7 фактов об Уфе, о которых вы наверняка не знали

Центр Уфы хорош в любое время года и будто создан для неторопливых прогулок. И даже если вы проходили по этим улицам сотни раз, город найдет способ вас удивить. Привычные нам здания, которые тихо живут в сердце мегаполиса, хранят головокружительные истории, о которых вы, вероятно, и не догадывались.
Редакция Mkset подготовила для вас увлекательные заметки о достопримечательностях республики совместно с компанией МегаФон, чей быстрый интернет поможет глубже погрузиться в удивительные факты.
Какая связь может быть между столицей Башкирии и киносагой «Звездные войны»? Оказывается, самая прямая!
Красивый особняк на улице Карла Маркса, 6 — в начале ХХ века он был построен для уфимской купчихи Елены Поносовой-Молло. Революция сильно повлияла как на ее судьбу, так и на ее потомков: внук Джон Молло родился уже в эмиграции - в Лондоне в 1931 году.
После Второй Мировой войны Джон начал работать в киноиндустрии. Сначала как технический консультант по военной истории – в группе Стэнли Кубрика, снимавшей «Барри Линдона», а позднее дебютировал как художник по костюмам в фильме Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» – и получил за это премию «Оскар». Вторую премию Джон получил через несколько лет за работу над костюмами в фильме «Ганди» Ричарда Аттенборо.
За эти годы особняк бабушки знаменитого дизайнера стал памятником архитектуры, за которым тянется невероятный клубок историй. И если раньше об этих историях узнавали далеко не сразу –из газет или книг, то сейчас достаточно считать QR-код смартфоном и загрузить страницу в сети. Скоростной интернет LTE (Long-Term Evolution — долговременное развитие, часто обозначается как 4G) МегаФона мгновенно открыл сайт с обстоятельной информацией: с 1988 года здесь располагается музей археологии и этнографии. И вот что интересно - в их коллекции есть знаменитое собрание древних сарматских золотых оленей.
Белая Река, на которой стоит наш город, стала героиней целого ряда художественных произведений — ее можно встретить на картинах Михаила Нестерова, Александра Тюлькина и Бориса Домашникова, но, пожалуй, только с песней Юрия Шевчука Белая стала хорошо знакома, как минимум, всей стране. Прошло уже более четверти века с тех пор, как появилась песня. Тогда, в 1994 году, ее можно было услышать, только включив компакт-диск, кассетный магнитофон или радио. Мы же можем прямо сейчас кликнуть на ссылку в телефоне и вместе послушать эту нестареющую песню, прогуливаясь по набережной. Ведь скорость и покрытие мобильной сети LTE МегаФона позволяет слушать любимую музыку в любой части города.
А знаете, как называли реку Белую в старорусские времена? Белая Воложка. Это имя было напрямую связано с Волгой, куда впадает Белая. Башкиры называли Волгу Идель или Итиль: считалось, что она начинается у слияния рек Ак-Идель (Белая река) и Кара-Идель (Черная река, нынешняя р. Уфа). По одной из версий, эти названия связаны с цветовыми ассоциациями сторон света — Белая течет с юга, а Черная — с севера.
История гласит, что в первом дореволюционном атласе название «Белая Воложка» попросту не уместилось — и авторам пришлось оставить только первую часть. Так Белая и получила имя, которое носит до сих пор.
Все знают, что главный уфимский почтамт находится на улице Ленина, однако сюда она переехал в ХХ веке с улицы Пушкина.
Первая почтовая станция в Уфе начала работать в 1735 году на улице, которая тогда — как прозаично — называлась Почтовой (она была Голубиной, Вавиловской и, наконец, получила имя в честь Пушкина). Но как улицу не назови, а письма все равно шли в ту пору долго — по так называемым «ямам», на которых «ямчи», то есть гонцы-почтальоны меняли лошадей.
