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Как сохранить здоровье, отношения и кошелек на самоизоляции
16 апреля, 16:02Фото: pickpik.com
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Больше месяца в изоляции – тяжкое испытание для любого организма и психики. Мы собрали лучшие советы врачей, тренеров и психологов о том, как справиться с добровольно-принудительным заточением.
В конце марта большинству россиян в одночасье пришлось поменять привычный образ жизни. Вместо поездок на работу и учебу, встреч с друзьями, походов по магазинам, занятий в зале и пробежек мы ограничили себя четырьмя стенами и короткими вылазками на улицу. Такой резкий перепад активности и смена окружения на период больше месяца не могут не сказаться на здоровье и психологическом состоянии. Врачи, фитнес-тренеры, эксперты по здоровому питанию и психологи проводят онлайн-тренинги и дают советы о том, как не только выжить в это непростое время, но и сохранить здоровье – физическое и душевное. Мы отобрали лучшие рекомендации и лайфхаки.