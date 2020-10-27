Мой близкий неизлечимо болен. Чем мне поможет уфимский хоспис?
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Мой близкий неизлечимо болен. Чем мне поможет уфимский хоспис?

Сегодня, 10:00Светлана НигматуллинаPhoto: pixabay.com
В Уфе строится первый в Башкортостане стационар хосписа. Глава региона Радий Хабиров пообещал, что свои двери для пациентов он откроет уже осенью 2021 года.

А пока некоммерческая организация «Уфимский хоспис» оказывает помощь на дому. Рассказываем как можно получить в уже сейчас.

1. Помогают только тем, кто умирает?

Главный критерий для оказания хосписной помощи - наличие неизлечимого заболевания, при котором у пациента нет потенциала в реабилитации. Считать, что она нужна людям только в последние недели жизни – один из самых популярных мифов. Паллиатив – это медицинская, психологическая и духовная поддержка, которая позволяет человеку и его близким не оставаться один на один с болезнью в момент когда врачи уже не в силах помочь.

Среди подопечных хосписа есть люди с самими разными заболеваниями. Это может быть онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, врожденные пороки развития, неврологические состояния, туберкулез, болезни крови и иммунной системы, а также последствия тяжелых травм.

На помощь можно рассчитывать в зависимости от состояния, а не от диагноза.

2. Может ли взрослый рассчитывать на помощь?

Организация помогает как детям, так и взрослым.

3. Сколько будут стоить услуги?

Хосписы не оказывают платных услуг, это противоречит их философии и самому понятию.

4. Это касается только жителей Уфы?

АНМО «Уфимский хоспис» помогает жителям всей республики Башкортостан, но не выходит за ее пределы.

5. За какой помощью можно обратиться?

Оборудование. В этом году проект уфимского хосписа «Обменный банк медицинского оборудования» получил поддержку Фонда президентских грантов. Заявка была подана учредителем, Благотворительным фондом «Иман – Башкортостан».

На грантовые средства было закуплено следующее оборудование:

  • Портативный концентратор кислорода Ventum LG 102P
  • Стационарный концентратор кислорода INVACARE (2 шт)
  • Пульсоксиметр ChoiceMed MD300M (2 шт)
  • Аспиратор Ca-Mi New Askir 16 л/мин, аккумуляторный (2 шт)
  • Аспиратор портативный LCSU4 (2 шт)

Его можно получить в бесплатное пользование на необходимое время. Если в списке нет того, что вам нужно, вы также можете обратится в организацию и обсудить открытие сбора.

Средства гигиены. Пациенты до 35 лет могут обратиться за помощью по программе «Чистая помощь» и получать наборы из памперсов, одноразовых пеленок, влажных салфеток раз в квартал.

Поздравление с днем рождения. Уфимские именинники до 18 лет могут получить особенный торт и поздравления в свой праздник.

Исполнение желания. А этот проект – для людей все возрастов. Хоспис готов попробовать воплотить в жизнь одну из мечтаний тяжелобольного человека. Важно – рассматриваются только нематериальные желания.

Что еще? Также у организации есть волонтерский штаб, готовый помочь в доставке (например, привезти лекарства) и штатный юрист.

6. Как мне связаться с командой хосписа?

По телефону +7 (347) 299-68-36. На сайте есть мобильные телефоны координаторов всех программ. Или через социальные сети инстаграм, фейсбук и вконтакте.

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