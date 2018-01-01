Мы побывали на стройплощадке ЖК «Аристократ» и смогли лично убедиться в его преимуществах. Начнем с того, что расположению ЖК «Аристократ» могут позавидовать многие застройщики. Непосредственная близость парка имени Якутова – это приятный бонус будущим жильцам этого концептуального проекта премиум-класса. Что же касается непосредственно четырех 12-этажных одноподъездных жилых домов, то они обещают стать украшением столицы Башкирии и одной из ее заметных достопримечательностей. Этому поспособствуют, в том числе, и два исторических объекта – дом Самоделкина и дом Князевых, филигранно встроенные в состав жилого комплекса. На первых этажах комплекса, в том числе и внутри исторических зданий, расположится торговая галерея с бутиками, салонами красоты, кафе и банковскими помещениями.



Стилистика жилых зданий содержит французские балконы и другие архитектурные элементы старого города, что позволит идеально вписаться в окружающий пейзаж. Поэтажная система центрального кондиционирования избавит красивые фасады от традиционного для большого города нагромождения кондиционеров. При этом, обаяние прежней Уфы с внешней стороны зданий будет сочетаться с новейшими планировочными и техническими решениями внутри них.

