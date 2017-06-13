Карточки
Где в Уфе выгодно купить квартиру-студию?
Сегодня, 10:34
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Медиакорсеть» узнала, где максимально выгодно купить в Уфе квартиру-студию.
С каждым годом в нашей стране появляется все больше молодых людей, которые не хотят сидеть на месте, хотят развиваться. Они много работают, учатся, ведут активный образ жизни. Молодые карьеристы не хотят быть зависимыми от родителей: они рано начинают жить отдельно и сами хотят обеспечивать себя всем необходимым. Но зачастую на этом жизненном этапе не хватает средств на покупку собственной квартиры. Снимать жилье не выгодно, ведь фактически ты оплачиваешь чужую квартиру. Отличным вариантом в этой ситуации является приобретение квартиры-студии. «Медиакорсеть» выяснила, где в Уфе лучше купить такое жилье.