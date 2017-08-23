Альфа-Банк в уфе
Семейный праздник в Саду Аксакова:
новая сцена и новая жизнь парка
19 августа в Саду Аксакова прошел веселый
семейный праздник в честь открытия новой сцены.
Альфа-Банк в уфе
Семейный праздник в
Саду Аксакова:
новая сцена и новая жизнь парка
19 августа
в Саду Аксакова прошел веселый
семейный праздник в честь открытия новой сцены.
Сцену городу и парку подарил Альфа-Банк в честь 20-летия работы в Башкортостане. В этот день на одной площадке прошел праздничный концерт, бесплатные мастер-классы для детей, спортивные активности и розыгрыш призов, а кроме того, выставка композиций к Дню цветов.
В субботу в торжественной обстановке руководитель офиса Альфа-Банка Виктор Шумилов и заместитель главы администрации Гульнара Багаутдинова открыли сцену и праздничный концерт символически разрезав красную ленту.
В субботу в торжественной обстановке руководитель офиса Альфа-Банка Виктор Шумилов и заместитель главы администрации Гульнара Багаутдинова открыли сцену и праздничный концерт символически разрезав красную ленту.
Управляющий Операционным офисом «Башкортостан» АО Альфа-Банк
Виктор Шумилов
«Нам очень приятно, что наш юбилейный год в республике отмечен таким важным событием. Парк давно хотел получить новую площадку, чтобы проводить больше мероприятий летом. Мы понимаем, насколько уникален весь этот комплекс, вся территория – ведь это сохранившийся памятник истории в деловом центре Уфы».
Проект прошел согласование в Администрации Кировского района ГО
г. Уфы еще в начале июня. В день города представители банка торжественно вручили в парке благотворительный сертификат на новую сцену.

Как только позволила погода, подрядчик, выбранный и одобренный руководством парка, – компания «Громер» – приступила к выполнению строительных работ. На глазах у горожан за месяц выросла новая, красивая сцена, идеально вписавшаяся в общее оформление парка. Строители обшили конструкцию деревом, установили ступеньки, закрепили на крыше лаконичную и яркую букву «А».
На фото: директор Сада Аксакова Алексей Грива, заместитель главы администрации Кировского района Гульнара Багаутдинова, управляющий ОО Башкортостан АО Альфа-Банк Виктор Шумилов, директор ООО «Громер» Роман Чепиков.
Директор Сада им. С.Т. Аксакова
Алексей Грива
«Мы действительно начинаем преображение с появлением этой сцены. Особенно хочется отметить благотворителя, Альфа-Банк, который поддержал некоммерческий проект по благоустройству парка. Мы очень ценим эту поддержку. Проектов и идей у нас много, а с новой сценой их воплощение теперь вполне реально: здесь можно и танцы, и концертные вечера проводить, и конечно же детские праздники. Здорово, что горожане снова привыкают приходить к нам в гости, отдыхать душой и сердцем в красивом месте нашего города».
К организации праздника банк пригласил партнеров из Клуба Клиентов, а также компании, с которыми постоянно работает в регионе.
К организации праздника банк пригласил партнеров из Клуба Клиентов, а также компании, с которыми постоянно работает в регионе.
На сцене в этот день выступили творческие коллективы от Детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова и Центра детского творчества «Сулпан».

Кроме того, концерт продолжился выступлениями участников выставки цветов, номерами от сотрудников Республиканского клинического психотерапевтического центра МЗ РБ.
Рекламно-производственная компания «Ареал» украсила сцену и парк цветами из воздушных шариков.

Магазин «Декатлон Уфа Глумилино» установил батут, чтобы дети могли вдоволь напрыгаться, и подарил подростковым спортивным клубам района футбольные мячики.

Открытая мастерская «Кулибин» провела мастер-класс по токарному делу для всех желающих.
Яркие концертные номера зрителям подарили студия танцев «El Ritmo» и школа ирландских танцев «Carey Academy».
Гигантские мыльные пузыри детвора надувала в зоне аниматоров от компании «Выход№3».
И бесплатную дегустацию новой линейки газированной воды в парке провела компания «Красный ключ».

Альфа-Банк во время концерта проводил розыгрыш приятных сувениров и полезных подарков среди гостей парка.

На сцене в этот день выступили творческие коллективы от Детской музыкальной школы №1 имени Наримана Сабитова и Центра детского творчества «Сулпан».

Кроме того, концерт продолжился выступлениями участников выставки цветов, номерами от сотрудников Республиканского клинического психотерапевтического центра МЗ РБ.
Автор проекта: Екатерина Загуменнова
Автор текста: Гузель Дорожкина
Фото: Виктория Червякова, Артур Салимов
Верстка: Дмитрий Горун
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