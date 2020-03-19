«Навстречу приключениям!»: где в Уфе можно весело провести время с детьми

Академия научных безумств «Познавайка»

Это первое в Уфе научное шоу, которое можно проводить не только на территории Академии научных безумств (АНБ) «Познавайка», но и с выездом на дом. Креативные ведущие и актеры способны превратить любое мероприятие в увлекательное и познавательное событие.

При этом виртуозно проводимые ими в игровой форме захватывающие эксперименты способны заворожить зрителей любого возраста (это проверено не раз!). Программа может быть подобрана под любое количество и любой бюджет.

Это может быть научное шоу, после которого зрители уже неоднократно писали в своих отзывах, что испытывают стремление взять учебники, чтобы побольше узнать о том или ином чудесном явлении.

Вне конкурса «Тесла-шоу», участники которого научатся вместе управлять молнией и заставят лампы светиться без всяких проводов и батареек. И все это сопровождается мини-лекцией о великом Николе Тесла, а также ответами на многочисленные вопросы аудитории.

Космическое шоу унесет фантазию зрителей в далекие просторы Вселенной, где они смогут побывать на различных планетах, своими глазами увидеть гейзер, кратер вулкана и пообщаться с космонавтами.

Молекулярный бар может стать украшением любого праздника — от детского дня рождения до взрослого корпоратива или даже свадьбы. Такой нестандартный подход к рецептуре коктейлей позволяют изменить консистенцию и форму продуктов до неузнаваемости. Привычный бар превращается в настоящую физическую и химическую лабораторию — дымящиеся колбы, эффектные костюмы и научные инсталляции, а бармены становятся учеными-экспериментаторами. Отличным дополнением к бару является интерактивная программа, насыщенная опытами с жидким азотом, огнем, сухим льдом и химическими превращениями для всех желающих

Если зрителям совсем не терпится проявить свою энергию, можно устроить для них квест с решением загадок и головоломок, в финале которого всех ждет награда в виде крио-мороженого, приготовленного на глазах у детей при помощи жидкого азота.

Кстати, тайны молекулярной кухни можно постичь на мастер-классах, приготовив, помимо крио-мороженого, апельсиновое спагетти, клубничную икру, мятные коктейли с Блю-Кюрасао и другие интересные и вкусные сюрпризы.

На мастер-классах также можно научиться делать слаймы, «космос в бутылке». рождественские венки и прочие удивительные вещи.

Мастер-классы могут быть организованы как на территории «Познавайки», так и на выезде.

Отметим, что мастерство сотрудников АНБ «Познавайка» позволяет им провести потрясающее шоу не только для детей, но и для взрослой компании.

Каждое выступление уникально и непредсказуемо. Сценарии команда «Познавайки» пишет самостоятельно. Несколько раз в месяц они устраивают благотворительные шоу.

Адрес: Уфа, ул. Комсомольская, д. 112, ТРК «Июнь».

Телефон: +7 963 136-66-66.

E-Mail: mail@poznavaika-ufa.ru

http://poznavaika-ufa.ru/

https://vk.com/poznavaikaufa

https://www.instagram.com/poznavaikaufa/