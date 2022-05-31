«Мое главное украшение – впереди»
Художник-ювелир Елена Окутова – о пути в профессию и секретах успеха в Голливуде
Когда юная Елена Окутова училась в детской «художке», она, вероятно, не предполагала, что когда-нибудь созданные ею украшения будет носить голливудская звезда. Но это случилось – потому, что художница любит свое дело, ставит себе цели и достигает их.
Елена Окутова родилась в Подмосковье, где окончила художественную школу и затем МГХПУ имени Строганова, кафедру художественной обработки металла. Украшения еще в университете стали делом ее жизни – и успех, как говорится, был неизбежен: драгоценности работы Елены есть даже в коллекции голливудской звезды Евы Грин.
Ювелир отмечает, что огромную роль в ее становлении как художника сыграла семья. «Я начала активно рисовать в четыре года и благодаря вниманию и поддержке мамы развивала свое увлечение. Сперва занималась в разных художественных кружках, а в 11 лет поступила в художественную школу, после чего выбор вуза был предопределен», – рассказывает Окутова. По словам художницы, она с детства любила разглядывать художественные альбомы: стараниями бабушки-библиотекаря в семье была замечательная библиотека.
За шесть лет учебы в Строгановке ювелир «попробовала работу с металлом с разных сторон» и примерила на себя будущую профессию. «На третьем курсе мы начали изучать ювелирное дело, и тогда я осознала, что наконец-то найден подходящий мне масштаб», – вспоминает Елена. Тогда же она начала подрабатывать в ювелирных компаниях, проектируя украшения, а в последний год обучения уже устроилась в штат ювелирной мастерской, где работала четыре дня в неделю. Потом была работа по найму в партнерских проектах. В конечном итоге Окутова посвятила все силы собственной компании, в которой работают также ее мама и муж.

Образование – это привилегия, – утверждает художница. – Важна созвучность ученика и обучающей среды.
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По словам Окутовой, ей было сложно в университете, но плоды образования стали видны позже:

Я всегда опиралась на этот внутренний фундамент, – отмечает она.
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Образование – академический рисунок и лекции по истории искусства – позволило Елене близко изучить лучшие примеры мирового искусства и современные тенденции его развития, в том числе и в ювелирном деле. Пополняя семейную библиотеку, Окутова с университетских лет собирала книги по декоративно-прикладному искусству и ювелирному делу.
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Все это повлияло на понимание проницаемости и взаимного влияния разных культур и стран друг на друга, – рассказывает художница. – В самом начале своего ювелирного пути я была под впечатлением от 1920-1930-х годов в творчестве Cartier и от искусства Византии. Чуть позже присоединилось искусство Средневековья и Возрождения.

При этом Елена отмечает, что огромное влияние на нее оказало и отечественное искусство:

Связь с национальной культурой – естественная. Она впитывается через художественные, литературные и музыкальные примеры деревенского и городского быта. Мы – часть национальной культуры и несем в себе ее историю со всеми периодами влияния других культур.

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В произведениях Елены Окутовой действительно ощутимо влияние русского прикладного искусства, которое, в свое очередь, наследовало бессмертным византийским традициям. Работа над украшением начинается с создания модели в технике ручной резьбы по воску – естественно, вручную, как делали это много лет подряд ее предшественники.
По словам мастера, она всегда ценила цветные кабошоны из поделочных камней, любила делать объемные кольца с натуральными полудрагоценными и поделочными камнями, особенно с теми, что отличаются интересным «внутренним миром» (переливами оттенков, включениями) и сложным цветом: с рутиловым кварцем, пренитом, лабрадоритом. Но использует ювелир и синтезированные камни, в основном цветопеременные наноситаллы.
Меня всегда привлекали цвет и возможность экспериментировать без оглядки на стоимость материала. Особое место в коллекции занимает выемчатая горячая эмаль – капризная, но такая вдохновляющая техника, – рассказывает Елена. Кстати, русское ювелирное искусство традиционно сильно именно эмалями.
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Компетентность, мастерство и художественный вкус Елены Окутовой просто не могли остаться незамеченными. У нее много преданных клиенток, среди них есть знаменитости. Так, в 2010 году голливудская звезда Ева Грин увидела кольца по дизайну Елены, созданные ею во время работы в партнерском проекте. Актриса так впечатлилась, что купила сразу несколько колец, которые носила на экране в сериале «Камелот». Когда Окутова занялась исключительно собственным бизнесом, она сообщила об этом агенту Евы.

К вечеру того же дня мы получили заказ на три кольца. После были регулярные покупки, участие в “Мрачных тенях” и “Дамбо” и личное знакомство, – вспоминает Елена.
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По мнению ювелира, обратная связь от клиентов очень важна (разумеется, наряду с собственной оценкой своей работы). Она позволяет художнику расти и открывать новые направления, продолжать работать и следовать своим путем. Окутова работает на заказ, но скорее в той форме, которая в портновском деле называется made to measure: вариации в рамках существующего модельного ряда, когда форма украшения изначально определена, и обсуждается только цветовое решение: камни и эмаль.

Я учитываю пожелания заказчика, но в основном меня, как художника, выбирают осознанно и целиком доверяют моему видению, – поясняет Елена. – Индивидуальные проекты от поиска идеи до воплощения я не беру давно: для меня это очень длинный и эмоционально затратный путь.

При этом мастер считает, что ей всегда везло с клиентами – «вдохновляющими незаурядными личностями с собственным мнением и индивидуальным стилем».

В последние годы Окутова часто бывает на международных выставках:

Я воспринимаю выставки, как возможность расширить кругозор и получить новый опыт. Любопытно увидеть, что происходит параллельно со мной, какие задачи и средства реализации у других художников, как реагируют люди на наши украшения. Это позволяет лучше понять свой уровень и возможности.
Вопрос о будущем ювелирного дела в России в целом не подразумевает простых ответов, но Елена Окутова смотрит в будущее оптимистично.

Если размышлять о будущем трудолюбивых и целеустремленных людей, то будущее точно есть, – считает художница. – За последние годы система ювелирного учета и налогообложения в нашей стране поменялась в сторону большего контроля и ограничений. Очевидно, что в ювелирном деле останутся самые мотивированные.
Себя Елена видит одним из таких трудолюбивых, целеустремленных и мотивированных художников.

Я ощущаю себя на своем месте. О мечтах предпочитаю не говорить, но двигаться к ним шаг за шагом. Мое самое главное украшение – впереди, и это вдохновляет, – говорит она.
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