В архивах сохранились данные, что самая первая посылка была отправлена в 1639 году из Уфы в Москву через Казань и дошла лишь через 70 дней. Письма, кстати, были еще и дорогим удовольствием: для них нужны были специальные конверты, каждый из которых стоил 6 копеек серебром, а это пара-тройка поросят или овец, то есть роскошь.
Годы шли, и скорость доставки сообщений постепенно росла. Так, в конце XIX века началась эпоха телеграмм. Первый телеграф, отправляющий сообщения для более оперативного информирования, был открыт в Уфе в 1903 году в одноэтажном кирпичном здании на перекрестке улиц Телеграфной и Голубиной (сегодня это улицы Цюрупы и Пушкина). Телеграф стал прародителем электросвязи.
В конце ХХ века уфимцы отправили первые SMS с помощью мобильной радиосети. Правда сейчас их практически вытеснили интернет и мессенджеры.
Если 380 лет назад первое письмо шло 70 дней, с какой скоростью сейчас уходят современные цифровые сообщения? Мы проверили, как это происходит с той самой улицы Пушкина, где находилась первая уфимская почта. Бесплатное мобильное приложение Speedtest выдает ответ — 46,2 Мбит в секунду у МегаФона. Скрин и фотография этого замера моментально улетает на телефон редакции.
Самое приятное, что сегодня нам не нужно платить за каждое сообщение и не нужно ехать на почту, достаточно подключить пакетный тариф с нужным объемом гигабайт. Ведь отправить послание по скоростной сети можно практически из любой точки Уфы и Башкортостана.
Все знают, что в нашем городе жил Сергей Аксаков, а Ярослав Гашек издавал газету, но самая нетривиальная литературная встреча произошла во время Великой отечественной войны между Сергеем Довлатовым и Андреем Платоновым.
Бывший дом сотрудников НКВД по ул. Гоголя, 56 — место первых лет жизни Довлатова, сейчас отмечено мемориальной доской.
В октябре 1941-го где-то здесь мама катала на коляске малыша Сережу трех недель от роду. К ней подошел человек с «некрасивым и грустным» лицом, который «решительно и смущенно» попросил разрешения ущипнуть мальчика. Незнакомцу в странной просьбе было, разумеется, отказано. Через несколько десятилетий этот случай Сергей Довлатов опишет в своей книге «Ремесло».
За секунду загружается повесть на телефоне, читаем:
«Оказывается, Платонов жил в Уфе. Правда, очень недолго. Весь октябрь сорок первого года. И еще — у него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам?.. Какая чепуха! В описанной истории даже я — фигура несомненная! Так что же говорить о Платонове?! Было ли все так на самом деле? Да разве это важно?! Думаю, что обойдемся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе. И вот пытаюсь найти слова…»
Многим сейчас кажется, что вышка телецентра в столице Башкортостана была всегда, но это не так. В Уфе первые телеэфиры проходили в мае 1954 года — это уфимские радиолюбители при участии местного ДОСААФа вещали из самодельного телецентра, организованного в гостинице «Башкирия» на улице Ленина.
Эта идея так понравилась уфимскому руководству партии, что «ящики с движущимися людьми» было решено отправлять в каждый дом. Телецентр сначала хотели построить на проспекте Октября, где сейчас располагается Горсовет, потом — в деревне Глумилино, где располагались секретные радиовышки Коминтерна.
Знакомый уфимцам телецентр появился лишь в 1959 году. Благодаря высоте башне — 180 метров и высоте над уровнем моря — еще 180 метров, уфимское телевидение принимали не только в столице, но и в соседних районах в радиусе 75-90 километрах от Уфы. И если проект придумал инженер уфимского радиозавода Борис Фридман, то детали для оборудования собирали со всего мира по нитке. Первыми телезрителями стали жители Уфы, Черниковска, станции Дема и Вавиловской переправы — смотрели по большей части научно-популярные фильмы, которыми присылали из кинотеатра «Родина». К окончанию строительства уфимского телецентра в столице республики насчитывалось всего пять тысяч телевизоров. Их, кстати, почти не было в свободной продаже, а получить заветный «ящик» можно было только по записи. Телевизорами награждали передовиков, чудо-агрегат выигрывали в денежно-вещевую лотерею. Все телевизоры регистрировались в органах связи, а их владельцы платили ежемесячный налог.
