Бурятский волшебник Даши Намдаков

Но не все знают, что свой творческий путь юный Дашинима (имя переводится как «Счастливое Солнце») начал в небольшом забайкальском селе Укурик в 150 километрах от Читы. У родителей Намдакова, Бальжана и Буды-Ханды, было восемь детей. Бальжан Намдаков не получил специального художественного образования, но был тем, что в СССР называлось «народный мастер»: ковал из металла и вырезал из дерева статуэтки, писал буддистские тхангка, ткал гобелены. Творческое начало, присущее отцу, еще ярче проявилось в его сыне:
Традиции культуры бурятского народа – это часть меня самого как человека, и я, надеюсь, носитель и продолжатель духовного опыта всех своих предков, – говорит Даши Намдаков.
Но не все знают, что свой творческий путь юный Дашинима (имя переводится как «Счастливое Солнце») начал в небольшом забайкальском селе Укурик в 150 километрах от Читы. У родителей Намдакова, Бальжана и Буды-Ханды, было восемь детей. Бальжан Намдаков не получил специального художественного образования, но был тем, что в СССР называлось «народный мастер»: ковал из металла и вырезал из дерева статуэтки, писал буддистские тхангка, ткал гобелены. Творческое начало, присущее отцу, еще ярче проявилось в его сыне:
Традиции культуры бурятского народа – это часть меня самого как человека, и я, надеюсь, носитель и продолжатель духовного опыта всех своих предков, – говорит Даши Намдаков.