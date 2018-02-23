В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии

Аверьянов Вячеслав Юрьевич

Родился 15 сентября 1959 года в городе Белорецке в Башкирии, в семье рабочего. По окончании школы летчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР занимался летно-испытательной работой на Авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина в городе Комсомольске-на-Амуре, затем перешел в ОКБ «Сухого», а позже был направлен на отработку взлета с наземного испытательного и тренировочного комплекса в Крыму. Участвовал в испытаниях палубного истребителя Су-27К, Су-30МК, Су-17, Су-25, Су-24, Су-27, Су-30, Су-35, Су-33. Выступал с показательными программами на международных авиасалонах.

В 1999 году Вячеслав Аверьянов был представлен к званию Героя Российской Федерации, но авария Су-30МК в Ле-Бурже отложила присвоение высокого звания. Это был единственный случай, когда он был вынужден катапультироваться. После той аварии Аверьянов дважды спасал самолет и сажал его в испытательных полетах, больше не воспользовавшись катапультой.

Указом Президента Российской Федерации № 1160 от 29 сентября 2001 года за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники, Аверьянову Вячеславу Юрьевичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».