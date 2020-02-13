Для лучших мужчин: что подарить боссу, коллеге, другу и родственнику на 23 февраля

Приближается 23 февраля, когда мужчины станут главными героями дня. Женщина уже пора озаботиться поиском подарков. Мы готовы вам помочь сделать мужчинам необычные, приятные и полезные подарки.
Если мужчине в жизни не хватает адреналина и он тоскует по высоким скоростям, тренировки в МотоклубУфа станут для него отличным подарком.
В Мотоклубе проводят занятия по таким внедорожным дисциплинам, как мотокросс, Эндуро, Хард Эндуро. Достаточно взять в аренду мотоцикл и полную экипировку, а потом под руководством инструктора-спортсмена отвлечься от суеты будней и нервного напряжения и вместе со свистом ветра почувствовать силу свободного полета и мощное дыхание «железного коня».
Для этого в клубе есть семь мотоциклов разных классов для тренировок или просто катания для души. Настоящая и полная экипировка защитит от травм.
Для катания подготовлена основная база с красивейшими карьерами и трассами разной степени сложности - и для новичков, и для профессионалов.
Больше 100 километров разных трасс по лесам, горам, оврагам и общегородских трасс, а так же свой Эндуро стадион.
- Мы - это целое комьюнити заинтересованных людей, - говорят члены Мотоклуба «Уфа».- Самые яркие впечатления вы получите только у нас!
Телефон: .8906-103-3449
Эл.почта: 89061033449@mail.ru
Whatsapp: 89061033449
Telegram: 89061033449
Periscope: @motoclubufa
Испытать азарт и кураж от настоящей игры можно при помощи единственных WOW-технологичных квестов в Уфе «Игры разума». Если вам и тому, для кого вы готовите подарки, не чужды фантазии о мирах юного мага Гарри Поттера, хоббита Фродо Беггинса, нью-йоркских мафиози и обитателей мультяшного городка Гравити Фолз, то «Игры разума» помогут попасть в восхитительный мир приключений.
Проект «Игры разума» — это квест-комнаты проекта «Ограбление мафиози», «Гарри Поттер. Дары смерти», «Кража века. Розовая пантера», семейный квест «Хоббит: Тайна кольца», а также адреналиновый квест «Гравити Фолз».
После квестов вы почувствуете себя сплоченными как никогда, способными на свершение великих дел.
Проект «Игры разума» готов по вашему желанию разработать и провести выездные корпоративные квесты для любых компаний и организаций, а также квесты в качестве составной части шоу-программ на мероприятия.
Адрес: ул. Бакалинская, д. 3, ЦСИ «Облака».
Запись на игры по телефонам: +7 (34-72) 99-32-31, +7 (937)473-95-24.
Это занятие, вне всякого сомнения, для самых ловких и находчивых. Мужчины, которые любят остросюжетные книги и фильмы, оценят такой подарок по достоинству. Покажите, насколько хорошо вы умеете работать в команде.
Космический экшн-хоррор в стиле Sci-Fi перенесет участников боевой разведгруппы на звездном крейсере «Станция «Заря» на далекую планету Регулус-5, с которой поступает сигнал SOS.
Дух Индианы Джонса и Лары Крофт витает в игре «Потерянное убежище», которая перенесет участников в забытый город, таинственные пещеры и непроходимые лабиринты и разнообразные головоломки. Годится для всех возрастов.
Оказаться в пределах культового зомби-шутера City-Z и бороться там за свою жизнь и спасение людей в борьбе с бесконечными зомби - это задача для настоящих смельчаков, уверенных друг в друге. События происходят на территории одного из небоскребов Москва-Сити.
Поверьте, такое не забывается.
Адрес: Уфа, ул. Бакалинская , 27, ТЦ "Ultra", 2-й этаж.
Телефон: +7 (927) 936-98-60.
https://www.instagram.com/anvio_ufa/
Позаботиться о бодром духе и здоровом теле своего партнера – выбор самых крепких и проверенных временем пар! Карта на фитнес – всегда отличная идея, а карта в клуб «Атлетик-Акварин» замечательный подарок не только для мужчины, но и для любого члена семьи. Это самый большой клуб в северной части Уфы, его площадь - 2000 квадратных метров.
Клуб оснащен самыми современными на сегодняшний день американскими тренажерами фирмы Matrix, которые сами считают время, проведенное за тренажером, количество повторений и время отдыха. Как считают профессионалы, с такой системой добиться реальных результатов смогут быстро даже те, кто делает первые шаги в фитнесе.
Кроме качественных тренажеров, вы сможете найти и групповые занятия по душе, например, такие популярные программы с высокими нагрузками, как: pump, бокс, cycle, total body, zumba, taibo, так и более спокойные: stretch, yoga, fit ball, pilates. А также модные и полезные направления pole dance, и, конечно йога в гамаках – которая способствует разгрузке позвоночника.
Тренироваться в клубе можно как взрослым, так и детям, для которых работает детская комната с 9:00 до 22:00, есть специальный детский скалодром и отдельные направления групповых занятий.
