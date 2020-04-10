Самоизоляция: зачем нужна и как пережить

Что можно и нельзя на самоизоляции?

Выходить на улицу можно только в ближайшие продуктовый магазин или аптеку, вынести мусор, а также для выгула собаки. При этом запрещено удаляться от дома на расстояние дальше 100 метров.

Исключения составляют случаи, когда людям приходится ходить на работу, но работодатель должен сделать сотрудникам спецпропуска. Однако если оказаться далеко и от дома, и от работы, то можно нарваться на штраф.

В обществе появились споры из-за самого факта наказания людей. Противники таких методов уверяют, что вначале надо ввести в стране режим ЧС и только после этого можно запрещать людям выходить из дома. Иначе, по их мнению, это противоречит Конституции, которая запрещает ограничивать свободу граждан. Следовательно и штрафы многие считают незаконными.

Но с апреля внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Была введена ответственность за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что и позволяет привлекать людей к ответственности.

Самое главное, что жесткие ограничения уже доказали эффективность в других странах, поэтому лучше идти навстречу властям, стараясь защитить себя.

Необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, но как это можно контролировать и наказывать пока не ясно.