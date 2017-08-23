Проект прошел согласование в Администрации Кировского района ГО

г. Уфы еще в начале июня. В день города представители банка торжественно вручили в парке благотворительный сертификат на новую сцену.





Как только позволила погода, подрядчик, выбранный и одобренный руководством парка, – компания «Громер» – приступила к выполнению строительных работ. На глазах у горожан за месяц выросла новая, красивая сцена, идеально вписавшаяся в общее оформление парка. Строители обшили конструкцию деревом, установили ступеньки, закрепили на крыше лаконичную и яркую букву «А».