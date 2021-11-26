Чудо под ёлку: как купить подарки к Новому году для семьи и друзей и не обанкротиться

Для самых маленьких гостей, которые верят в Деда Мороза и чудеса, в «Галамарте» предназначены несколько высоких стеллажей. Остается только вспомнить, чем увлекается ребенок, подарок для которого вы хотите найти.

Для любителей создавать прекрасные вещи своими руками – большой выбор картин по номерам с любыми сюжетами, разнообразных аппликаций, маркеров для скетчинга, фресок из песка, конструкторов, трафаретов, пластилина, вышивок и других наборов для творчества. Очень впечатлил планшет для рисования с настоящим LCD-экраном, который стоит всего-то 528 рублей. Посмотрели отзывы на сайте, недовольных этим гаджетом не оказалось.

Если вы замечали за ребенком склонность к выполнению сложных заданий, то для него под ёлочку можно положить настольную игру, паззлы, головоломки, обучающие книги или журналы.

Ребятам, которые не могут ни секунды усидеть на месте, придутся по душе яркие мячи, набор ловких и быстрых волчков, скакалка со счетчиком, разнокалиберные машинки и, конечно же, лыжи с палками, ледянки, лопатки и снежкостроители.

Учтите, что нынешние дети уже почти с пеленок на «ты» с техникой. Поэтому, выбирая подарок, обратите внимание на радиоуправляемые модели автомобилей, вертолетов квадрокоптеров, самолетов и роботов опять же по вполне приемлемым ценам. Впечатляют также электромобили, способные развивать скорость до 6 км/час.

Мальчиков не оставят равнодушными шикарные наборы солдатиков, шпионские гаджеты, космобластеры и светящиеся мечи, а также почти «всамделишные» пистолеты и автотреки.

Стеллаж с подарками для девочек оформлен в светлых тонах, там красуются различные куколки, игрушечная мебель, кухоньки, кроватки, коляски, наборы для юных парикмахеров и докторов и множество других маленьких прелестных вещиц, которым будут рады дочки, внучки и племянницы.

Игрушки для малышей – это отдельная радость. Музыкальные питомцы, говорящий дракоша-сказочник, обучающий смартфон, пианино, поющее колыбельную, неваляшки, кубики, пирамидки, барабаны и ещё целый ряд развивающих игрушек.

Если вы теряетесь при выборе игрушек, можно купить в качестве подарка детскую одежду или обувь: футболки, спортивные костюмы, ветровки, колготки, рукавички, шапки и тапочки.

Мыльные пузыри, всякие светящиеся брелоки, свистелки, сувениры и прочие забавные мелочи пригодятся в качестве призов для проведения игр с детьми возле ёлки.