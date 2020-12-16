7 фактов об Уфе, о которых вы наверняка не знали

Все знают, что главный уфимский почтамт находится на улице Ленина, однако сюда она переехал в ХХ веке с улицы Пушкина.

Первая почтовая станция в Уфе начала работать в 1735 году на улице, которая тогда — как прозаично — называлась Почтовой (она была Голубиной, Вавиловской и, наконец, получила имя в честь Пушкина). Но как улицу не назови, а письма все равно шли в ту пору долго — по так называемым «ямам», на которых «ямчи», то есть гонцы-почтальоны меняли лошадей.

В архивах сохранились данные, что самая первая посылка была отправлена в 1639 году из Уфы в Москву через Казань и дошла лишь через 70 дней. Письма, кстати, были еще и дорогим удовольствием: для них нужны были специальные конверты, каждый из которых стоил 6 копеек серебром, а это пара-тройка поросят или овец, то есть роскошь.

Годы шли, и скорость доставки сообщений постепенно росла. Так, в конце XIX века началась эпоха телеграмм. Первый телеграф, отправляющий сообщения для более оперативного информирования, был открыт в Уфе в 1903 году в одноэтажном кирпичном здании на перекрестке улиц Телеграфной и Голубиной (сегодня это улицы Цюрупы и Пушкина). Телеграф стал прародителем электросвязи.

В конце ХХ века уфимцы отправили первые SMS с помощью мобильной радиосети. Правда сейчас их практически вытеснили интернет и мессенджеры.

Если 380 лет назад первое письмо шло 70 дней, с какой скоростью сейчас уходят современные цифровые сообщения? Мы проверили, как это происходит с той самой улицы Пушкина, где находилась первая уфимская почта. Бесплатное мобильное приложение Speedtest выдает ответ — 46,2 Мбит в секунду у МегаФона. Скрин и фотография этого замера моментально улетает на телефон редакции.

Самое приятное, что сегодня нам не нужно платить за каждое сообщение и не нужно ехать на почту, достаточно подключить пакетный тариф с нужным объемом гигабайт. Ведь отправить послание по скоростной сети можно практически из любой точки Уфы и Башкортостана.