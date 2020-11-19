Завершились напряженные игры в проекте «Дебатл» - диспутного клуба в режиме онлайн. Судьба страны находится в руках молодого поколения – тех, кто сейчас постигает свою профессию в вузе или делает первые шаги в карьере. Именно поэтому в «Дебатле» участвовала самая активная молодежь – те, кому чужд принцип «моя хата с краю» и кому не безразлично в какой стране придется жить.



Как никогда сейчас применим принцип – бытие определяет сознание, поэтому наш диспутный клуб проходил в онлайн-формате. Однако споры не потеряли своей остроты, даже при общении через веб-камеру и экран монитора.



Два месяца турнира, 16 команд из 14 регионов России и лишь один победитель. Участников дебатов оценивала судейская коллегия из региональных представителей СМИ, политиков, общественных деятелей. Баллы выставлялись за следующие критерии: аргументация — заготовка доводов по заданной теме, полемика — заданные вопросы оппоненту, ответы на вопросы противника, артистизм — поведение, уверенность в себе.



Темы для дебатов определяли организаторы проекта и случайным образом распределяли их между парами команд. Сторону в дебатах также выбирал жребий, поэтому точки зрения, которые отстаивали участники, необязательно могли совпадать с их собственным мнением.



