Куда пойти с ребенком на новогодних каникулах?
Аромат мандаринов, сверкающие гирлянды – все напоминает о приближении самого любимого праздника – Нового года. Порадовать своего ребенка и проникнуться атмосферой можно, посетив новогодние утренники и спектакли. Предлагаем вам подборку самых интересных событий в Уфе.
Спектакль «Лыба»
Вы мечтали попасть в Арктику? Театр «De Bufo» окунет вас в таинственный и завораживающий мир северных морей. Именно там и происходит действие сказки «Лыба». Главные герои в поисках «лыбы» своей мечты попадают в уморительно смешные ситуации. Волшебная атмосфера, интерактивные игры, зажигательная дискотека и много интересного в лучших традициях театральной клоунады ждут вас в театре.
Эту сказку театр «De Bufo» сделал специально по заказу Деда Мороза, который перед спектаклем приглашает всех в фойе на дружный хоровод вокруг ёлочки. В стоимость билета входит сладкий подарок.
Спектакль «Лыба»
Вы мечтали попасть в Арктику? Театр «De Bufo» окунет вас в таинственный и завораживающий мир северных морей. Именно там и происходит действие сказки «Лыба». Главные герои в поисках «лыбы» своей мечты попадают в уморительно смешные ситуации. Волшебная атмосфера, интерактивные игры, зажигательная дискотека и много интересного в лучших традициях театральной клоунады ждут вас в театре.
Эту сказку театр «De Bufo» сделал специально по заказу Деда Мороза, который перед спектаклем приглашает всех в фойе на дружный хоровод вокруг ёлочки. В стоимость билета входит сладкий подарок.
Когда: 23, 27 декабря, 5 января; в 11-00 и 14-00

Где: Дворец Молодежи (ул. 50 лет Октября, 21)

Справки по телефону: 298-70-07, 248-27-55

Детям до 5 лет - бесплатно, не занимающие отдельного места.

Бронь и электронные билеты
Главная елка Башкирии
«Голос Нового года»
«Голос Нового Года» - новогодний мюзикл для всей семьи. Остросюжетная музыкальная история о приключениях узнаваемых героев и необычных персонажей. Сказка, без сомнения, понравится самой взыскательной публике и будет интересна современным детям.
Все готово у Дедушки Мороза для встречи праздника - вот только нет исполнителя песни про елочку. Надо провести большой музыкальный фестиваль! В творческой битве сойдутся представители всех жанров - поп, рок, хип-хоп, фольклорное и оперное искусство... Масштабные декорации, красочные костюмы, 3D-проекция, потрясающие постановочные номера.
Главная елка Башкирии
«Голос Нового года»
«Голос Нового Года» - новогодний мюзикл для всей семьи. Остросюжетная музыкальная история о приключениях узнаваемых героев и необычных персонажей. Сказка, без сомнения, понравится самой взыскательной публике и будет интересна современным детям.
Все готово у Дедушки Мороза для встречи праздника - вот только нет исполнителя песни про елочку. Надо провести большой музыкальный фестиваль! В творческой битве сойдутся представители всех жанров - поп, рок, хип-хоп, фольклорное и оперное искусство... Масштабные декорации, красочные костюмы, 3D-проекция, потрясающие постановочные номера.
Кто же станет голосом Нового года? Живой звук, интерактивность актёров с детьми, помощь зала в кульминационном моменте создаёт атмосферу единения и участия всех в важном и нужном деле. До начала представления зрители станут участниками музыкальных игр у ёлки, встретятся с весёлыми персонажами, с которыми можно будет сфотографироваться на память.

Представление будет интересно детям от пяти лет. За час до представления в фойе можно поводить хороводы, поиграть с аниматорами и покататься на аттракционах.
Впервые на площадке ГКЗ «Башкортостан» состоится увлекательное научное шоу «ПознавайКа».
Профессор Знайкин поможет маленьким зрителям разгадать тайны нашей планеты, научит творить чудеса (замораживать предметы за одно мгновенье, самим делать снег, заставлять летать предметы, держать огонь голыми руками) и многое другое. Чтобы попасть на это уникальное представление, необходимо уже сейчас позаботиться о приобретении билетов.
Когда: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Декабря 2017 года;

