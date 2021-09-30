Инвестиции
в инновации
Учалинский ГОК проводит комплексную модернизацию производства
На Учалинском ГОКе успешно освоены новейшие цифровые интеллектуальные системы и передовое оборудование – и это лишь малая доля преобразований, происшедших на комбинате.
2021-й год в биографии Учалинского горно-обогатительного комбината (предприятие сырьевого комплекса УГМК) проходит под знаком инноваций. Причем в данном случае речь идет о внедрении инновационных технологий не только в сфере развития производства, но и в области промышленной и экологической безопасности. Этой теме посвятил большую публикацию авторитетный портал для недропользователей и бизнеса «Глобус».
Внедрение автоматизированного управления
В числе ведущих векторов развития, которые в последние годы наиболее актуальны для Учалинского ГОКа, можно назвать, прежде всего, процесс автоматизации производственных процессов.
Примером такой позитивной тенденции является преобразования на переделе флотации обогатительной фабрики, которые произошли весной 2021 года. В этот период там была запущена автоматизированная система управления технологическими процессами (далее – АСУТП, система), которая представляет собой комплекс цифровых решений, которые уже применялись ранее по отдельности в рамках тех или иных технологических операций.

Теперь же новая АСУТП занимается круглосуточным мониторингом и анализом ключевых показателей работы технологического оборудования, в том числе и их оперативную корректировку в случае отклонения от заданных значений.
Такое нововведение способствовало снижению риска незапланированных простоев
Таким образом флотаторы теперь могут в удаленном режиме контролировать производственные процессы и управлять ими посредством автоматизированных рабочих мест.

Получив такой обнадеживающий результат, на Учалинском ГОКе продолжили внедрять автоматизацию в других подразделениях, а также в целом расширять её возможности управления производством.
Безопасность
на каждом шагу
Одной из актуальных задач для Учалинского ГОКа в 2021 году стало применение новейших цифровых технологий для повышения безопасности на предприятии.
В рамках пилотного проекта был образован центр мониторинга технического состояния систем охранно-пожарной сигнализации. Реализации данного проекта предшествовал аудит всех действующих противопожарных систем комбината, а также проектирование и монтаж новых.

Помимо контроля над работой приборов и автоматики, новый Центр мониторинга предоставляет удаленный доступ к управлению ими: после срабатывания системы тревожный сигнал мгновенно поступает диспетчерам, на их экранах появляется изображение с видеокамер, установленных в аварийных помещениях. Параллельно система передает информацию о случившемся всем ответственным лицам при помощи смс-уведомлений. Пока на комбинате активно ведется внедрение системы, а к началу 2022 года все подразделения уже должны быть подключены к Центру мониторинга.

Не остался без внимания вопрос обеспечения безопасности на железнодорожных путях. Для этого на участке железнодорожных путей от станции «Комбинатская» до станции «Межозерная» также прошла модернизация, подразумевающая монтаж целого ряда средств автоматики. В итоге на линиях были установлены датчики счета осей подвижного состава, главной задачей которых является наблюдение за участком пути и передача на станцию сигнала о его занятости.

Информация, поступающая с датчиков, задействована в автоматическом регулировании светофоров. Это существенно сократило риск аварий, поскольку автоматизированная система не дает разрешающий сигнал светофора, пока на участке движется другой состав.
Это существенно сократило риск аварий, поскольку автоматизированная система не дает разрешающий сигнал светофора, пока на участке движется другой состав
Вдобавок железнодорожная линия оборудована 23 светодиодными светофорами, камерами видеонаблюдения и системами автоматического оповещения, сообщающими о приближении состава с периодичностью в 30 секунд.
Были автоматизированы и рабочие места дежурных: на станции «Межозерная» заработала специальная система для визуализации и контроля маршрутов, по которым проходят поезда, а также дистанционного мониторинга положения стрелок и сигналов светофоров. На станции «Комбинатская» установлены два монитора, демонстрирующие в онлайн-режиме маневры, совершаемые дежурным на станции «Межозерной». Все эти меры позволяют точно определять местонахождение поезда без необходимости дополнительно связываться с оператором, исключая влияние человеческого фактора на транспортную ситуацию.

