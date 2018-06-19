Советы отпускникам: Как не разориться из-за мобильной связи за рубежом

Спасет ли Wi-Fi?

Бесплатный Wi-Fi доступен в большинстве отелей. Но у этого способа связи тоже есть минусы.

Во-первых, вы привязаны к точке доступа, а в незнакомом городе без интернета очень непросто. Посмотреть карты и быстро построить маршрут, найти информацию о достопримечательности или узнать время работы музея будучи на выезде уже не получится.

Во-вторых, Wi-Fi не решает проблем с оперативной связью – срочный звонок по мобильному номеру (как и входящий звонок вам) обойдется очень дорого. И даже если у тебя есть «Ватс Ап» для звонков – смотри пункт «во-первых».