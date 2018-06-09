Летний калейдоскоп-2018: Куда можно отправиться с детьми в Уфе

Вы слышали про веселую Пенную Детскотеку в парке?

У вас есть возможность провести всей семьей по-настоящему «Улетные выходные» в парке «Волшебный мир».

Каждую субботу и воскресенье с 14.00 вас ждет программе развлечений:

- игровая программа от героев парка – его уникальных веселых персонажей, которые несут с собой Любовь, Чудеса, Гармонию, Фантазию, Счастье, Отличное Настроение, Мечту!

- яркие конкурсы, призы и подарки;

- каждые выходные в хорошую погоду - пенная детскотека!

А к праздничным датам подготовлены особые сюрпризы:

12 июня с полудня в парке гостей встретит праздничный музыка, а с 14.00 начнется специальная программа «Мы – одна Семь Я», посвященная «Дню города». Кульминация праздника - Пенная Детскотека с участием всех персонажей.

30 июня состоится конкурс от Русского радио «Поющая семья».

8 июля в парке пройдет Фестиваль Рыжиков «Оранжевое Лето!», парк приготовил подарки всем рыжеволосым мальчикам и девочкам, а также игры, конкурсы, сюрпризы и подарки для всей семьи и, конечно же, Пенную Детскотеку.

22 июля парк приглашает на Фестиваль Близнецов «Один в один», в программе которого: подарки от парка всем близняшкам, необыкновенное представление, всем на удивление, океан волшебного настроения и море пены, розыгрыш главного подарка от парка.

29 июля состоится «День Именниника!» с игровой программой, творческой мастерской, подарками для всех июльских именинников, а также танцевальным заплывом в море пены.

В августе в парке пройдет праздник - день рождения парка.

Адрес парка «Волшебный мир»: Уфа, проспект Октября 79/1Б, рядом с площадью имени Ленина.

Телефон: +7 (347) 290-20-82.

http://vm-ufa.ru/

https://vk.com/volshebniymirufa