Куда пойти с ребенком на новогодних каникулах?

Когда

: каждый день с 10:00 до 21:00



Где : ТРК Иремель, 3 этаж (Менделеева, 137)



Запись по тел : 292-92-10, 8-917-459-43-34 (количество мест ограниченно),

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