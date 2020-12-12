Лейсан Зарипова. Лидер номинации “Общественная деятельность”

Эта обаятельная молодая мама активно участвует в общественной жизни Уфы и борется за то, чтобы «доступная городская среда» стала действительно доступной. Лейсан призналась, что с каждым конкурсом наподобие челленджу #безграничные_возможности принимает себя всё лучше и лучше. А ведь в жизни было всякое - и депрессия, и непринятие своего положения. “Я принимаю себя такой, какая я есть. Я понимаю, что могу быть успешной, красивой в статусе девушки-инвалида. Я крутая!”, - заявила наша прекрасная героиня. Она мечтает о полноценной семье, маленьком женском счастье. И вот что она желает: “Не отчаиваться, верить в себя и не падать духом. Как только ты упадёшь духом, ничего не будет к тебе идти. Когда я сидела дома, чуда не случилось. Как только ты начинаешь что-то делать, мир тебе ответит моментально. Главное, стремиться и верить в себя, в высшие силы и во вселенную. И всё у вас будет отлично”. А еще Лейсан советует искать позитив в мелочах, даже от утреннего солнышка, от хорошего фильма, общения с друзьями. “Энергия - она кругом и везде. И ведь правда!