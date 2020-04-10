Спасут ли маски от коронавируса и чем они опасны

Иллюзия защиты

Маски могут защитить не только самого человека от окружающих, но и помогают не распространять болезнь, если сам человек не знает о том, что уже инфицирован.

Но маски не могут быть единственным решением и не заменят другие, более важные способы защиты от заражения – мытье рук или отсутствие прикосновений к лицу. Кроме того, важно соблюдать так называемую социальную дистанцию между людьми независимо от наличия масок.

Кроме того, маска закрывает лишь рот и нос, оставляя без защиты глаза, через которые вирус может попасть в организм.