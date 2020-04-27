Карточки
Как экономить во время коронавируса и экономического кризиса
27 апреля, 22:06Фото: "Смерть и Скупой", Ян Провост, XVI век/ wikimedia.org/СС0
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Простые рекомендации и действенные лайфхаки о том, как не разориться во время вынужденного отпуска.
Из-за введенных в стране ограничений и вынужденного отпуска, который длится уже месяц, большинство граждан потеряли в доходах. Да, наш образ жизни за последний месяц тоже существенно изменился, но расходы сильно не убавились. А многие вообще потеряли работу или начальство не оплачивает им простой. В таких условиях все больше граждан вынуждены затягивать пояса потуже и учиться экономить. Редакция собрала наиболее эффективные и простые способы сохранить деньги и при этом не потерять в качестве жизни.