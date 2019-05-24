«У тех, кто критикует жизнь на селе есть уникальная возможность, вернуться и поднять деревню. Тут есть несколько вариантов. Субсидий у нас очень много, есть полный список субсидируемых товаров и услуг. Есть федеральные субсидии (4,5 млрд. рублей), есть республиканские, которых нет у других регионов. Федеральные деньги поступают из Москвы, аграрии сдают свои документы, оплата ведется погектарно – 220 руб./га. Они показывают, что засеяли свои площади, мы проверяем по электронной карте полей (ЕФСЗСН) – Единый федеральная система земель сельхозназначения – Москва это видит, подтверждаем, перечисляем деньги. Федеральные деньги контролируются очень жестко, как только они поступают в федеральное казначейство, Минсельхоз России уже требует предоставления всех документов, дошли ли они оперативно до аграриев. До прихода денег мы уже собираем документы, чтобы оперативно все провести.



Мы сократили число получателей субсидий, когда я пришел было око 3,5 тысяч юрлиц. Сейчас примерно 2700 человек. Потому что мы навели порядок. Тоже самое с молоком. Сдал аграрий молоко на молзавод, получил документы, например, за сдачу тонны молока в период январь-март, получил в апреле деньги 4 руб./л, то есть 4000 рублей за тонну. Все прозрачно, что с молоком, что с полями.



Но есть четкие условия: у юрлица, частника или ИП не должно быть долгов по налогам, сборам и иным платежам, не должен находиться в каком-либо процессе (арбитражном, судебном, реорганизации). Об этом мы также рассказываем аграриям, обучаем их финансовой дисциплине. Надо понимать, что расходование бюджетных средств контролируется предельно жестко. Это касается не только их, проверяют и наше министерство: за 2,5 года на днях завершилась 30 проверка!



Поэтому как правило, понимая, что знаний у аграриев может быть недостаточно, мы помогаем им заполнять все документы. Мы же понимаем, что у простого фермера нет в штате бухгалтера и юриста. Поэтому на местах помогают Управления сельского хозяйства и ИКЦ. Например, в Давлеканово Светлана Фролова за 5000 рублей в год заполняла всю документацию, к ней приезжали все местные аграрии.



Мы не пытаемся скрыть информацию, она в открытом доступе. Нам это неинтересно. Мы наоборот проводим семинары, учебу. Любой аграрий может подать документы, если желает приобрести, например, технику. В сентябре будем просить Радия Фаритовича еще денег, потому что мы уже «выгрузили» 600 млн. рублей субсидий (для сравнения: в 2018 году – субсидия по технике составила 240 млн. руб.). Технику покупают бешенными темпами. Если сдал документы – ты за пять дней можешь получить субсидию. Выбор техники огромный, мы на день поля даже детали представляем. Мы уже сделали огромный список по субсидиям, которая составлена в результате встреч с аграриями, заявляющими о своих потребностях».