Заниматься приятно - в клубе удобные раздевалки, просторные душевые, финская сауна и массажные кабинеты. А благодаря новому подходу к организации работы фитнес-клуба здесь очень приятные цены на фитнес-карты.
Фитнес-клуб «Атлетик Акварин» поможет вам стать лучше, красивее и здоровее. Вас осталось только позвонить и узнать о самых выгодных акциях февраля!
Адрес: Уфа, ул, Ферина, 29.
Телефон: +7 (347) 200-99-63.
https://www.instagram.com/atletik.ufa/
https://vk.com/atletikufa
Кто сказал, что массаж и спа подходят только для женщин? Мужчины тоже очень нуждаются в качественном релаксе и оздоровлении организма на основе восточных практик. Подарочный сертификат или абонемент от СПА-клиники ThaiSpa – станут отличным решением.
Лишь только переступив порог этой СПА-клиники, вы и ваш спутник сразу попадете в загадочную восточную атмосферу, которая создается, благодаря аромату редких трав и экзотических масел. Впечатление усиливают интерьер в восточном стиле и умиротворяющая музыка. Доброжелательные мастера, приехавшие из далекого Таиланда своими руками словно перенесут вас в сказку.
Традиционный тайский массаж, фут-массаж, тайский ароматический Oil-массаж, массаж горячими травяными мешочками со сборами редких тайских трав, массаж с использованием горячих и холодных вулканических камней. Максимального эффекта помогают достичь сеансы массажа с использованием кедровой бочки, различных пилингов и обертываний.
Ознакомиться с полным СПА-меню можно на сайте клиники.
Предусмотрен целый комплекс подарков на любой случай - супругу, кому-то из родителей, брату, коллеге и т. д. Предусмотрена возможность доставки подарочного сертификата для серьезных клиентов. Кстати, весь февраль действует акция "2+1": при приобретении двух сертификатов третий вы получаете в подарок. А все акции, которые салон объявил к 14 февраля, будут продлены до конца месяца.
Адрес: Уфа, ул. Комсомольская, 106 (рядом с ТЦ «Июнь»).
Телефоны: +7 (347) 246-246-0, +7 987 246-24-61.
Этот вид отдыха - для любителей активных развлечений и адреналина. Лазертаг клуб «Рекрут» — подходящее место для проведения детского дня рождения, корпоративного мероприятия и просто получения новых впечатлений. Вас ждут 12 игровых сценариев, игровой полигон на 2500 кв. м., 7 уникальных комплектов оборудования (бомба, командный пункт, точки захвата, аптечки)
На территории полигона размером 2500 м² расположены деревянные макеты домов, вышка, автомобили. Все укрытия построены так, чтобы было комфортно играть и взрослым и детям. Взрослые и дети могут играть в одной команде. У каждого участника в итоге сформируется своя роль. Кто-то станет автоматчиком, кто-то - командиром отряда, а кто-то - медиком. Все как в любимых компьютерных играх.
Безопасный полигон спроектирован так, что на нем удобно играть даже самым маленьким участникам. Грамотный инструктаж по технике безопасности позволит избежать травм, а детский камуфляж защитит одежду от грязи. В рамках детского дня рождения можно будет быстро переодеться и потом с отличным аппетитом устроить чаепитие.
Здесь вы сможете стать героем отряда спецназа и уничтожить всех зомби. Что немаловажно — всё это происходит под руководством профессионального инструктора. Перед началом «битвы» вам выдадут оборудование и униформу, проведут инструктаж и будут следить за соблюдением мер безопасности. Оборудование для игры — это разработки последнего поколения. Его вес всего 1,5 кг, подходит даже детям.
Разработаны 26 игровых комплектов. В целом можно принять участие в 12 сценариях «спецопераций», при этом семь игровых сценариев являются уникальными.
Место проведения игры: г. Уфа, ул. Комарова, 9/3
Телефон: +7 987 254-54-22.
Мужчине просто необходимо чувствовать себя крутым, способным опередить время и управлять скоростью. Такую возможность он может получить на картинге.
Специально для тех, кто любит входить в повороты на большой скорости и резко тормозить, картинг позволяет это делать, не создавая аварийных ситуаций!
Дрифт на снегу на парковке СТЦ «МЕГА» (длина трассы 280 м) – это песня! А если вдруг нынешняя «евро-зима» опять раскапризничается и появятся лужи, можно покататься на специальной площадке в ТЦ «Аркада» (длина трассы – 260 м), есть телеметрия.
Картинг доступен не только взрослым любителям скоростных катаний, но и детям. Есть также двухместные для родителей с ребёнком.
Оторваться от повседневности в полном смысле слова и получить нужную дозу адреналина можно именно при помощи картинга – это доказано на практике!
Места для катания:
- ТЦ Аркада (Уфа, ул. Губайдуллина, 6),
- Парковка магазина IKEA (Уфа, ул. Рубежная, 174), - работает только по выходным дням.
Телефон: (347)2943210.