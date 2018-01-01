Название этого жилого комплекса говорит само за себя. Владельцы квартир, успевшие приобрести их в четырех домах, составляющих ЖК «Тихая роща» и «Тихая роща-2» на улице Зорге, не скрывают радости. Всего несколько сот метров отделяют их от шумного проспекта Октября, а, кажется, будто дома расположены за чертой города, благодаря окружающим деревьям.
Оба жилых комплекса оснащены всеми необходимыми благами цивилизации – бесшумными лифтами, подземным и наземным паркингами.
Позаботились здесь и о благоустройстве прилегающей территории – спортивной и детской площадках, прогулочной зоне. В шаговой доступности от жилого комплекса находятся парк, бассейн, фитнес-клуб, школы, детские сады, остановка, магазины. Консьержки уже заняли свои места на входе в дом и ждут новоселов.