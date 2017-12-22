Секрет от «АсЖалюзи»:
Почему многие жители Башкирии и России хотят наши шторы
Новейшее решение для защиты от сквозняков, шума, света и пыли находит все больше поклонников во всем мире.
Некоторые знатоки сравнивают жалюзи высокого качества с музыкальными инструментами. И это не случайно, ведь, например, в таком сложном инструменте, как орган, и в самом деле, есть прибор под названием «жалюзи», позволяющий регулировать силу звука. Производство современных жалюзи и рулонных штор требует знания многих тонкостей, от которых зависит высокое качество их исполнения и долговечность службы.


Мы попросили рассказать о секретах хороших жалюзи супругов Анну и Акгюна Динек, руководителей компании «АсЖалюзи», которая давно является авторитетом в своем деле.

- Расскажите, пожалуйста, почему именно рулонные жалюзи и шторы стали пользоваться сегодня большой популярностью у потребителей в сравнении с более привычными глазу традиционными шторами, которые многие годы было принято раскрывать, раздвигать, отдергивать, занавешивать и т.д.?
- Если раньше жалюзи выбирали с целью солнцезащиты или по техническим причинам (например, когда нужна была 100-процентная светозащита), то сейчас рулонные шторы или, как говорят в народе, рулонные тканевые жалюзи широко используются еще и как элемент декоративного оформления. Одна из причин такого выбора является экономической, так как обычные шторы, особенно хорошего качества, требуют больших вложений. А тут купил рулонные шторы для солнцезащиты и все – решил сразу несколько задач, обеспечив защиту от света, шума, пыли и холода и вдобавок сэкономив средства. А по краям для декора можно повесить обычные шторы, которые прослужат дольше, потому что не будут выгорать без прямого контакта с солнечными лучами. Вот такая житейская смекалка: и выгодно, и красиво.
- Системы таких штор не только имеют эстетическую ценность, но и становятся элементом престижа, не так ли?
- Да, есть такое мнение. Многие жители нашей страны сегодня часто бывают за границей, изучают детали европейского дизайна и хотят привнести красоту и стиль в свои дома. А на Западе при оформлении интерьеров давно отдают предпочтение рулонным жалюзи. В Уфе, к слову, наши жалюзи можно посмотреть в таких многолюдных местах, как павильоны ВДНХ, бизнес-центры на улицах Пушкина, Менделеева, в Демском районе столицы.
- Расскажите, почему люди отдают предпочтение именно вашим жалюзи, ведь благодарные клиенты наверняка делились с вами своими эмоциями? Чем ваши жалюзи лучше других?
- У нашей продукции есть существенные преимущества. Рулонная ткань или ткань для рулонных жалюзи - это, по сути, обычная ткань, но у нее есть важная особенность: ее пропитывают реагентами для обеспечения плотности, пылеотталкиваемости и негорючести. Важно понимать, что реагенты для пропитки бывают разные. Наши реагенты, применяемые на фабрике в Стамбуле, экологичны, сохраняют цвет ткани, имеют международные сертификаты качества. Они гарантированно не выделяют химических веществ, вредных для здоровья, как это случается с дешевыми пропитками, способными вызвать сильные головные боли или другие серьезные проблемы с самочувствием. Наши шторы в отличие от дешевых вариантов могут висеть больше десяти лет и не выгорать. Подтверждением тому служит тот факт, что рулонные шторы и жалюзи нашей фабрики используются в зданиях в таких солнечных городах, как Дубаи, Анталия и на всей южной части Турции. Они популярны и в европейских странах, а также все больше жителей России хотят именно наши шторы.
- Почему вы выбрали своим бизнесом изготовление рулонных штор и жалюзи?
- Наша Компания представляет собой турецкий семейный бизнес, который начался в 1990 году в городе Стамбуле. Наша фабрика производит ткани для всех видов рулонных штор, а также все готовые изделия из них. Мы активно работаем по всему миру – в Европе, Америке, Азии, реализуя как ткани для производителей жалюзи, так и непосредственно готовые изделия. Название нашей компании в переводе с турецкого означает «Наши жалюзи» (As – наши, jaluzi – жалюзи). С 2011 года мы начали работу в России под такой же торговой маркой – «АсЖалюзи». Склады тканей имеются в Москве и Уфе. У нас есть дилеры в странах Европы, Америки, Азии. В России работаем со многими салонами более чем в 20 городах России. С их полным списком можно ознакомиться на нашем сайте www.asjaluzi.ru.
