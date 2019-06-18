А вот и обещанный Центр. Если быть точнее – Ленина, 97, где расположено офисное помещение с отделкой, так что работать здесь можно начинать хоть завтра. Общая площадь - 196,4 м2, высота потолков – 3,5 метра. Есть собственная входная группа со стороны улицы Ленина, и что удивительно для этой части города – хорошая парковка перед фасадом. Словом, это идеальный вариант для размещения вашего офиса.



Следующее помещение располагается в элитном доме по ул. Достоевского, д. 134 напротив РКБ им. Куватова, на пересечении улиц Достоевского и Мингажева.

