Куда пойти с ребенком на новогодних каникулах?

Детский клуб JUST KIDS

Ваш малыш от души повеселится в детском клубе JUST KIDS! Анимация в тематическом зале, игры в городе профессий, квесты и мастер-классы – все это не только украсит досуг ребенка, но и даст развитие навыков.

В детские праздники от JUST KIDS малышей порадуют аниматоры, праздничный обед и оформление, более 1000 квадратных метров игр и развлечений. И все это – в одном месте! В день рождения just kids дарит вам подарок торт или салют из конфетти.