Как вести себя при пожаре в торговом центре: 6 важных советов

Окно - самый крайний путь к спасению. Если, конечно, оно не на первом этаже, без решетки и легко открывается. Использовать окно в качестве выхода есть смысл, если: Вы находитесь не выше третьего этажа здания с высотой потолка до трех метров, т.е. в торговом центре Вы не выше второго этажа. Видно, что открыть окно возможно (есть ручки или стоит обычный стеклопакет). Прыгать с высоты более 5 м очень опасно, но до 9 м Вы вероятно повредите ноги, но останитесь в живых. Прыгать на растянутое спасательное полотно нужно плашмя на спину, в прыжке солдатиком на материю даже специальное полотно не поможет.
Как использовать окно? Смысл прыгать из окна третьего этажа (второго в ТЦ) есть, если Вы - взрослый, здоровый человек. С большой вероятностью можно сломать ногу, но остаться в живых. Дети, пожилые люди, беременные женщины к такому прыжку не готовы. Нельзя им помогать выпрыгивать. Такого падения они не переживут. Если Вы собрались выпрыгивать, лучше всего сократить расстояние до земли и повиснуть на откосе перед прыжком на вытянутых руках, ноги держать в полусгибе и постараться после соприкосновения с землей завалиться на бок. Если под Вами вентиляционный короб, сдвиньтесь так, чтобы траектория Вашего полета с ним не пересекалась.
Как использовать окно, если Вы находитесь выше третьего этажа (второго в ТЦ). Максимально возможное,что можно сделать, при наличии широких оконных откосов - это сесть на него снаружи и ждать помощь. Само по себе это не безопасно, но в чрезвычайной ситуации может спасти от отравления угарным газом.
Если помещение сильно задымлено и отступать некуда, а откоса снаружи нет или он очень узок, высуньтесь в окно, насколько это возможно.
Не открывайте окно, если в помещении, где находитесь, без этого можно дышать. Открытое окно провоцирует тягу и, скорее всего, Ваше местонахождение быстро заполнится дымом и продуктами горения. Также к месту открытых точек пламя тянется быстрее.