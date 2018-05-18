Кораллы, моллюски и древняя акула: редкая коллекция посвящена шихану Шахтау

Представители Российской академии наук подчеркивают, что для палеонтологии ценность представляют именно эксплуатирующиеся месторождения и называют карьер Шахтау настоящей кладовой знаний для российских ученых. Многие организмы, остатки которых найдены здесь, являются новыми для науки.
- Специально хочу подчеркнуть, что доступ к недрам Шахтау научное сообщество получило исключительно благодаря тому, что гора оказалась в зоне промышленной разработки. Если бы она стояла нетронутой, то никто и никогда, во-первых, не узнал бы об имеющихся там уникальных находках, а во-вторых, не смог бы получить их для изучения, - поделился своим мнением Алексей Мазаев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН.
Ископаемые рифа изучают геологи, палеонтологи и стратиграфы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы. Карьер Шахтау посещают участники международных конгрессов по геологии, ни одна международная геологическая экскурсия на Южный Урал не обходится без визита в Музей камня имени Ивана Скуина.
- Недавняя находка древнего аммонита Проперринитес кардинально меняет наши представления о биогеографии одного из интереснейших семейств древних морских животных, - высказал свою точку зрения Игорь Барсков, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой палеонтологии геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, главный научный сотрудник ПИН РАН. - Мы благодарны руководству Башкирской содовой компании за поддержку палеонтологических исследований в карьере Шахтау.
Между БСК и Палеонтологическим институтом РАН заключен договор о сотрудничестве. Башкирская содовая компания в течение многих лет активно участвует в научно-просветительской деятельности и вкладывает свои средства в научные исследования, предоставляя ученым беспрецедентную возможность для отбора обширных коллекций ископаемых материалов.
- Уникальные объекты древней флоры и фауны Земли, которые стали достоянием отечественной и мировой науки благодаря промышленной разработке месторождения Шахтау, требуют внимания ученых, - считает член Совета директоров АО «Башкирская содовая компания» Владимир Балабанов. - Мы рассчитываем, что сотрудникам Палеонтологического института РАН удастся упорядочить коллекции Музея камня имени Ивана Скуина в соответствии с передовым научным знанием и при нашей финансовой поддержке сохранить наследие планеты для потомков.