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Дай воды напиться: Копка колодцев в Уфе
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Дай воды напиться: Копка колодцев в Уфе

23 мая, 11:46Надежда ВалитоваФото: pixabay.com