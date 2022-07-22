— Прошло десять лет прежде чем мне поступило первое предложение: "А давай-ка мы переведем фильм для проката". Потом понадобилось еще четыре года чтобы это раскрутить и, начиная с 2009, я работал, заключив договоры с Warner Brothers, Universal, Paramount и так далее, то есть напрямую с американцами. Переводил для кинопрокатов, и в 2013 было продано билетов на 4 000 000$. У нас далеко не каждая киноконтора столько денег зарабатывает, а я это сделал практически один.



Аккаунт на Ютубе Дмитрий “Гоблин” Пучков завел в 2008 и с конца 2012 начал плотно им заниматься. В настоящий момент у канала 2,9 миллиона подписчиков. Как пояснил Дмитрий, отличительной чертой его проектов является то, что он генерирует очень много контента, и темы самые разнообразные: исторические, рекламные, про кино, чтение книг вслух.