«Навстречу приключениям!»: где в Уфе можно весело провести время с детьми

Никакие мировые проблемы не заставят детей забыть про игры и развлечения. Поэтому мы готовы предложит вам подборку вариантов семейного отдыха, которые помогут взрослым и детям ближе друг к другу.
Это первое в Уфе научное шоу, которое можно проводить не только на территории Академии научных безумств (АНБ) «Познавайка», но и с выездом на дом. Креативные ведущие и актеры способны превратить любое мероприятие в увлекательное и познавательное событие.
При этом виртуозно проводимые ими в игровой форме захватывающие эксперименты способны заворожить зрителей любого возраста (это проверено не раз!). Программа может быть подобрана под любое количество и любой бюджет.
Это может быть научное шоу, после которого зрители уже неоднократно писали в своих отзывах, что испытывают стремление взять учебники, чтобы побольше узнать о том или ином чудесном явлении.
Вне конкурса «Тесла-шоу», участники которого научатся вместе управлять молнией и заставят лампы светиться без всяких проводов и батареек. И все это сопровождается мини-лекцией о великом Николе Тесла, а также ответами на многочисленные вопросы аудитории.
Космическое шоу унесет фантазию зрителей в далекие просторы Вселенной, где они смогут побывать на различных планетах, своими глазами увидеть гейзер, кратер вулкана и пообщаться с космонавтами.
Молекулярный бар может стать украшением любого праздника — от детского дня рождения до взрослого корпоратива или даже свадьбы. Такой нестандартный подход к рецептуре коктейлей позволяют изменить консистенцию и форму продуктов до неузнаваемости. Привычный бар превращается в настоящую физическую и химическую лабораторию — дымящиеся колбы, эффектные костюмы и научные инсталляции, а бармены становятся учеными-экспериментаторами. Отличным дополнением к бару является интерактивная программа, насыщенная опытами с жидким азотом, огнем, сухим льдом и химическими превращениями для всех желающих
Если зрителям совсем не терпится проявить свою энергию, можно устроить для них квест с решением загадок и головоломок, в финале которого всех ждет награда в виде крио-мороженого, приготовленного на глазах у детей при помощи жидкого азота.
Кстати, тайны молекулярной кухни можно постичь на мастер-классах, приготовив, помимо крио-мороженого, апельсиновое спагетти, клубничную икру, мятные коктейли с Блю-Кюрасао и другие интересные и вкусные сюрпризы.
На мастер-классах также можно научиться делать слаймы, «космос в бутылке». рождественские венки и прочие удивительные вещи.
Мастер-классы могут быть организованы как на территории «Познавайки», так и на выезде.
Отметим, что мастерство сотрудников АНБ «Познавайка» позволяет им провести потрясающее шоу не только для детей, но и для взрослой компании.
Каждое выступление уникально и непредсказуемо. Сценарии команда «Познавайки» пишет самостоятельно. Несколько раз в месяц они устраивают благотворительные шоу.
Адрес: Уфа, ул. Комсомольская, д. 112, ТРК «Июнь».
Телефон: +7 963 136-66-66.
E-Mail: mail@poznavaika-ufa.ru
Преодолевая веревочные этапы высотой от 0,5 до 13 метров, вы убедитесь, что такое развлечение — это лучшее средство для создания отличного настроения. Важно знать, что в «Гамми Парке» есть трассы разной сложности, адаптированные для людей любого возраста и физической подготовки, так что там никому не будет скучно.
Веревочный Парк — это разнообразные полосы препятствий на разной высоте, доступные как детям от 3-х лет, так и взрослым. Здесь приготовили для всех желающих катание на велосипеде и скейтборде на высоте 7 метров над землёй, скоростной спуск на троллее, батут и множество других экстремальных развлечений
Отдых в «Гамми Парке» — это прекрасный вариант проведения дней рождения, корпоративов и тимбилдингов. уникального содержания и в нестандартной обстановке. Здесь можно также организовать тематические квесты, арендовать беседку или домик на дереве.
Веревочный курс поможет вам весело и с пользой провести время на свежем воздухе, даст возможность поработать в команде и ощутить радость победы.
Парк создан командой настоящих профессионалов в строительстве верёвочных парков, на счету у которых более 100 подобных проектов в России и за рубежом. В Уфе работают два таких парка: в «Олимпик парке» он действует круглы год, а в парке имени Ивана Якутова - работает в летнее время и откроется уже скоро. в конце апреля.
Вопросы безопасности здесь проработаны на самом высоком уровне. Все материалы и технологии, примененные при строительстве Парка, соответствуют международным требованиям.
По будням действуют скидки и акции.
Телефон: 8 (800-70) 0-35-28)
Email: ufa@gammy-park.ru
Каждый посетитель музея независимо от возраста сможет почувствовать себя волшебником, которому по силам совершать настоящие чудеса.
