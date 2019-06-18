Не секрет, что одним из рентабельных видов бизнеса является сдача в аренду коммерческих помещений. Определен список самых выгодных предложений нашего города.
Свой обзор мы решили начать со стремительно развивающейся Дёмы. Демский район характеризуется высоким уровнем покупательской активности – это современный, хорошо развитый район с полным комплексом инфраструктуры.
По темпам развития социально-бытовой инфраструктуры микрорайон «Дема» считается одним из самых благополучных в Уфе.
На его территории уже открыта поликлиника, аптека, работают несколько магазинов. Здесь же расположены пять детских садов, две школы, городская больница, частные медицинские центры, отделения банков, автосервис и другие объекты социальной значимости.
В этом микрорайоне мы обнаружили пять довольно любопытных, а главное – реальных предложений о продаже коммерческой недвижимости. Этот район характеризуется высокой плотностью населения, так что перспективы тут неплохие. Впрочем, обо все по порядку. Расскажем подробнее о самих предложениях.
Первый выгодный вариант расположен в микрорайоне «Деме-9» по ул. Мечтателей, 6, строительный литер – 9. Дом находится на финальной стадии готовности.
Собственник предлагает помещения от 30 до 250 м2, которые отличаются рядом преимуществ. Некоторые площади для бизнеса предлагаются с отдельными входными группами. Все помещения имеют открытые планировки и черновую отделку, потолки высотой до 3,5 м. К плюсам также можно отнести выгодную стоимость – от 35 000 руб./м2.
Второй вариант относится к строящемуся дому в ЖК «Серебряный ручей», литер 10. Сдача намечена на лето нынешнего года. Целевое назначение примерно такое же, как и в первом случае. Потолки даже повыше – 3,1 и 3,8 метров. Предусмотрена наземная парковка. Помещения в этом доме предлагаются от 30 до 240 м2, а стоимость начинается от 45 000 руб./м2.
Чем хороши эти варианты?
Во-первых, расположением. В 2020-2021 годах все перечисленные дома окажутся в центре района с численностью 70 тысяч человек, да еще и на красной линии неподалеку от новой главной транспортной артерии, которую согласно городскому проекту должны проложить через два года. Здесь обеспечены высокий пешеходный и автомобильный трафик, есть прекрасные рекламные возможности.
Основное назначение помещений – стрит-ритейл, то есть: магазины, пекарни, детские сады и развивающие центры, салоны красоты, медицинские клиники и т. д. Помещения идеальны для арендного бизнеса.
А вот и обещанный Центр. Если быть точнее – Ленина, 97, где расположено офисное помещение с отделкой, так что работать здесь можно начинать хоть завтра. Общая площадь - 196,4 м2, высота потолков – 3,5 метра. Есть собственная входная группа со стороны улицы Ленина, и что удивительно для этой части города – хорошая парковка перед фасадом. Словом, это идеальный вариант для размещения вашего офиса.
Следующее помещение располагается в элитном доме по ул. Достоевского, д. 134 напротив РКБ им. Куватова, на пересечении улиц Достоевского и Мингажева.
Это место характеризуется большой концентрацией учебных заведений, детских садов и больниц. В шаговой доступности – автобусные остановки. Дом достроен и введен в эксплуатацию. Офисы здесь предлагается разные, от 10 м2 и более. Помещения в ЖК «Достоевский» отлично подойдут в качестве собственного офиса или как вложение средств, небольшие офисные помещения всегда пользуются хорошим спросом среди арендаторов.
Кроме того, покупая эти помещения в июне, вы получите скидку – 10% от прайса. Так например, площадь 10 м2 в ЖК «Достоевский» обойдется вам всего в 572 400 руб.