В малом городе вахтовая миграция может рассматриваться как один эффективных инструментов решения вопросов занятости, повышения уровня жизни, но это неправильно. У человека должен быть выбор – может ли он приложить свой потенциал там, где он проживает или выехать. В Башкирии вахтовая миграция чаще всего имеет «вынужденный» характер, не от хорошей жизни. В то же время, вахты сильно бьют и по состоянию здоровья мужского и женского населения.
Вахтовую миграцию многие исследователи сравнивают с отходничеством – явлением, которое возникло в царской России с XVII веке и называют два фактора, когда это явление возникает: человек укрепился на территории, пустил корни и не видит возможности или условий, чтобы поменять место своего жительства и с другой стороны, он не может получать такой доход, чтобы себя и свою семью обеспечивать. Сейчас наблюдаем подобное в Зауралье - на Хайбуллинский ГОК на несколько недель приезжает местное население.
В первую очередь, соблюдение трудовых прав мигрантов. В какие они вступают отношения? Как правило, это тяжелый физический труд. В трудовом кодексе и в нормативных актах есть ограничение на участие женщин в вахтовой миграции, матери грудничков не имеют права ездить на вахту. И если у вахтовика не оформлены отношения с работодателем, то он попадает в очень сложные ситуации в плане условий труда, его оплаты, проживания, а также социальных гарантий.
Другая проблема, невидимая – семья вахтовика, как она живет? С одной стороны, выезды папы или мамы решают вопросы экономические, но сам институт семьи и брака, качество внутрисемейных отношений, причем отношений не только между супругами, но детско-родительские отношения – страдают. Ведь одна из функций семьи – это воспитание. Эти функции в такой семье, где один из супругов длительно отсутствует, не могут полноценно реализовываться. Хотя западные исследователи трудовой миграции предлагают такой термин как «транснациональная семья», и даже утверждают, что в таких отношениях, при современных уровнях коммуникации – скайп, мессенджеры – можно успешно выполнять свои родительские обязанности и проявлять заботу на расстоянии. Мы считаем, что это не так.
Есть такие исследования, где пытаются показать, насколько длительное отсутствие супругов отразилось на стабильности супружеских отношений. Есть данные, что да, одной из причин развода послужило длительное отсутствие супругов, но по Башкирии таких эмпирических исследований нет. Мы планируем провести исследование среди вахтовиков и членов семей в ближайшее время.