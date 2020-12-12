Татьяна Ведерникова . Лидер номинации “Культура”
"Серебряный волонтёр", профессиональный художник, большую часть жизни преподававшая в Нефтекамской художественной школе, Татьяна Яковлевна потеряла самое дорогое - зрение. Но это не сломало её, а наоборот, закалило, как сталь. Сделало сильнее. Татьяна Ведерникова учится играть на гитаре и сочиняет песни и стихи. А из остатков рамочного багета делает прелестные шкатулки. От челленджа, говорит Татьяна, зарядилась энергией, и теперь готова к новым свершениям. "Я желаю, чтобы остальные люди, кто не видит, кто сидит дома, не замыкались. Вот есть люди, которые не знают своих возможностей - творческих и вообще возможностей. Чтобы они покопались в себе, поискали эти возможности, не успокаивались. Перестал видеть, сидишь, "Всё, ничего не могу! Я не вижу, на улицу не пойду!". Надо продолжать жить. Идти вперёд. Жить!"»