- Расскажите, почему люди отдают предпочтение именно вашим жалюзи, ведь благодарные клиенты наверняка делились с вами своими эмоциями? Чем ваши жалюзи лучше других?
- У нашей продукции есть существенные преимущества. Рулонная ткань или ткань для рулонных жалюзи - это, по сути, обычная ткань, но у нее есть важная особенность: ее пропитывают реагентами для обеспечения плотности, пылеотталкиваемости и негорючести. Важно понимать, что реагенты для пропитки бывают разные. Наши реагенты, применяемые на фабрике в Стамбуле, экологичны, сохраняют цвет ткани, имеют международные сертификаты качества. Они гарантированно не выделяют химических веществ, вредных для здоровья, как это случается с дешевыми пропитками, способными вызвать сильные головные боли или другие серьезные проблемы с самочувствием. Наши шторы в отличие от дешевых вариантов могут висеть больше десяти лет и не выгорать. Подтверждением тому служит тот факт, что рулонные шторы и жалюзи нашей фабрики используются в зданиях в таких солнечных городах, как Дубаи, Анталия и на всей южной части Турции. Они популярны и в европейских странах, а также все больше жителей России хотят именно наши шторы.