата свои чувства при помощи зрения, обоняния, а также вкусовых ощущений. Для пущей гарантии, так сказать. ;)