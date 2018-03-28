Как вести себя при пожаре в торговом центре: 6 важных советов

Если началась паника

Идите смело к основным выходам из торгового центра вместе со всеми (не пользуйтесь лестничными клетками, пока не убедитесь, что они открыты). Во всех остальных случаях этого делать нельзя. Отойдите на любое свободное место подальше от общего движения людей, понаблюдайте за потоком людей, эвакуирующимся по лестничным клеткам. Если большое количество людей смогло пройти внутрь и на входе на лестницу нет пробки, значит она открыта, следуйте за людьми. Если там пробка, значит, внутри давка и выход закрыт.

Обратите внимание на выходы в зону парковки. Парковка - это другой пожарный отсек и эвакуационные выходы из нее и выезды для машин ведут непосредственно на улицу и не связаны с надземной частью здания. Автомобилем в этом случае лучше не пользоваться.

Как выходить из паникующей толпы? Тут три правила:

- идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как выйдете наружу.;

- аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для этого издали смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив локти немного вперёд и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно;

- если упали, у вас есть три секунды, чтобы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, пальто, и взбираемся по человеку. Потренируйтесь дома.