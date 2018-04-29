15 интересных фактов о шашлыке

Существует летопись шашлычных рекордов

В сентябре 2002 года жители деревни Богубент, что в Кабардино-Балкарии, приготовили шашлык из баранины длиной 106 метров. Подготовка к мероприятию заняла двое суток, все от шампуров до разделки бараньих туш делалось вручную. Всего на шашлык потребовалось более 100 кг отборного мяса.

В марте 2007 года в городе Красноярске был изготовлен шашлык из индейки длиной 20 метров 10 сантиметров.

В июле 2007 года в городе Шымкенте к 67-летию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева повар приготовил куриный шашлык длиной 67 метров. Мангал из 34-х двухметровых фрагментов и шампур весом более 160 кг были изготовлены на местном заводе. Для приготовления шашлыка было использовано около 100 кг замаринованного куриного мяса.

В сентябре 2007 года в Ростове-на-Дону на День города был приготовлен куриный шашлык длиной 71,2 метра. Готовили его 28 поваров из 152 килограммов куриного мяса (около 700 куриц).

В мае 2009 года в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии, на центральной площади приготовили шашлык из баранины длиной 120 метров. Готовили его 80 лучших поваров-шашлычников республики и их 40 помощников, изжарив 400 кг мяса из 30 молодых ягнят.

В июне 2011 года в городе Иваново приготовили шашлык длиной 140 метров. Для приготовления использовалось мясо курицы и свинина, которое жарили 70 волонтеров на 280 мангалах. А в Риге в этом же месяце приготовили куриный шашлык длиной 149,5 метра. На него ушло около 500 кг куриного мяса, которые жарили на мангале, состоявшем из 150 частей.

В ноября 2011 года на острове Исигаки в Японии на площади будущего аэропорта приготовили кебаб к из говядины длиной 107,6 метров. Готовили его несколько тысяч человек из мяса коров.

В июне 2012 года в Йошкар-Оле приготовили куриный шашлык длиной 157,8 метра. В его приготовлении участвовало больше 100 человек, которые жарили свыше 500 кг куриных бедрышек.

В октябре 2013 года в Казани приготовили шашлык длиной 180 м 90 см.