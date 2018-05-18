Кораллы, моллюски и древняя акула: редкая коллекция посвящена шихану Шахтау

Какие находки дошли до нас из глубины веков?

Музей камня имени Ивана Скуина с каждым годом привлекает все больше посетителей, увлечённых палеонтологией и геологией, среди которых есть учёные, преподаватели, студенты, школьники и просто любознательные люди. Коллекция экспонатов представляет собой остатки древних организмов и горных пород, существовавших около 300 миллионов лет назад.

Почти каждый день с весны и до глубокой осени музей посещают группы школьников и студентов. Юные посетители, притронувшись к следам истории мира, ощущают себя истинными исследователями. В качестве источника вдохновения им рассказывают о том, сколько научных открытий сделано на материалах рифа и сколько о нем написано научных трудов.

В Музее камня даже проходят уроки биологии. Школьникам, увлекающимся геологией, предоставляется возможность и самим поучаствовать в исследовании карьера Шахтау. А осенью прошлого года в карьере Шахтау прошел геоквест, в нем приняли участие около 70 ребят с 7 по 11 классы из Стерлитамака, Уфы, Гафурийского и Чишминского районов Башкирии.