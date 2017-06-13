Где в Уфе выгодно купить квартиру-студию?

Почему комфорт-квартал «Московский»?

Комфорт-квартал «Московский» – один из крупнейших проектов комплексной застройки в Зеленой роще. Застройщик заботится об удобстве для будущих жильцов, поэтому здесь все продумано до мелочей еще на стадии проектирования. Жителей здесь ждут интересные и современные архитектурные решения, удобная парковка, бесшумные скоростные лифты, просторные холлы с помещениями для спортивного инвентаря.

Сегодня люди предъявляют высокие требования к качеству жилья: они хотят, чтобы возле дома были спортивные площадки, благоустроенная придомовая территория, прогулочные аллеи и просторный паркинг. «Госстрой» понимает все эти требования и учитывает их при разработке проекта комфорт-квартала. Застройщик позаботился не только об уфимских семьях, но и о современных холостых уфимцах, которые в период своего личностного и профессионального становления не меньше остальных нуждаются в собственном жилье.