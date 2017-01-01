Дорогие читатели и зрители «Медиакорсети»!



Спасибо, что вы в нас поверили и включили в своё информационное меню на каждый день. Нас за этот год стало 400 тысяч уникальных пользователей в месяц - это каждый десятый житель Башкирии. Нам кажется, что мы выбрали правильный язык общения с вами - язык искренности и сочувствия к проблемам простых людей (да и «сложных» тоже). По привычке, власти разного уровня нас считают своими оппонентами, вместо того, чтобы замечать и исправлять свои ошибки, придумывают себе образ врага, игнорируют для вида, хотя мы знаем, что многие из органов госвласти начинают свое утро с нас и читают, как говорили при Бабае, с карандашом в руке.



Это - плата за независимость, которая предполагает, что мы слышим и тех, кого власть предпочла бы не замечать.



Мы — одно из немногих изданий в регионе, которое работает на свою аудиторию, зависит только от своих читателей и рекламодателей.



Благодаря вам мы за год стали в ряду больших региональных СМИ, (с маленьким коллективом), опережая по КПД и аудитории иные, щедро финансируемые медиа.



Мы придумываем для вас новые форматы, привлекаем новые голоса и перья, сделали новый удобный сайт, стараемся попадаться вам на глаза в социальных сетях (надеемся, по делу и не очень назойливо).



Есть такая функция у СМИ - быть сторожевыми псами, watch dogs, и, будучи патриотами нашей любимой Уфы, родного Башкортостана и великой Родины, мы стараемся поменьше вилять хвостом, заглядывая преданно в глаза, и скулить, выпрашивая сахарную косточку, побольше лаять, а иногда приходится и рычать, и даже работать челюстями. На благо обществу.



Мы от души благодарим вас за ваше внимание, участие в наших проектах, и желаем в новом году вдохновения, здоровья, любви и побольше хороших новостей. Мир меняется. Будьте счастливы!