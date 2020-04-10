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Спасут ли маски от коронавируса и чем они опасны
10 апреля, 19:30Фото: pixabay.com
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Различные медицинские организации и эксперты до сих пор спорят нужно ли носить маски во время эпидемии коронавируса.
Единственное в чем сходятся специалисты – маски однозначно нужны медицинским работникам и уже инфицированным людям. При этом для всех остальных при неправильном использовании они могут стать дополнительной угрозой.