Цифровые средства стали залогом безаварийной работы и на энергообъектах предприятия - это узлы учета шахтных и подотвальных вод, которые были введены в эксплуатацию на двух площадках комбината, Учалинской и Межозерной в феврале 2021 года. Программное обеспечение позволяет в режиме реального времени мониторить объем и потребление воды на основе данных, поступающих от расходомеров из камер.
Таким образом на Учалинском ГОКе теперь могут оперативно получать информацию об утечках воды на трубопроводе и своевременно устранять их. Такой круглосуточный мониторинг дает возможность эффективно контролировать использование ресурсов и оптимизировать объем воды, задействованной в технологических процессах.
Инновации для эффективности
Наряду с усовершенствованием систем автоматизации, на Учалинском ГОКе проводили модернизацию других важных производственных процессов.
Впервые в России в 2021 году на обогатительной фабрике Учалинского ГОКа внедрили механоактивацию при получении цинкового концентрата. Механоактиваторы ПРКВ-2А были применены для всех типов медно-цинковых руд на верхнем и нижнем потоках передела.
Испытания продолжались почти два года, в итоге при среднем содержании цинка в концентрате в
49,5%
его извлечение повысилось на
1,5%
За счет этого нововведения в промышленном масштабе комбинат рассчитывает получить ежегодный прирост цинка на 2 тысячи тонн. Данный положительный опыт комбината будет применен также и на других предприятиях УГМК.
Претерпела изменения ещё и технология производства закладочных смесей. С этой целью на Узельгинском руднике была усовершенствована линия помольно-смесительного отделения путем интегрирования в действующую производственную цепочку мельницы ультратонкого измельчения.

Её главной задачей является измельчение гранулированного шлака, позволяющее максимально раскрыть его вяжущие свойства. Гранулированный шлак входит в новый состав закладочной смеси, которая, кстати, была разработана на базе исследований, проведенных лабораторией ГОКа.

Новая технология значительно ускорила процесс получения нормативных значений прочности: если раньше смеси выходили на установленные показатели в течение почти трех месяцев, то сейчас этот процесс занимает всего четыре недели. Содержание дорогостоящего цемента снизилось при этом почти вдвое, вследствие чего уменьшилась себестоимость продукта.
Отметим, что Учалинской ГОК не прекращает активно расширять свою сырьевую базу. Весной 2021 года начались геологоразведочные работы на Западно-Озерном месторождении, где в рамках разведывательного бурения с начала мая пробурено 24 скважины общей протяженностью около 8 тысяч метров.
Одновременно осуществлялось их геофизическое исследование, было отобрано 995 проб для исследования минералогического и химического состава. Сейчас проводится камеральная обработка полученных данных. Отчет с технико-экономическим обоснованием постоянных разведочных кондиций с подсчетом запасов медно-колчеданных руд Западно-Озерного месторождения будет направлен в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых РФ.
Социальная политика также в приоритете
Сотрудники ГОКа в 2021 году не остались в стороне от жизни родного города Учалы. Более 30 лип и голубых елей высадили работники комбината на территории стадиона «Горняк» в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия».
Это было не разовое мероприятие, а многолетняя устоявшаяся традиция - уже больше десяти лет сотрудники предприятия проводят подобные акции и за эти годы успели высадить свыше восьми тысяч кустарников и деревьев.

Существенным оказался вклад Учалинского ГОКа в модернизацию водопровода в городском микрорайоне «Рудник». Совместно с администрацией города и МУП «Учалыводоканал» на восьми улицах была проложена новая ветка трубопровода длиной почти в 3,5 километра. В результате строительства были закольцованы тупиковые участки водопровода и нормализовано давление в трубах. Кроме того, была установлена еще одна водонапорная башня, после этого объемы запаса воды удалось увеличить практически вдвое. Как результат: в микрорайоне прекратились перебои с водоснабжением.
Осенью ремонтно-монтажное управление комбината занялось модернизацией еще и старой водонапорной башни, где планируется заменить емкость, трубопровод, электрические сети, а для исключения теплопотерь заложить окна. В верхней части башни вместо деревянной конструкции смонтируют утепленную металлокаркасную.

Летом Учалинский ГОК начал капитальный ремонт первого корпуса детского сада «Светлячок» в микрорайоне «Рудник». По проекту вокруг здания устроили новую отмостку с армированием, усилили оконные проемы, утеплили и обшили фасад. Изменения ожидают и внутренние помещения садика: в первую очередь планируется заменить систему отопления, а затем обновить санузлы, установить новые потолки и полы с покрытием из линолеума, отвечающего всем необходимым нормам и требованиям. В сентябре комбинат также приступил к строительству в микрорайоне «Рудник» фельдшерско-акушерского пункта и спортивной игровой площадки.
Важное место в социальной политике Учалинского ГОКа занимает детский оздоровительный лагерь имени Валентины Терешковой, который находится на берегу озера Калкан. В этом сезоне даже с учетом антиковидных ограничений в лагере смогли отдохнуть 1105 детей. Педагоги организовали для них программу, посвященную 75-летию Великой Победы.
А с третьей смены в лагере открылась профориентационная площадка, которая знакомит ребят в нескучном формате с производственными процессами комбината
Конец года в Учалинском ГОКе также будет насыщен событиями. Планируется завершить ряд начатых производственных и социальных проектов, обеспечить выполнение производственных показателей. Нет сомнений, что эти задачи выполнимы с учетом высокого профессионального уровня коллектива комбината и стремления сотрудников эффективно использовать современные возможности науки и техники.

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