Для лучших мужчин: что подарить боссу, коллеге, другу и родственнику на 23 февраля

Тренировка в МотоклубУфа

Если мужчине в жизни не хватает адреналина и он тоскует по высоким скоростям, тренировки в МотоклубУфа станут для него отличным подарком.

В Мотоклубе проводят занятия по таким внедорожным дисциплинам, как мотокросс, Эндуро, Хард Эндуро. Достаточно взять в аренду мотоцикл и полную экипировку, а потом под руководством инструктора-спортсмена отвлечься от суеты будней и нервного напряжения и вместе со свистом ветра почувствовать силу свободного полета и мощное дыхание «железного коня».

Для этого в клубе есть семь мотоциклов разных классов для тренировок или просто катания для души. Настоящая и полная экипировка защитит от травм.

Для катания подготовлена основная база с красивейшими карьерами и трассами разной степени сложности - и для новичков, и для профессионалов.

Больше 100 километров разных трасс по лесам, горам, оврагам и общегородских трасс, а так же свой Эндуро стадион.

- Мы - это целое комьюнити заинтересованных людей, - говорят члены Мотоклуба «Уфа».- Самые яркие впечатления вы получите только у нас!

Телефон: .8906-103-3449

Эл.почта: 89061033449@mail.ru

www.motoclubufa.ru

vk.com/enduroclubufa

Instagram: @motoclubufa

Whatsapp: 89061033449

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