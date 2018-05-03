Онлайн-кассы: второй этап внедрения – что ждет уфимских предпринимателей

МедиаКорСеть и Управление ФНС России по Башкирии подготовили карточки с ответами на наиболее актуальные вопросы по онлайн-кассам.

С 1 июля 2016 года повсеместно вводятся онлайн-кассы. От привычных аппаратов ККТ они отличаются тем, что вся информация о покупках/продажах в режиме реального времени – онлайн – передается в налоговую службу. Вводятся они поэтапно. Первый этап начался год назад с 1 июля 2017 года, он завершится 1 июля 2018 года. С 1 июля 2018 года стартует второй этап. По нему онлайн-кассы должны будут установить предприниматели, работающие по ЕНВД и по патентам, а также предприятия общепита с наемными работниками. Третий этап начнется 1 июля 2019 года, тогда онлайн-кассы должны будут установить у себя предприниматели, не имеющие наемных работников, а также работающие в сфере услуг. Совместно со специалистами Управления Федеральной налоговой службы России по Башкирии мы подготовили карточки с ответами на наиболее актуальные вопросы по онлайн-тематике.