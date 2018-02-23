- На уровне официальной статистики временную трудовую миграцию фиксировать крайне сложно. Исследователи вахтовой миграции считают, что социальная проблема данного явления в том, что вахтовики – невидимая для государства социальная категория: они сами решают свои социальные проблемы, материальные вопросы. Объектом социальной политики они не являются.



Однако в последнее время ситуация начала меняться: власть «увидела» этих людей.



В 2011 году Росстат впервые начали фиксировать эту категорию как «численность лиц, работающих за пределами своего региона». С 2011 по 2016 год в целом по России численность этих лиц выросла на 700 тысяч – сейчас составляет около 2 млн 600 тысяч человек. По Башкирии эта цифра выросла за пять лет со 113 тысяч до 148 тысяч человек. Динамика значительная: предполагаем, что есть еще и огромная армия неучтенных вахтовиков.



Так как республика по численности населения большая – мы лидируем по количеству выезжающих. 148 тысяч – после Москвы мы вторые, после нас Чувашия. Но в то же время – главная причина этого явления: люди не могут реализовать свой потенциал, низкий доход в местах проживания – выталкивает людей на временные заработки. Причем по результатам соцопроса «Выезжаете ли вы за пределы своего населенного пункта» выяснилось, что среди уфимцев эта доля составляет 4,5 процента, 20 процентов – жители малых и средних городов, сельчан – 65 процентов, из больших городов республики – 11 процентов. Эти цифры показывают, что в селах и малых городах люди не востребованы.



В основном это мужчины, от 18 до 54 лет. Больше половины люди со средним и средне-специальным образованием, около трети – с высшим. Что интересно, у мужчин и женщин разные зависимости от семейного статуса. В зависимости от того, есть у них семьи или нет, они предпринимают разные стратегии экономического и миграционного поведения. Основная масса вахтовиков - это семейные мужчины, возраст распределен равномерно. Среди вахтовиков-женщин наоборот, больше молодых и не замужних. Направление тоже разное – женщины за пределы республики выезжают реже.



Если взять абсолютные показатели – численность лиц, временно работающих за пределами Башкирии, то здесь наша республика лидирует (если не считать Московскую область, где поток выезжающих на работу составляет 700 тысяч человек), в других регионах численность в несколько раз меньше. Основной поток трудовых мигрантов из Башкирии направлен в округа Тюменской области – более ста тысяч человек, далее – Челябинская область, Москва, Свердловская область, Татарстан. В целом, по данным статистики, жители Башкирии временно трудились в более чем 40 регионах России.



