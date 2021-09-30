В рамках пилотного проекта был образован центр мониторинга технического состояния систем охранно-пожарной сигнализации. Реализации данного проекта предшествовал аудит всех действующих противопожарных систем комбината, а также проектирование и монтаж новых.



Помимо контроля над работой приборов и автоматики, новый Центр мониторинга предоставляет удаленный доступ к управлению ими: после срабатывания системы тревожный сигнал мгновенно поступает диспетчерам, на их экранах появляется изображение с видеокамер, установленных в аварийных помещениях. Параллельно система передает информацию о случившемся всем ответственным лицам при помощи смс-уведомлений. Пока на комбинате активно ведется внедрение системы, а к началу 2022 года все подразделения уже должны быть подключены к Центру мониторинга.



Не остался без внимания вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных путях. Для этого на участке железнодорожных путей от станции «Комбинатская» до станции «Межозерная» также прошла модернизация, подразумевающая монтаж целого ряда средств автоматики. В итоге на линиях были установлены датчики счета осей подвижного состава, главной задачей которых является наблюдение за участком пути и передача на станцию сигнала о его занятости.



Информация, поступающая с датчиков, задействована в автоматическом регулировании светофоров. Это существенно сократило риск аварий, поскольку автоматизированная система не дает разрешающий сигнал светофора, пока на участке движется другой состав.

