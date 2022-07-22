В переводе на русский:
Дмитрий Пучков о том, как он стал тем самым "Гоблином"
Создатель уникального контента, основатель нового направления в искусстве перевода художественных фильмов, разработчик компьютерных игр, писатель, популярный блогер: Дмитрий “Гоблин” Пучков в своем неподражаемом стиле делится плодами творческого труда с российской аудиторией.

В своей жизни Дмитрий Пучков перепробовал множество профессий. Мы поговорили с российским контентмейкером о том, почему он отдал предпочтение работе в области медиасферы, как эволюционировало его творчество и о том, как стать популярным блогером.
В конце 90-х годов Дмитрий работал в милиции. Как он сам с иронией говорит, сменить род деятельности его сподвигли причины финансового характера. По его словам, работа милиционером была интересной, но приносила слишком маленький доход, а в этот период стали появляться компьютерные игры, в которые Дмитрий Пучков с большим удовольствием играл. Посвященные им журналы тогда только-только начинали выходить, и информации было мало, тогда он решил взять ситуацию в свои руки и написал свою первую заметку.
В конце 90-х годов Дмитрий работал в милиции. Как он сам с иронией говорит, сменить род деятельности его сподвигли причины финансового характера. По его словам, работа милиционером была интересной, но приносила слишком маленький доход, а в этот период стали появляться компьютерные игры, в которые Дмитрий Пучков с большим удовольствием играл. Посвященные им журналы тогда только-только начинали выходить, и информации было мало, тогда он решил взять ситуацию в свои руки и написал свою первую заметку.
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— У меня зарплата была 1080 рублей, а за первую заметку, которую я написал за два вечера, мне заплатили, по-моему, 950. Я несправедливостью в жизни был просто потрясен. В милиции за пойманного убийцу премию платят 250 рублей, не каждый месяц, что характерно, потому, что не только мне премии надо давать, а тут за какую-то дурацкую заметку месячную зарплату выдают. Это меня поразило. Но постольку поскольку в то время интернет со страшной силой развивался, я построил себе сайт oper.ru, называется "Тупичок Гоблина", и принялся там всякое писать. Писал заметки в журнале, писал заметки на сайте. Оттуда и началось.
Примерно тогда интернет стал общедоступен, и, как выразился Дмитрий, тем, у кого есть мозги, сразу стало понятно, что работать надо начинать с постами в текстовом формате. Фотографии и видео появились заметно позже.
— Сначала я писал тексты, себя позиционировал как жизнерадостного графомана. Мне писать страшно нравится, сам процесс доставляет удовольствие. Ну, если это нравится еще кому-то, то есть в интернете замечательная вещь —
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— Сначала я писал тексты, себя позиционировал как жизнерадостного графомана. Мне писать страшно нравится, сам процесс доставляет удовольствие. Ну, если это нравится еще кому-то, то есть в интернете замечательная вещь — обратная связь: прибежали читатели, прочитали, сразу тебе написали всякое, с ними можно пообщаться. Это страшно весело было, очень интересно, и в общем-то я с большим удовольствием этим занимался. Что касается публицистики, это конец 90-х был, там безобразия всякие происходили. Я уже взрослый был, мне было 30-38 лет, мнение состоявшегося мужчины, человека и гражданина пользовалось большой популярностью.
обратная связь: прибежали читатели, прочитали, сразу тебе написали всякое, с ними можно пообщаться. Это страшно весело было, очень интересно, и в общем-то я с большим удовольствием этим занимался. Что касается публицистики, это конец 90-х был, там безобразия всякие происходили. Я уже взрослый был, мне было 30-38 лет, мнение состоявшегося мужчины, человека и гражданина пользовалось большой популярностью.
Дмитрия Пучкова интересовали разнообразные темы и проекты. Например, в 2006-м году создал свою собственную игру по его одноименной книге “Санитары Подземелий”, прописал сюжет, диалоги. Она собрала все индустриальные призы: лучшая российская игра, лучшая ролевая игра и т.д…

О феномене “Гоблина” невозможно говорить, не упомянув его переводческую деятельность. Его усилиями было создано практически новое направление в этой области. Он начал и просто переводить, и в уникальном пародийном юмористическом стиле еще в 95-м году, до эры всеобщей компьютеризации с помощью магнитофона своего приятеля. То, что начиналось, практически как забава, было с восторгом встречено аудиторией и со временем получило всеобщее признание.
— Прошло десять лет прежде чем мне поступило первое предложение: "А давай-ка мы переведем фильм для проката". Потом понадобилось еще четыре года чтобы это раскрутить и, начиная с 2009, я работал, заключив договоры с Warner Brothers, Universal, Paramount и так далее, то есть напрямую с американцами. Переводил для кинопрокатов, и в 2013 было продано билетов на 4 000 000$. У нас далеко не каждая киноконтора столько денег зарабатывает, а я это сделал практически один.

Аккаунт на Ютубе Дмитрий “Гоблин” Пучков завел в 2008 и с конца 2012 начал плотно им заниматься. В настоящий момент у канала 2,9 миллиона подписчиков. Как пояснил Дмитрий, отличительной чертой его проектов является то, что он генерирует очень много контента, и темы самые разнообразные: исторические, рекламные, про кино, чтение книг вслух.
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Начинающим блогерам, контентмейкерам Дмитрий советует чутко выбирать инфоповоды. Как он выразился, не стоит питать иллюзий, что сразу все получится, и можно стать миллионером.
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Надо ловко седлать всякие популярные темы, как нынче модно говорить — хайповать. Например, вышел какой-то популярный фильм — расскажи как ты его посмотрел, что из этого понял. Игрушка компьютерная популярна у молодежи? Ну, расскажи о ней. Событие какое-то случилось? И про событие расскажи. Вот такие хорошо востребованные темы они всегда популярны и людям всегда интересно, что ты об этом думаешь и что ты об этом говоришь.
Как резюмировал Дмитрий “Гоблин” Пучков, творческий процесс не может быть неискренним.

В моем понимании творец он как Моцарт, должен щедрыми жменями свое творчество в разные стороны расшвыривать. Если у тебя что-то там не лезет, не надо тужиться напрасно. Оно само получается.
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