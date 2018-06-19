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Советы отпускникам: Как не разориться из-за мобильной связи за рубежом
Сегодня, 11:06
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Медиакорсеть подготовила памятку тем, кто выезжает на отдых за границу.
Многие в суматохе сборов и эйфории от предстоящего отдыха забывают о такой важной детали, как мобильная связь, и, оказавшись в другой стране, мгновенно остаются с нулевым балансом. Стоимость минуты телефонного звонка (даже входящего!) за рубежом начинается от 35 рублей до нескольких сотен в самых дальних странах. Дело в том, что там нет сетей российских мобильных компаний, а иностранные операторы рассчитывают стоимость звонков по своему собственному тарифу и берут плату с российских операторов за «аренду» оборудования. Цена международных звонков в самом Евросоюзе постоянно снижается, поэтому их операторы стараются «отбить» затраты за счет туристов. То же самое относится к мобильному интернету. Несколько минут серфинга «ВКонтакте» или «Инстаграме» мгновенно обнулят счет, даже оповещение о «лайке» может обойтись в несколько десятков рублей. Мы подскажем, как избежать такой неприятной ситуации и не испортить себе отпуск из-за отсутствия мобильной связи с близкими.