Постепенно телевизор действительно оказался в каждом доме как привычный домашний аксессуар, без которого сложно представить повседневную жизнь.
Вся история телевидения — попытка быть ближе к своим зрителям. Прошло всего полвека с первого телеэфира в городе, и телевидение оказалось в наших гаджетах. Да, с появлением скоростного мобильного интернета классическое телевидение начало терять свою актуальность, но его развлекательная функция только прибавила в весе. Достаточно лишь взглянуть на каналы, не входящие в привычную сетку вещания. К примеру, в сервисе МегаФон.ТВ есть огромное разнообразие телеканалов, которые всегда доступны с мобильного телефона. В сервисе вы даже можете найти башкирский телеканал БСТ.
Сегодня телевидение всегда с нами в нашем кармане, и оно еще никогда не было таким близким, и таким разнообразным.
До революции в залах Дворянского собрания, ныне — академии искусств Загира Исмагилова на углу улиц Ленина и Пушкина, проходили первые кинопоказы в Уфе. Спустя век репертуар тех лет невольно вызывают улыбку: «Мертвые повелевают», «В лапах негодяя», «Жена или грелка». Или, скажем, криминальная драма «Шкап смерти»: дочь акробата Зина прячет возлюбленного в железном ящике и не может его освободить, в результате он погибает.
Фильмы начала ХХ века удивляют первых уфимских зрителей не столько сюжетными хитросплетениями, сколько самим фактом движущихся изображений: эмоции актеров преувеличены, за звук отвечает тапер, а из Москвы и Минска присылают специально сделанные для региона субтитры на башкирском языке.
Билеты на премьеры стоят не больше 50 копеек, на обычные сеансы цены ниже (за 10 копеек можно было сытно пообедать в кабаке). В наши дни это соотношение не особенно изменилось, но изменилась сама система потребления кино. Большая часть аудитории теперь ходит не на офлайн сеансы, а смотрит кино в онлайне, частенько со смартфонов или планшетов с помощью скоростного интернета, даже пока едет в транспорте.
Для кинозрителей сегодня работают десятки онлайн-сервисов для просмотра фильмов, и у многих из них есть льготный промо-период. К примеру, стриминговый сервис МегаФон.ТВ предоставляет бесплатную неделю просмотров всем новым пользователям. А клиенты оператора могут наслаждаться фильмами, даже не расходуя интернет-трафик.
В 1898 году в Уфе произошло важное событие — в городе появилась электростанция. Построил ее выходец из Москвы, инженер и предприниматель Николай Коншин, который, к слову, был племянником основателя Третьяковской галереи.
В старинном здании на улице Карла Маркса, 37/2, тогда она называлась Александровской, была расположена станция. В ней было два нефтяных двигателя и паровой котел со списанного миноносца. Мощность электростанции была относительно небольшой. За 15 лет ее увеличили почти в пять раз: в 1914 году до 690 кВт. Этого хватает для работы примерно 300 современных стиральных машин.
Первая электроэнергия дала мощный толчок развитию технологий в городе, где до этого все освещалось исключительно газовыми светильниками. Это стало эпохальным событием, почти таким же как появление мобильной связи.
Электростанция Коншина проработает до 1930 года, но улица будет нести в себе прогрессивный заряд. Пройдет чуть больше 10 лет и недалеко от постройки Коншина начнет работать Уфимский авиационный институт, в котором, в том числе, готовят инженеров связи, без которых невозможно развитие цифровых сервисов и быстрого мобильного интернета.