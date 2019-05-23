Дай воды напиться: Копка колодцев в Уфе

Самый распространённый и жесткий метод - это бетонирование дна. Бывает, что рабочие, чтобы получить заказ, уверяют своих клиентов, что они обязательно найдут воду в колодце, на 100%. Но дать такую гарантию никто не может, если вы не сделали контрольное бурение.
Несоответствие метража. Бывает, что клиент слишком доверяет рабочим и полагается на их замеры. Например, колодец 10 метров, а рабочие померили и говорят, что он 10.70 или 11 метров. Если колодец ориентировочно стоит 4000 за метр, то на 2-4 тысячи вас могут обмануть просто потому, что вы сами поленились измерить. Есть и вторая хитрость. Рабочие делают на дне подкоп, маленькую ямку 30х30 сантиметров. Чтобы не попасться на такой обман, измеряйте колодец со всех сторон. Опускайте рулетку не в одном месте (особенно там, где вам предлагают это сделать рабочие), а по всему периметру.
Копка в плывуне. Как правило, самое сложное - это копать в воде: кольца застревают, вода прибывает, холодно и т.п. Бывает, что копщики устают или не хотят копать, а возможно им уже достаточно денег, и рабочие начинают придумывать несуществующие проблемы. Например, что у вас в колодце плывун, и копать дальше невозможно, что ваш колодец может сравняться с уровнем воды, то есть песок просто выдавит грунт, и у вас не будет воды или её будет очень мало.
Не засыпают на дно обещанную речную гальку. Клиент заказал дополнительную услугу - засыпать гальку на дно в качестве донного фильтра или засыпать гальку за стены колодца, чтобы вода была чище, а недобросовестные работники вместо обещанных 20 мешков засыпают всего десять. Если вы не проверили, не посчитали сразу, то это уже потом никак не проверить.
Есть такая услуга - скрепление колец. Эту услугу чаще всего заказывают, если обнаружен плывун. Кольца могут сместиться, колодец может «садиться» неравномерно, какие-то кольца могут застрять, какие-то провалиться раньше и между кольцами могут появиться большие щели. От трех до восьми сантиметров. Чтобы такого не было, можно эти кольца скрепить между собой оцинкованными пластинами. Делаются два отверстия, забиваются анкера в трех-четырех местах, в результате колодец садится равномерно, и шахта получается как одно целое, как один ствол.
Цена одной пластины 150 рублей, на стык ставится 4 пластины, то есть один стык стоит 600 рублей. На 10 стыков - это 6000 рублей. Если вам поставили только половину, то вас легко могут обмануть на 3000 рублей. И на каждом этапе работ понемногу сумма, которую вы платите ни за что, копится. Здесь 3000, потом 3000, и в итоге вы просто подарите своим работникам порядка 50000. Но самое неприятное в том, что пострадает качество. Если колодец не скреплен, то через эти стыки внутрь будет попадать грязь, глина, мусор, земля, и ваш колодец будет быстрее заиливаться. Соответственно, придётся чаще его чистить, чаще менять фильтры, и чаще будут ломаться насосы.
Замазывают не все стыки. Все стыки в кольцах необходимо промазать, чтобы никакая грязь сквозь них не проходила. Рабочие вместо обещанных 20-ти стыков, промазывают только пять-шесть самых верхних – тех, что можно окинуть взглядом, ели просто заглянуть в колодец. Дальше, если не разглядывать тщательно при свете хорошего фонаря, вы ничего уже не увидите.