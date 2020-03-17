Кто хочет стать миллионером? Как приумножить доходы жителям Приволжья
Обилие финансовых инструментов может легко сбить с толку. Первое, что приходит на ум — банковский депозит. Это просто и надежно, отделения банков есть даже в небольших городах, не говоря уже о мегаполисах. Вот только большого заработка здесь ждать явно не стоит, процент по вкладу вряд ли сможет покрыть инфляцию. Можно инвестировать в ценные бумаги, открытие счета у брокера и покупка акцией займет не более 20 минут. Распоряжаться ими можно как угодно, даже передавать по наследству. Еще один вариант для инвестора — открыть металлический счет. Золото давно считается надежным средством вложения денег, а за последние последние десять лет его стоимость на бирже выросла более чем на 30%. Мы решили не торопиться и основательно изучить каждый инструмент.