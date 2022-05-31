«Мое главное украшение – впереди»

За шесть лет учебы в Строгановке ювелир «попробовала работу с металлом с разных сторон» и примерила на себя будущую профессию. «На третьем курсе мы начали изучать ювелирное дело, и тогда я осознала, что наконец-то найден подходящий мне масштаб», – вспоминает Елена. Тогда же она начала подрабатывать в ювелирных компаниях, проектируя украшения, а в последний год обучения уже устроилась в штат ювелирной мастерской, где работала четыре дня в неделю. Потом была работа по найму в партнерских проектах. В конечном итоге Окутова посвятила все силы собственной компании, в которой работают также ее мама и муж.



Образование – это привилегия, – утверждает художница. – Важна созвучность ученика и обучающей среды.

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По словам Окутовой, ей было сложно в университете, но плоды образования стали видны позже:



Я всегда опиралась на этот внутренний фундамент, – отмечает она.