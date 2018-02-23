В День защитника Отечества вспоминаем Героев России из Башкирии

Родился 11 сентября 1957 года в деревне Малые Гайны в Миякинском районе Башкирии. поступил в Казанское суворовское военное училище, потом в Рязанском высшем воздушно-десантном командное училище.
С 1980 по 1987 год проходил службу в 39-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (г. Хыров) Прикарпатского военного округа. Последовательно занимал должности командира разведвзвода, командира разведроты, начальника штаба батальона, командира парашютно-десантного батальона.
В 1990 году окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе. Произведён в гвардии майоры. В 1990—1991 годах — заместитель командира 38-й отдельной воздушно-десантной бригады (Белорусский военный округ).
В 1992—1993 годах — начальник штаба 554-го отдельного пехотного батальона, входившего в миротворческий контингент ООН в Югославии. В 1993 году в звании гвардии подполковника назначен командиром 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
С декабря 1994 года по май 1995 года во главе батальонной тактической группы полка принимал участие в боевых действиях в Чечне. Участвовал в штурме Грозного, где командовал передовым отрядом 76-й воздушно-десантной дивизии (в составе группировки «Запад»), с которым захватил рубеж на юго-западной окраине Грозного, выведя главные силы дивизии к городу. Участвовал в блокировании и освобождении Гудермеса. Получив контузию, остался в строю и управлял сводным полком, сдерживавшим силы боевиков, идущие на прорыв. В ходе боевых действий в Чечне был дважды ранен и контужен.
В 1995 году за оказанные отличия в боях за Грозный награждён орденом Мужества. 20 июля 1996 года Указом Президента Российской Федерации № 1064 за умелое руководство боевыми действиями полка, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, гвардии полковнику Тулину присвоено звание Героя Российской Федерации.
В феврале 1997 года назначен старшим офицером Главного управления международного военного сотрудничества Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. В 1998 году поступил в Военную академию Генерального штаба, которую успешно окончил в 2000 году. Произведён в генерал-майоры.
В 2000—2001 годах — командир 205-й отдельной мотострелковой бригады. В 2001—2002 годах — заместитель командующего 58-й армией (Северо-Кавказский военный округ). В июне 2002 года назначен военным комиссаром Рязанской области.