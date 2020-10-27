Мой близкий неизлечимо болен. Чем мне поможет уфимский хоспис?

А пока некоммерческая организация «Уфимский хоспис» оказывает помощь на дому. Рассказываем как можно получить в уже сейчас.
Главный критерий для оказания хосписной помощи - наличие неизлечимого заболевания, при котором у пациента нет потенциала в реабилитации. Считать, что она нужна людям только в последние недели жизни – один из самых популярных мифов. Паллиатив – это медицинская, психологическая и духовная поддержка, которая позволяет человеку и его близким не оставаться один на один с болезнью в момент когда врачи уже не в силах помочь.
Среди подопечных хосписа есть люди с самими разными заболеваниями. Это может быть онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки развития, неврологические состояния, туберкулез, болезни крови и иммунной системы, а также последствия тяжелых травм.
На помощь можно рассчитывать в зависимости от состояния, а не от диагноза.
Организация помогает как детям, так и взрослым.
Хосписы не оказывают платных услуг, это противоречит их философии и самому понятию.
АНМО «Уфимский хоспис» помогает жителям всей республики Башкортостан, но не выходит за ее пределы.
Оборудование. В этом году проект уфимского хосписа «Обменный банк медицинского оборудования» получил поддержку Фонда президентских грантов. Заявка была подана учредителем, Благотворительным фондом «Иман – Башкортостан».
На грантовые средства было закуплено следующее оборудование:
Его можно получить в бесплатное пользование на необходимое время. Если в списке нет того, что вам нужно, вы также можете обратится в организацию и обсудить открытие сбора.
Средства гигиены. Пациенты до 35 лет могут обратиться за помощью по программе «Чистая помощь» и получать наборы из памперсов, одноразовых пеленок, влажных салфеток раз в квартал.
Поздравление с днем рождения. Уфимские именинники до 18 лет могут получить особенный торт и поздравления в свой праздник.
Исполнение желания. А этот проект – для людей все возрастов. Хоспис готов попробовать воплотить в жизнь одну из мечтаний тяжелобольного человека. Важно – рассматриваются только нематериальные желания.
Что еще? Также у организации есть волонтерский штаб, готовый помочь в доставке (например, привезти лекарства) и штатный юрист.