Дай воды напиться: Копка колодцев в Уфе

Как найти воду на участке

Прежде, чем приступить к строительству колодца, нужно выбрать для него место. Для того чтобы понять, где находится вода, необходимо провести разведку местности. Существует несколько способов осуществить это.

Ищем воду на участке по соседним водопроявлениям

Первый способ - посмотреть и исследовать, какие недалеко от участка есть водоемы. Озера, болота, ключи, ручьи – все эти близко расположенные природные явления показывают, что на участке тоже, возможно, будет вода.

Если рядом нет водоемов, необходимо ориентироваться по соседним колодцам. Если на соседнем участке есть готовый колодец и в нем есть вода, то с вероятностью 90% можно утверждать, что и на этом участке тоже будет вода. При этом колодец будет, скорее всего, на такой же глубине и с таким же грунтом, как и у соседа.

Рамки или биолокация

Рамка – это два загнутых прутка, длинной 40-50 сантиметров и в месте рукоятки еще 15-20 сантиметров. Такой способ используют многие, хотя сути работы этого приспособления не понимают. Если рамка скрещивается, значит, в этом месте есть вода. Но по этому выбранному месту нужно пройтись еще раз в перпендикулярном направлении, и если рамки скрещиваются снова, то действительно есть вероятность, что в этом месте будет вода. Рамка может указать на место, где вода окажется на глубине 30, а то и 40 метров. Кроме того, рамки могут также среагировать не на воду, а на металлические предметы, которые есть в земле.

Рамки бывают из алюминиевой или медной проволоки, а также можно использовать электроды.

Контрольное бурение

Но все-таки есть способ, который дает 100%-ый гарантированный результат. Это разведочное или контрольное бурение.

Осуществляется контрольное бурение той же установкой, которой бурят скважины. Но при заказе контрольного бурения обязательно обращайте внимание, чтобы разведочно-буровая установка была шнековой, то есть бурение должно производиться «на сухую». Многие бурят гидробурением, то есть в процессе постоянно подают воду. При таком способе гораздо сложнее определить, когда появляется вода, поскольку вода и так постоянно подливается в процессе бурения. И если специалисты неопытные, они просто не смогут заметить этот важный момент. Поэтому если буровая установка на основе гидробурения, нужно быть очень аккуратными и довериться только самым опытным специалистам.

Но если вы все-таки сделали контрольное бурение, то вы на 100% будете знать, на какой глубине у вас находится вода, какая это вода, какого качества, какой у нее дебит, с какой скоростью она прибывает, какой грунт был во время бурения. Ни один из ранее перечисленных способов не даст вам такой исчерпывающей информации.