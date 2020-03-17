Кто хочет стать миллионером? Как приумножить доходы жителям Приволжья

Инвестиционный фонд «Фридом – Лидеры технологий»

Биржевый паевый инвестиционный фонд «Фридом — Лидеры технологий» появился на Московской бирже благодаря участию «Фридом Финанс». В состав фонда входят крупнейшие компании в области IT. Это всем известные лидеры американского фондового рынка — Microsoft, Apple, Google, NVIDIA, Facebook. Выгоду вложения в эти активы сложно переоценить. Например, акции Apple только в этом году выросли на 77%

Один пай стоит 1000 рублей, а такие вложения эксперты называют низкорисковыми, что вполне подходит для начинающего игрока. Комиссия за сделку платится только раз, не за каждую покупку акции.

Если вам этот вариант показался довольно привлекательным, то вы можете получше узнать о «Фридом Финанс». Эта компания работает на рынке уже более 10 лет, регулярно входит в список лучших брокеров страны. Также она является частью международного холдинга Freedom Holding Corp. Акции этой брокерской группы котируются на ведущей бирже мира NASDAQ.