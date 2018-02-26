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Лимит ожидания: в какие сроки врачи обязаны оказывать помощь
Сегодня, 13:10
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В 2018 году установлены новые сроки ожидания врачебной помощи в больницах и клиниках, работающих по программе ОМС.
Предельные сроки ожидания различаются по видам помощи, которая больница должна оказать пациенту. При возникновении вопросов следует обращаться в администрацию медучреждения или в страховую компанию, выдавшую вам полис ОМС.