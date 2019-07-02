Кто стоит на страже суставов? Коротко о главном

Правильный бег как личный хондропротектор

Говоря о защите суставов, все врачи в первую очередь обращают внимание на образ жизни человека. Ведь многие проблемы можно решить, если вовремя скорректировать свои повседневные привычки. В первую очередь это касается питания. Лишний вес давит на суставы, повышает нагрузку на них и приводит к раннему разрушению. Как вариант, эксперты ссылаются на средиземноморскую диету. При серьезных проблемах с весом лучше обратиться к диетологу.

Также важное значение имеет сбалансированная физическая нагрузка. Если это комплекс общих упражнений для ежедневной 15-минутной гимнастики, то главное правило – не через силу. Если же вы занимаетесь физическими упражнениями, не ограничиваясь утренней зарядкой, то здесь нужно учитывать текущее состояние суставов. Если болевых ощущений нет, то важно позаботиться, чтобы их не было и далее. Например, если речь идёт о беге (как для удовольствия, так и для серьезных тренировок), необходимостью становится хорошая амортизация. Как правило, бегуны-любители предпочитают бегать по асфальту. Каждое соприкосновение с такой жесткой поверхностью влияет на суставы ног и позвоночник. Если Вы неправильно выберете кроссовки, то бег ваш будет неестественным, губительным для суставов. Несколько советов, чтобы этого избежать:

Остановите выбор на паре вполовину или на размер больше Вашего обычного, т.к. во время продолжительных пробежек часто отекают стопы (особенно у новичков)

Для бега по жесткому покрытию нужны кроссовки, обладающие более толстой подошвой, обеспечивающие мощную амортизацию (у таких кроссовок часто присутствует специальный гель между подошвами на носке и пятке)

Подошва должна быть мягкой и гибкой в передней части

Идеальный вес беговых кроссовок - не более 400 г

Если же неприятные ощущения уже беспокоят, то нужно укреплять беспокоящий сустав: