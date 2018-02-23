Северные люди
Истории вахтовиков из Башкирии - как добываются деньги для жизни в республике
Из республики, по данным официальной статистики уезжает на вахту около 148 тысяч человек.
Большинство из них работает в Тюменской области, Челябинской и Сверловской областях, районах Крайнего Севера
Как живут вахтовики?
Корреспондент ИА "Медиакорсеть" Рита Расулева пообщалась с жителями республики, которые зарабатывают деньги за пределами Башкирии.
Артур ГУБАЙДУЛЛИН.
42 года.
Живет в Уфе. Работает в Новом Уренгое. Телеметрист в компании Halliburton Gmbh, занимается бурением наклонно-направленных скважин, проводит каротаж во время бурения.
Рита:
Когда ты начал работать на Севере?
Артур:
Работаю с 2001 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. Моя работа на буровых, в отдалении от городов. График произвольный, зависит от производственной необходимости. Работать на Севере хотел с детства, и когда появилась возможность, сразу поехал. До работы добираюсь на самолёте, дальше автотранспортом до буровой. Проезд оплачивает работодатель. По мне, сложности в этом никакой нет, это все равно что люди ездят на работу каждый день, а я один раз туда, потом через месяц один раз обратно. Рабочий день начинается с получения оперативной информации происходившего на буровой в смену моего напарника. Досуг на работе однообразный, обычно это баня, просмотр ТВ и сон.
Рита:
Нет ощущения, что жизнь проходит мимо, пока ты на севере?
Артур:
Жизнь проходит мимо не больше, чем у тех, кто работает на Земле пятидневкой, имея 1-2 дня в неделю выходных и проводя весь световой будний день на работе. Мне по крайней мере проще уехать на отдых в отдыхающую вахту, чем людям здесь подогнать свой отдых под свой отпуск.
Рита:
Работа опасная?
Артур:
Чрезвычайные ситуации на работе были, есть и будут. У нас опасное производство, несчастные случаи неминуемы. Были и жертвы, было и причинение вреда здоровья. За все время отчётливо могу вспомнить четыре смертных несчастных случая.
Рита:
Кто едет работать на Север?
Артур:
Люди едут самые разные. Я за 17 лет видел всяких. Основная черта, думаю, у всех одна. Порядочность. Коллективы сплошь и рядом мужские. Работа нелёгкая, поэтому люди должны быть сплоченными, разборок и каких-то бытовых дрязг все стараются избегать. Если ты не принадлежишь Северу, то ты не задержишься на этой работе. По работе здесь не спрячешься за другого, не переложишь ответственность. Любителей «похалявить» за чужой счёт коллектив не примет
Рита:
Как проводите досуг дома?
Артур:
Досуг дома у всех разный, как и у тех, кто работает на Земле. Кто-то ездит на лыжах, кто-то строит дом, кто-то путешествует. Времени на отдых достаточно для всего.
Рита:
Страдают ли отношения в семье из-за долгого отсутствия?
Артур:
Отношения в семье у вахтовиков, насколько я сам интересовался, намного лучше и крепче, чем у других. Думаю, причина в том, что люди успевают соскучиться друг по другу.
Люди на Север едут самые разные. Я за 17 лет видел всяких. Основная черта, думаю, у всех одна. Порядочность. Коллективы сплошь и рядом мужские. Работа нелёгкая, поэтому люди должны быть сплоченными, разборок и каких-то бытовых дрязг все стараются избегать. Если ты не принадлежишь Северу, то ты не задержишься на этой работе.
Рита:
Как с оплатой труда?
Артур:
Разброс по зарплате для рабочих и инженерных специальностей – инженерно-технические работники - от 150-250 тысяч рублей за месяц в бурении, в зависимости от должности. Рабочим специальностям в бурении 100-170 в месяц в зависимости от оклада, разряда и северного стажа. Но северные платят не во всех конторах.
Рита:
Что дает тебе эта работа, кроме денег, разумеется? Рассматриваешь ли работу в Уфе, дома?
Артур:
Моя работа даёт мне ощущение причастности. Причастности к команде единомышленников, профессионалов, специалистов международного уровня, способных решать практически любые производственные задачи. Ощущение того, что все вместе мы делаем нужное, важное и очень сложное дело, каждый день. Работу в Уфе не рассматриваю, планирую работать на Севере пока позволит здоровье.
Раян ХАКИМОВ.
40 лет.
Живет в Уфе. Работает в поселке Сабетта на восточном берегу полуострова Ямал у Обской губы Карского моря, Ямало-Ненецкий автономный округ. Занимается проектированием на заводе Ямал СПГ.
- Выпал случай - мне сделали предложение поработать в Арктике и я ни секунды не думал. Наверное, большую роль в принятии такого решения оказала романтика, навеянная книгами, фильмами и образами настоящей мужской работы. Манила неизвестность, тяготы и резкая смена обстановки. Все мои ожидания оправдались с лихвой. Я получил все, что хотел: огромные бескрайние просторы, и с одной стороны беспомощность себя как песчинки, с другой стороны – свою могучую силу, как человека, как покорителя самых суровых северных территорий. Там своя красота. Когда стоишь на берегу Карского моря полярной зимой. Смотришь на ледоколы, представляешь, как они уйдут сейчас по Северному морскому пути и чувствуешь гармонию технологий и природы. Чем еще пленяет север - это особым отношением людей друг к другу, которое, к моему большому сожалению, не найдешь на материке. Если даже появляются какие-то разногласия, то люди с двух сторон конфликта стараются сделать шаг назад. У большинства из них непростая, сложная судьба, кого-то привела на Север нужда, кого-то, как и меня, романтика. Кто-то целенаправленно поехал учиться ремеслу. Считаю, что мне повезло: я увидел и принимал участие в главной технологической стройке своего поколения и мне довелось увидеть рабочих, монтажников, инженеров из более десятка стран. Несмотря на то, что каждый разговаривает на разных языках – итальянском, сербском, французском, китайском, очень часто на татарском, людям практически не нужны переводчики, потому что чувства, которые они испытывают в этом месте, объединяют их именно сердцем. А то что мы чувствуем сердцем - переводить не нужно.
Рита:
С какими трудностями пришлось столкнуться?
Раян:
Тяжело переносится полярная зима. Никаких сомнений не остается, что мы дети солнца и дети огня, во тьме страшно и грустно. В современных условиях каждый работодатель, думаю, что не ошибаюсь, старается максимально облегчить и улучшить условия жизни своих работников. Конечно несколько стесненные проживание в некотором смысле напрягает, но теплая чистая постель, телевидение, возможность приготовить еду самому, хотя работают столовые, сушилки, душевые кабинки - все это есть, жаловаться на это не приходится. Самая большая проблема - это невозможность видеть свою семью каждый день. Конечно, как любой нормальный мужчина, при возможности работать рядом с домом и получать такие же деньги, выбрал бы быть рядом с семьей. Но каждый пролетающий самолет я провожал бы с тоской, не думая, что он летит куда-то на юг, а думая о том, что он летит туда, в Арктику, на север, к друзьям, к мужской работе, к единению людей из разных стран над одной целью.
Талгат ВАЛЕЕВ. Чишминский район. 39 лет.
Работал в Вологодской области, село Нюксеница. Прораб. Производил капитальный ремонт магистрального газопровода Пунга-Ухта-Грязовец. Есть опыт работы в Нефтеюганске, на Приобском месторождении, где строил водоводы высокого давления для нефтяных кустов.
- На севере ты изолирован от мира, работаешь на месторождении. Среди рабочих все разговоры про деньги, про зарплату. Это понятно: труд тяжелый и все мысли о том, лишь бы заплатили, что обещали. Я работал в Нефтеюганске в 2006 году – тогда получал 70 тысяч, недавно приехал из Вологодской области – привез 65. Зарплата не растет. И это не парит работодателя, его не пугает, что люди уедут домой и не приедут назад. Говорят – «Мы построим трубу на текучке». У тех, кто приехал на работу, мало у кого хватает смелости и возможностей развернуться и уехать. Люди же приехали зарабатывать, кататься туда-сюда нет возможности, некоторые приезжают на последние деньги. А если приехал – работаешь честно, потому что твой результат сразу виден.
Рита:
Зачем люди едут на Север?
Талгат:
Каждый едет за своим, но прежде всего –за деньгами. Я ехал, чтобы сменить обстановку и самореализоваться. Сколько работал, я не разу не встретил там романтика в зрелом возрасте. В основном там люди от 20 до 65 лет. Один пожилой уже мастер говорил: «Я еду, чтобы заработать на пару блоков сигарет». Дети выросли, много не надо уже человеку. С учетом того, что деньги на вахте не нужны – кормят, билеты покупают, возвращаешься домой с деньгами. Кто-то едет – жить негде, ситуации бывают разные.
Рита:
Какой график работы? Как проводите досуг?
Талгат:
В семь утра оперативка. Позавтракал, сел на вахту, поехал на трассу, обед привозят, поел, отработал. Вечером приехал – в восемь снова оперативка, она длится час-полтора. Работа идет, как правило, в две смены. Каждый день, каждая смена приносит результат – задействована техника, задейстованы люди, всегда движение вперед, либо идут подготовительные работы. Обычно днем перегоняем технику, какие-то работы, которые нельзя ночью выполнить. Досуг – баня. Кто-то телевизор смотрит, книги читает. Живут рабочие в мобильных вагончиках-кедрах.
Я всегда говорил, каждый человек, начиная с банщиков, уборщиков туалетов, заканчивая руководителем участка – все люди одной цепочки, если любого убрать – все может порушиться. У всех разные обязанности, но все находятся в равных условиях. У кого-то больше ответственности, кто-то больше физически пашет. Но строительство трубы возможно только на признаке морального равенства.
Будни
Рита:
Какие качества характера нужны, чтобы успешно работать в суровых условиях?
Талгат:
Если будет желание – все можно превозмочь. Надо быть лояльным к людям, неконфликтным, сдержанным. Человек на Севере как на ладони. Здесь не приживутся провокаторы. Саботажники. Которые подначивают: «Давайте не будем». У меня были такие. Я вижу вокруг кого создаются деструктивные настроения, зачинщика таких настроений удаляю с площадки.
Я всегда считал, пусть под меня, чем я под каждого буду подстраиваться. Задачи надо решать. Отсидеться, что-то придумывать – так не пойдет. Лодыри, обманщики не приживутся. Агрессивные, высокомерные. Ими надо управлять. С начала ко всем с уважением, потом люди себя показывают, свой уровень, как к ним относиться. На кого-то поднажать, с кем-то кофе попить. Со всеми надо поддерживать контакт. Никогда не получится выехать на дешевом авторитете, нужно постоянно личным примером доказывать, что ты руководитель, профессионал.
- Талгат Валеев
Рита:
Как это проявляется?
Талгат:
«Не выйду на работу». «Почему?» «В ночную смену не изолируют, вы нарушаете Трудовой кодекс». Я ответил: «С сегодняшнего дня вы уволены, на работу в ночную смену не выходите, кто поддерживает – говорите мне. И соответственно вы тоже перестаете работать». Тот уволился со словами «я буду на вас жаловаться», а остальные пошли работать. Меня же тоже проверяют на прочность: как отреагируешь – прогнешься, не прогнешься. Я всегда считал, что лучше к одному человеку, под меня, пусть подстроятся, чем я под каждого подстраиваться. Задачи надо решать. Отсидеться, что-то придумывать – так не пойдет. Лодыри, обманщики не приживутся. Агрессивные, высокомерные. Ими надо управлять. С начала ко всем с уважением, потом люди себя показывают, свой уровень, как к ним относится. На кого-то поднажать, с кем-то кофе попить. Никогда на дешевом авторитете выехать не получится, нужно постоянно личным примером доказывать, что ты руководитель, профессионал. Например, есть трубовозы, за ночь они должны сделать три рейса, стропальщики должны загрузить, стропальщики не загрузят – все, кран стоит. Я всегда говорил, каждый человек, начиная с банщиков, уборщиков туалетов, заканчивая руководителем участка – все люди одной цепочки, если любого убрать – все может порушиться. У всех разные обязанности, но все находятся в равных условиях. У кого-то больше ответственности, кто-то больше физически пашет. Но строительство трубы возможно только на признаке морального равенства.
Рита:
Были ли чрезвычайные ситуации на работе?.
Талгат:
Среди людей моей профессии есть негласное жизненное наблюдение: каждая трасса забирает одного человека. И с каждым разом оно подтверждается.
Рита:
Наверное, на таких опасных производствах безопасность – во главе угла?
Талгат:
Везде работаешь на грани, опыт позволяет – знаешь, что можно, а что нельзя. Максимально безопасно стараюсь работать, подстраховаться, где есть возможность. Имея такой багаж опыта, уже не делаешь необдуманных шагов.
Рита:
Люди понимают?
Талгат:
Нет, они теряют чувство опасности, из-за того, что долго уже работают. Где-то и бравада бывает, и усталость, когда ходят под трубой. Сотни тонн поднимается краном на тросах, раз говоришь, два, отвечают: «Ничего не будет – миллион раз так делал». Иногда за шкирку приходится из-под трубы вытаскивать. Я никогда не понимал, почему они так делают. Либо быстрее хотят сделать, чтобы полегче было. Мне в этот момент частенько, мягко говоря, некомфортно. Постоянно адреналин
Рита:
В каких условиях приходится работать? Как погода?
Талгат:
Это Север. То дождь, то снег, температура постоянно колеблется от минус 5 до минус 20, смотря откуда ветер подует. Небо низкое, влажность высокая, болото.

Рита:
Почему поехал на север?
Талгат:
В первый раз думал: вахта – два месяца работать, месяц отдыхать, удобно. И интересно было – смогу или не смогу? Казалось, что на севере работают только супер-профессионалы. Показалось. Там работают все подряд.
Рита:
Ты бы поехал еще раз?
Талгат:
Хочется уже более комфортные условия и проживания, и работы. В республике тоже работал, производили капитальный ремонт газопровода на объектах Газпромтрансгаз Уфа. Работая в Башкирии и не бывая с родными долгое время – все равно знаешь, что ты в полутора часах езды от дома – спокойнее. В случае чего ты знаешь, что за два часа ты появишься на пороге. Идеально, если в Башкирии были бы такие стройки. Но я не хотел бы, чтобы мои дети работали в таких условиях. Мы-то вроде ладно, уже привыкли ко всем суровостям и сложностям. Но чтобы близкие проходили подобное – не хотелось бы.

Константин САМОЙЛОВ, Мишкинский район. Работает оператором по капитальному ремонту скважин в компании Роснефтьсервис в городе Пойковском, Ханты-Мансийский автонономный округ.
Константин:
Чем меня привлекает работа на Севере? Стабильностью. Я знаю, когда уеду на работу, когда приеду домой. Сколько заработаю. Можно в жизни что-то планировать – если денег не хватает – взять кредит, например.
Рита:
Сколько лет работаешь?
Константин:
Уже десять лет. Благодаря работе, строим дом. Поменяли вторую машину. Родственников, которые могли бы помочь – нет, родители в лучшем из миров, поэтому искать и ждать поддержки не откуда, все с супругой самостоятельно. У нас двое детей. Конечно, большой минус вахтовой работы – очень скучаю по семье, дети тоскуют. Когда я на работе – весь быт на плечах жены.
Рита:
Как с зарплатой?
Константин:
За пятнадцать дней при дневных сменах с полярными надбавками получаю около 43 тысяч рублей, если работать по ночам, то выходит пятьдесят.
Рита:
Если бы была возможность, работал бы дома?
Константин:
Конечно! Выезжаю от безвыходности – у нас 80 процентов жителей района ездят. Но за десять лет и надоело уже, и очень тяжелая работа – мороз-не мороз, грязь не грязь, работать надо, семью кормить надо. Деньги просто так никто не принесет.
в данном блоке использованы фото - из личного архива Эльвиры Ишмуратовой и фотографа Кристины Дейнеко.
Рита:
Что нужно, какие качества нужны, чтобы работать на Севере?
Константин:
Главное – это желание заработать деньги, прокормить семью. И здоровье. Брат приехал на праздники – рассказывает, что с его вахты за месяц увезли троих в цинковых гробах. На моей памяти, только знакомых моих, умерло пять. Север есть север, проглотит и имени не спросит. Так что здоровье действительно должно быть крепким, и не на бумажке, а на самом деле. С проблемами с сердцем, с давлением там делать нечего. Такие перепады температуры – от минус 43 до минус 10 и здоровый человек с трудом переносит.
Рита:
Планируешь завершать карьеру на Севере?
Константин:
Достроим дом, отучим детей – и все. Буду работать за 10-15 тысяч дома, согласен и на это. Но пока позволяет здоровье, слава Богу, езжу.
Истории комментирует кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра изучения человеческого потенциала Института стратегических исследований Республики Башкортостан Гульдар Хилажева:
В Башкирии доля вахтовиков, от числа работающих в экономике, составляют около 8 процентов. Менее 0,5 процента – Москва, среди регионов Поволжья – Татарстан, Пермский край и Самарская область – менее 1,5 процента. Можно сделать вывод, что регионы, откуда не выезжают – благополучные. Там есть, где работать и где заработать.
- На уровне официальной статистики временную трудовую миграцию фиксировать крайне сложно. Исследователи вахтовой миграции считают, что социальная проблема данного явления в том, что вахтовики – невидимая для государства социальная категория: они сами решают свои социальные проблемы, материальные вопросы. Объектом социальной политики они не являются.

Однако в последнее время ситуация начала меняться: власть «увидела» этих людей.

В 2011 году Росстат впервые начали фиксировать эту категорию как «численность лиц, работающих за пределами своего региона». С 2011 по 2016 год в целом по России численность этих лиц выросла на 700 тысяч – сейчас составляет около 2 млн 600 тысяч человек. По Башкирии эта цифра выросла за пять лет со 113 тысяч до 148 тысяч человек. Динамика значительная: предполагаем, что есть еще и огромная армия неучтенных вахтовиков.

Так как республика по численности населения большая – мы лидируем по количеству выезжающих. 148 тысяч – после Москвы мы вторые, после нас Чувашия. Но в то же время – главная причина этого явления: люди не могут реализовать свой потенциал, низкий доход в местах проживания – выталкивает людей на временные заработки. Причем по результатам соцопроса «Выезжаете ли вы за пределы своего населенного пункта» выяснилось, что среди уфимцев эта доля составляет 4,5 процента, 20 процентов – жители малых и средних городов, сельчан – 65 процентов, из больших городов республики – 11 процентов. Эти цифры показывают, что в селах и малых городах люди не востребованы.

В основном это мужчины, от 18 до 54 лет. Больше половины люди со средним и средне-специальным образованием, около трети – с высшим. Что интересно, у мужчин и женщин разные зависимости от семейного статуса. В зависимости от того, есть у них семьи или нет, они предпринимают разные стратегии экономического и миграционного поведения. Основная масса вахтовиков - это семейные мужчины, возраст распределен равномерно. Среди вахтовиков-женщин наоборот, больше молодых и не замужних. Направление тоже разное – женщины за пределы республики выезжают реже.

Если взять абсолютные показатели – численность лиц, временно работающих за пределами Башкирии, то здесь наша республика лидирует (если не считать Московскую область, где поток выезжающих на работу составляет 700 тысяч человек), в других регионах численность в несколько раз меньше. Основной поток трудовых мигрантов из Башкирии направлен в округа Тюменской области – более ста тысяч человек, далее – Челябинская область, Москва, Свердловская область, Татарстан. В целом, по данным статистики, жители Башкирии временно трудились в более чем 40 регионах России.

В России приняли план мероприятий по повышению мобильности граждан в 2014-2018 годах и Концепцию миграционной политики РФ до 2025 года, где одним из направлений обозначено развитие разных форм временной пространственной мобильности, гибких форм занятости и гибкого графика работы. В аналогичной концепции Башкирии указана необходимость создания условий для вахтовой миграции. Власть говорит о том, что трудовую мобильность надо развивать. Эта проблема имеет две стороны: с точки зрения власти на уровне России – это выгодно, что трудовые ресурсы мобильны. С точки зрения региона, когда говорим, что трудовые ресурсы не могут реализовать свой потенциал, и из-за этого выезжают за пределы своего региона, оставляя семьи - тут больше негативных последствий, чем положительных.
В малом городе вахтовая миграция может рассматриваться как один эффективных инструментов решения вопросов занятости, повышения уровня жизни, но это неправильно. У человека должен быть выбор – может ли он приложить свой потенциал там, где он проживает или выехать. В Башкирии вахтовая миграция чаще всего имеет «вынужденный» характер, не от хорошей жизни. В то же время, вахты сильно бьют и по состоянию здоровья мужского и женского населения.

Вахтовую миграцию многие исследователи сравнивают с отходничеством – явлением, которое возникло в царской России с XVII веке и называют два фактора, когда это явление возникает: человек укрепился на территории, пустил корни и не видит возможности или условий, чтобы поменять место своего жительства и с другой стороны, он не может получать такой доход, чтобы себя и свою семью обеспечивать. Сейчас наблюдаем подобное в Зауралье - на Хайбуллинский ГОК на несколько недель приезжает местное население.
В первую очередь, соблюдение трудовых прав мигрантов. В какие они вступают отношения? Как правило, это тяжелый физический труд. В трудовом кодексе и в нормативных актах есть ограничение на участие женщин в вахтовой миграции, матери грудничков не имеют права ездить на вахту. И если у вахтовика не оформлены отношения с работодателем, то он попадает в очень сложные ситуации в плане условий труда, его оплаты, проживания, а также социальных гарантий.

Другая проблема, невидимая – семья вахтовика, как она живет? С одной стороны, выезды папы или мамы решают вопросы экономические, но сам институт семьи и брака, качество внутрисемейных отношений, причем отношений не только между супругами, но детско-родительские отношения – страдают. Ведь одна из функций семьи – это воспитание. Эти функции в такой семье, где один из супругов длительно отсутствует, не могут полноценно реализовываться. Хотя западные исследователи трудовой миграции предлагают такой термин как «транснациональная семья», и даже утверждают, что в таких отношениях, при современных уровнях коммуникации – скайп, мессенджеры – можно успешно выполнять свои родительские обязанности и проявлять заботу на расстоянии. Мы считаем, что это не так.

Есть такие исследования, где пытаются показать, насколько длительное отсутствие супругов отразилось на стабильности супружеских отношений. Есть данные, что да, одной из причин развода послужило длительное отсутствие супругов, но по Башкирии таких эмпирических исследований нет. Мы планируем провести исследование среди вахтовиков и членов семей в ближайшее время.



в данном блоке использованы фото -
рубрика «Беседа»
ИА «Медиакорсеть»

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© Шамиль Валеев, Кристина Дейнеко
ИА Медиакорсеть, Уфа, 2017.