- Поделитесь секретами, на что нужно обращать внимание при выборе жалюзи, на какие критерии: ширину, плотность, конструкцию, механизмы, пропитку, фурнитуру и т.д.? Как вы инструктируете своих клиентов о правилах пользования жалюзи?
- У каждого свой бюджет и свои представления о красоте. На ощупь невозможно определить качество ткани, это можно сделать только в лаборатории. При выборе жалюзи важно следовать основным советам: проверять качество комплектующих, их прочность, а также интересоваться репутацией производственной компании и ее надежностью, уточнять, дает ли фирма гарантию на свои изделия и требовать сертификаты качества и экологичности при покупке.
- Как вы выстроили ваш бизнес? По каким принципам?
- Разработкой дизайна тканей для нашей продукции занимаются профессиональные дизайнеры в Турции. Все заказы мы делаем по индивидуальным размерам заказчика. Дизайн оформления окон осуществляется бесплатно при выезде к клиенту. Хочу отметить, что при всех особенностях нашего производства мы выполняем заказы очень оперативно – в среднем за 1-2 дня. В день мы производим более 100 рулонных жалюзи и штор. Если требуется доставка изделий или монтаж, то о сроках и времени договариваемся заранее. В Уфе мы основали производство готовых изделий любой сложности, а также реализуем ткани для тех, кто сам производит.
- Где и как вы обучаете свой персонал? Расскажите, пожалуйста, о своей команде, которая помогает вам справляться с поставленными задачами.
- Коллектив, работающий в Турции, у нас очень сплоченный, подавляющее большинство сотрудников работают давно. Кстати, у персонала в Турции работоспособность гораздо выше, чем у россиян, там иные порядки. Сотрудников из российского филиала мы обучали необходимым навыкам по европейским стандартам, они ездят в Турцию для повышения квалификации, а также мы привозим оттуда специалистов в Россию для проведения мастер-классов. Так что все наши сотрудники имеют профессиональную подготовку высокого уровня. Текучки кадров у нас практически нет, в нашем коллективе работают только надежные и порядочные люди. Если вдруг работник теряет доверие, начинает выпивать или как-то иначе нарушать порядок, установленный в коллективе, мы сами решаем с ним расстаться. Но такое случается крайне редко. Основные ценности, которыми мы дорожим в коллективе: честность перед клиентом и ответственность за свою работу.
- Импортный товар высокого качества, вероятно, предполагает и высокие цены, не так ли?
- Когда вопрос ставится не только о красоте интерьера, но и о здоровье, многие потребители выбирают именно наши шторы. Ведь и так понятно: совсем дешевый продукт вряд ли будет надежен, а свое здоровье и здоровье близких – это самое главное.

Наша основная задача - чтобы клиент остался не только доволен, но и пришел к нам еще и порекомендовал нас своим близким знакомым и деловым партнерам. Мы даем гарантию на нашу продукцию в течение двух лет. В случае обнаружения производственного брака меняем сломанную деталь бесплатно. Но обычно к нам не приходят за переделкой.

Важно отметить, что у нас разный уровень цен. Есть и бюджетные варианты жалюзи, и изделия класса «люкс». Кстати, сейчас в декабре действуют предновогодние скидки и подарки от 5 до 15%. А первым 20-и клиентам, заказавшим у нас шторы после этой публикации, мы подарим сертификат на 200 рублей, который можно потом использовать при заказе любого из наших продуктов. Каждый может приехать к нам на базу и лично сделать заказ.
Наш адрес:
город Уфа, ул. Глазовская, 24/1, корпус 3
(в районе «Вьетнамского рынка»).
С нами также можно связаться по телефонам:
+7 (347)216-48-80;
+7 987-248-58-65;
+7 927-238-93-38 (ватсап).

Эл. почта: asjaluzi@yandex.ru.
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Подробнее о нашей работе и продукции можно узнать на сайтах:
windowrolet.ru / asjaluzi.ru / asjaluzi.com.tr
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