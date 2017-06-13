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10 симптомов простуды, ОРВИ и гриппа - научитесь их распознавать
Сегодня, 10:00Фото: Medbook.propto.ru
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При первых признаках недомогания очень важно сразу понять, какой недуг одолел больного человека.
Затянувшаяся прохладная осень, при которой смельчаки все еще ходят без шарфов и шапок, таит в себе опасность подхватить болезнь. При этом важно понимать, чем вы больны – банальной простудой, острой респираторно-вирусной инфекцией или все-таки гриппом. Это важно знать вовсе не для общего развития, а для того, чтобы понять, какие методы лечения начать применять незамедлительно. Сделать ли упор на лук, чеснок, мед и имбирь, либо стоит начать уже принимать антибиотики. Ни для кого не секрет, что злоупотребление антибиотиками чревато как минимум кишечным расстройством, но и полный отказ от них в случае вирусной инфекции может значительно отсрочить выздоровление. А попасть на прием к врачу в наше время – тоже целая история. Предлагаем вашему вниманию проверенную временем шпаргалку, разработанную экспертами портала «Здоровый образ жизни» (healthystyle.info), которая поможет определить степень вашего недуга и правильно выбрать первые способы лечения! Однако визита к врачу это не отменяет!