Потому что любим: выбираем правильный подарок для девочек, девушек, женщин к 8 Марта

Красивые и стройные девушки и женщины знают, как никто другой, цену достоинствам своей фигуры, хорошему цвету лица и здоровой коже. Поверьте, такой подарок, как карта на фитнес, они точно оценят по достоинству – как проявление заботы об их здоровье и внешнем виде. Карта в клуб «Атлетик-Акварин» станет замечательным подарком не только для женщины, но и для любого члена семьи.
«Атлетик-Акварин» - это самый большой клуб в северной части Уфы, его площадь - 2000 квадратных метров.
Клуб оснащен самыми современными на сегодняшний день американскими тренажерами фирмы Matrix, которые сами считают время, проведенное за тренажером, количество повторений и время отдыха. Как считают профессионалы, с такой системой добиться реальных результатов смогут быстро даже те, кто делает первые шаги в фитнесе.
Помимо качественных тренажеров, вы сможете найти и групповые занятия по душе, например, такие популярные программы с высокими нагрузками, как: pump, бокс, cycle, total body, zumba, taibo, так и более спокойные: stretch, yoga, fit ball, pilates. А также модные и полезные направления pole dance, и, конечно йога в гамаках – которая способствует разгрузке позвоночника.
Тренироваться в клубе можно как взрослым, так и детям, для которых работает детская комната с 9:00 до 22:00, есть специальный детский скалодром и отдельные направления групповых занятий.
Заниматься приятно - в клубе удобные раздевалки, просторные душевые, финская сауна и массажные кабинеты. А благодаря новому подходу к организации работы фитнес-клуба здесь очень приятные цены на фитнес-карты.
Фитнес-клуб «Атлетик Акварин» поможет вам стать лучше, красивее и здоровее. Вас осталось только позвонить и узнать о самых выгодных акциях февраля!
Адрес: г.Уфа, ул, Ферина, 29.
Телефон: +7 (347)200-99-63.
https://www.instagram.com/atletik.ufa/
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