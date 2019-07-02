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Кто стоит на страже суставов? Коротко о главном
2 июля, 18:54Фото: freepik/ freepik.com
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Боли в суставах, ограничивающие движения, мешающие повседневной жизни.
Если обратимся к экспертам, то все они в один голос утверждают, что в зону риска развития заболеваний суставов входят: пожилые люди, люди с малоподвижным образом жизни, люди, испытывающие повседневно тяжелую физическую нагрузку, люди, занимающие спортом (пусть даже на любительском уровне), люди с лишним весом… Считается также, что те, кто в детстве падал с велосипеда, чаще испытывают проблемы с суставами во взрослой жизни, чем те, кто не умеет кататься на велосипеде. По большому счету, почти каждый из нас попадает хотя бы в одну из этих групп. Поэтому тема здоровья суставов если еще не актуальна, то рано или поздно точно будет актуальна для каждого. Давайте разбираться, что же помогает в решении проблемы.