2,3,4,5,6 Января 2018 года, в 11:00, 14:00 часов

Где: Государственный Концертный Зал «Башкортостан» г.Уфа, ул. Ленина, 50

Справки по телефону: касса 273-78-89

а также на сайте Уфаконцерт
Детский клуб JUST KIDS
Ваш малыш от души повеселится в детском клубе JUST KIDS! Анимация в тематическом зале, игры в городе профессий, квесты и мастер-классы – все это не только украсит досуг ребенка, но и даст развитие навыков.
В детские праздники от JUST KIDS малышей порадуют аниматоры, праздничный обед и оформление, более 1000 квадратных метров игр и развлечений. И все это – в одном месте! В день рождения just kids дарит вам подарок торт или салют из конфетти.
Детский клуб JUST KIDS
Ваш малыш от души повеселится в детском клубе JUST KIDS! Анимация в тематическом зале, игры в городе профессий, квесты и мастер-классы – все это не только украсит досуг ребенка, но и даст развитие навыков.
В детские праздники от JUST KIDS малышей порадуют аниматоры, праздничный обед и оформление, более 1000 квадратных метров игр и развлечений. И все это – в одном месте! В день рождения just kids дарит вам подарок торт или салют из конфетти.
Когда: каждый день с 10:00 до 21:00

Где: ТРК Иремель, 3 этаж (Менделеева, 137)

Запись по тел: 292-92-10, 8-917-459-43-34 (количество мест ограниченно),

а также на сайте JUST KIDS или в группе "Вконтакте"
Новогодняя сказка
«Сюрприз» от «the ТЕАТР»
Спектакль «Сюрприз» - искренняя, добрая, оригинальная, история о том, как семейство пернатых приютило у себя неизвестную зверушку. Что же из этого выйдет? Каким вырастет гость? Станет он птицей или превратится в хищного зверя? Это станет настоящим сюрпризом для вас и вашего ребенка. Спектакль наполнен юмором, театральными спецэффектами, построен в форме теневого театра - все это разовьет фантазию вашего ребенка, заворожит и унесет его в мир волшебства и самой настоящей сказки.
Новогодняя елка в детском клубе JUST KIDS
Спектакль «Сюрприз» - искренняя, добрая, оригинальная, история о том, как семейство пернатых приютило у себя неизвестную зверушку. Что же из этого выйдет? Каким вырастет гость? Станет он птицей или превратится в хищного зверя? Это станет настоящим сюрпризом для вас и вашего ребенка. Спектакль наполнен юмором, театральными спецэффектами, построен в форме теневого театра - все это разовьет фантазию вашего ребенка, заворожит и унесет его в мир волшебства и самой настоящей сказки.
Когда: 30 декабря в 13:00 и в 15:00

Где: Гостиный двор, вход со стороны «Пышки», 2 этаж, профессиональный

частный театр "the ТЕАТР" (Возрастное ограничение: 3+)

Цена: 200 руб.

Справки по телефону: +7 927-348-18-34

а также на сайте: Уфаконцерт
Спектакль «Вика в Конфетляндии»
«The Театр» представляет вкусную премьеру «Вика в Конфетляндии». Кто из детей не любит сладкого? Кто из них не мечтал побывать в стране, где всё-всё из конфет, мармелада, где текут реки из лимонада и фанты, высятся шоколадные горы, а по небу плывут облака из розовой ваты? Все это и даже больше вы увидите в спектакле «Вика в Конфетляндии». Зрителей ждут игры, конкурсы и самая волшебная сказка.
Спектакль «Вика в Конфетляндии»
«The Театр» представляет вкусную премьеру «Вика в Конфетляндии». Кто из детей не любит сладкого? Кто из них не мечтал побывать в стране, где всё-всё из конфет, мармелада, где текут реки из лимонада и фанты, высятся шоколадные горы, а по небу плывут облака из розовой ваты? Все это и даже больше вы увидите в спектакле «Вика в Конфетляндии». Зрителей ждут игры, конкурсы и самая волшебная сказка.
Когда: 28 декабря в 13:00 и в 15:00

Где: Гостиный двор, вход со стороны «Пышки», 2 этаж, профессиональный

частный театр "the ТЕАТР"

Справки по телефону: +7 927-348-18-34

а также на сайте: Уфаконцерт
Резиденция Деда Мороза
Резиденция Деда Мороза
До 14 января стоит сходить и на прием к Деду Морозу, передать самые заветные желания. Мечты к исполнению принимаются как от детей, так и от взрослых. Кроме того, работают фотозона и почта Деда Мороза. Каждую субботу - развлекательная программа, танцевальные номера, конкурсы, призы и подарки.
Когда:
до 14 января. Для гостей ежедневно с 10.00 до 22.00. Дед Мороз и Снегурочка ждут по будням с 17.00 до 19.00, в выходные с 16.00 до 18.00.

Где:
ТК «Центральный», 3 этаж
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