Мой близкий неизлечимо болен. Чем мне поможет уфимский хоспис?

Главный критерий для оказания хосписной помощи - наличие неизлечимого заболевания, при котором у пациента нет потенциала в реабилитации. Считать, что она нужна людям только в последние недели жизни – один из самых популярных мифов. Паллиатив – это медицинская, психологическая и духовная поддержка, которая позволяет человеку и его близким не оставаться один на один с болезнью в момент когда врачи уже не в силах помочь.

Среди подопечных хосписа есть люди с самими разными заболеваниями. Это может быть онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки развития, неврологические состояния, туберкулез, болезни крови и иммунной системы, а также последствия тяжелых травм.

На помощь можно рассчитывать в зависимости от состояния, а не от диагноза.