Для тех, кто не разучился удивляться, знаменитый музей «Интеллектус» приготовил занимательные экскурсии, которые начинаются каждый час.
Только в музее «Инттеллектус» легко можно сыграть в беспроигрышный бильярд, моментально сделать свою скульптуру, узнать, как творил свои бессмертные произведения сам Леонардо да Винчи, и увидеть уникальные оптические иллюзии.
На период весенних школьных каникул здесь приготовили много сюрпризов:
Увлекательное криошоу «Тотальная заморозка», которое представляет собой уникальные эксперименты с жидким азотом.
Химическое шоу «Магия веществ» — это одно из самых зрелищных представлений в Интеллектусе.
Зажигательное шоу «Магия огня» — это огонь без спичек, разноцветное пламя и уникальная «Труба Рубенса»
Музей «Интеллектус» не устает предлагать своим гостям самые удивительные экспонаты, способные изучить любого скептика, ведь здесь наглядно демонстрируются различные законы физики и природные явления и оптические иллюзии. «Интеллектус» за время своего существования заслужил репутацию прекрасного места для культурного, познавательного и развлекательного времяпрепровождения и отдыха всей семьей.
Уточнить программу и время проведения экскурсий можно на сайте музея. http://intellectus-ufa.ru/
Адрес: Уфа, ул. Софьи Перовской, 52/2, (ТЦ »Южный полюс», 3 этаж).
Телефон: (347) 246-34-34.
https://vk.com/intellectus_ufa
Есть в Уфе классное место, где для детей приготовили немало полезных и по всем параметрам позитивных развлечений под руководством опытных и внимательных педагогов. Пока родители совершают покупки, младшие члены семьи тоже имеют полное право заняться тем, что им нравится!
В детском клубе «JUST KIDS» детей научат делать своими руками открытку, талисман супергероя, куклу из деревянной ложки, жвачку для рук, печь пиццу и рогалики, рисовать песком и делать много других ценных вещей в рамках творческого мастер-класса.
В перерывах между полезными занятиями дети могут побывать на игровой площадке, на которой, кстати, можно также провести еще и незабываемый день рождения.
Вкусное угощение пополам с весельем на батуте в поролоновой ямой, в огромном лабиринте, на квестах, с пиньятой, шаром-сюрпризом и мастер-классами добавят имениннику и его гостям множество ярких эмоций. Что немаловажно: чаепития проходят в отдельных комнатах.
К сведению взрослых: в подарок на детский день рождения «JUST KIDS» дарит 1000 рублей.
Детский клуб «JUST KIDS» работает с 10.00 до 21.00 каждый день. Время пребывания детей в клубе не ограничено. В отличие от других игровых комплексов в детском клубе «JUST KIDS» можно всего за 300 рублей оставить ребенка на продолжительное время. Поверьте, ему тут не будет скучно! Проверено!
Адрес: Уфа, ул. Менделеева, 137, (ТРК «Иремель», 3 этаж).
Телефон: 8-917-405-40-81.
Подробности – в группе ВКонтакте, а также на сайте JUST KIDS.
KIDS PLACE - это большой и разнообразный парк, в котором каждый юный гость на дне рождения вашего именинника в возрасте от 1 года до 12 лет найдет себе занятие по душе (кстати, для проведения дней рождения предусмотрены различные тарифы).
Можно в сопровождении аниматоров бултыхаться в бассейне из мягких кубиков или штурмовать скалодром «Вулкан», полосу препятствий «Ниндзя парк» или плетеную сеть «Паутинка» или с радостью покрутить на карусельках «Пальма» и «Радуга» и взлететь вверх на упругом батуте.
Можно стать «гвоздем программы» и устроить зажигательные танцы в танцевальной зоне. Можно устроить стрельбу из воздушной пушки и выяснить, кто же самый меткий — именинник или его гости, покачаться на качели-коконе и устроить увлекательное путешествие по лабиринту. А с какими таинственными лицами собираются девочки вокруг феи, чтобы почувствовать себя частью сказочного мира...
Те, кто тяготеет к более серьезным занятиям, могут осваивать игрушечную кухню. Вкуснейшие коктейли и мороженое делают время в этом парке еще более насыщенным.
Чаепитие в просторной и специально для этого предназначенной комнате позволит имениннику и его маленьким гостям перевести дух и подкрепиться. чтобы потом с новыми силами осваивать аттракционы этого замечательного детского места под названием KIDS PLACE.
Адрес: Уфа, ул. Бакалинская 27, ТРЦ «Ультра», 3 этаж.
Телефон: +7 919 616-95-13.
Подробнее можно узнать в группе ВКонтакте.